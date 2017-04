Povestea arădeanului care a făcut parte din formaţia „Carusel“

Vorbim despre arădeanul care a ajuns în cunoscuta Formaţie „Carusel“.

Formaţie ce a concertat pe marile scene ale ţării, inclusiv la Sala Palatului din Bucureşti. În anul 1969, era pe litoral cu formaţia „Dentes” a studenţilor de la stomatologia din Tg-Mureş, când i-a întâlnit în Eforie Sud, pe cei de la Formaţia „Carusel”. Ei fiind deja mari staruri. A fost impresionat de ei şi visa să ajung şi el ca ei, măcar la jumătate din valoarea lor. După doi ani, le-a plecat organistul lor şi în 1972, l-au cooptat în „Carusel”.

Au urmat festivalurile naţionale de muzică pop în Bucureşti, unde a luat câteva premii. Virgil Iuga este tatăl poliţistei Claudia, care a făcut cunoscută ţara noastră prin prestaţia sa de excepţie la popularul Concurs TV, „Vocea României“.





FOTO: arhivă personală

Claudia este solista vocală a trupei Quaternion Band (alături de Sergiu Bacoş, Ştefan Gartner, Imi Molnar, Norbi Prentel, Atti Frnda şi Bogdan Bălan).

Claudia alături de tatăl ei FOTO arhivă personală

„De la tatăl meu am auzit primele piese live, la repetiţii, piese pe care le cânta cu trupa lui, Carusel. Apoi în casă am ascultat tot felul de muzică «decadentă» pentru anii '80, artişti ale căror casete ajungeau la noi pe sub mână: Al Jarreau, Chick Corea, Earth Wind&Fire, Gino Vanelli, Chicago, Queen, rock destul de mult şi prea puţină muzică românească. Aşa că mă trezeam prin clasele primare fredonând în engleză melodii pe care nimeni nu le ştia, până am reuşit să înţeleg că nu e sănătos să povestesc despre ce aud şi văd prin casă. Şi vedeam şi auzeam muzică bună, oameni faini, prieteni apropiaţi şi doar când ieşeam pe poarta casei de pe Vincenţiu Babeş dădeam cu ochii de comunism”, povesteşte Claudia.





FOTO: arhivă personală

Tatăl ei, Virgil declară: „Singurul loc unde nu am făcut nici un compromis a fost în muzică. Compromisul în artă este cea mai mare josnicie care există!“.



În cadrul şcolii de Artă din Arad unde a studiat, Virgil povesteşte că la întâlnit pe corepetitorul de la balet, Pubi baci, care a mirosit înclinaţia lui înspre jazz. „Pe ascuns, m-a învăţat, repetând la şcoală, toate şlagărele de atunci, sigur, stricându-mi mâna de pianist de muzică clasică. La examenele de sfârşit de an, eu eram o excepţie, susţinându-mi examenul din muzica de jazz învăţată”, mărturiseşte arădeanul.



Virgil Iuga a lucrat la Clubul Tineretului împreună cu regretatul Ioan Livius Gornic, care era director şi un mare sufletist al tuturor evenimentelor culturale atât locale cât şi naţionale. Pe atunci Aradul era organizator de turnee importante cu toţi marii artişti şi sportivi ai vremurilor acelea, începând cu Dem Rădulescu, Ştefan Bănică Jr., Nadia Comăneci etc). „Eu am susţinut, învăţat şi îndrumat tot ceea ce a avut Aradul la acea vreme mai bun în domeniul folk-ului, rock-ului şi jazz-rok-ului”, mai adaugă Virgil Iuga.

Arădeanul consideră că muzica nu va pieri niciodată, în mod sigur. „Vin, însă, momente grele, dar muzică adevărată şi de valoare va exista întotdeauna”, este de părere artistul.

Una dintre piesele compuse de către Virgil Iuga este „Cântec pentru prieteni”. Este o piesă ce te lasă fără cuvinte, specifică vremurilor în care a fost scrisă (anii '80), compusă de Virgil Iuga pe versurile regretatului Liviu Gornic, într-o interpretare originală, avându-l ca solist pe Giorgio Leonardo, iar în backing alte mari voci arădene: Nelu Pitic, Daniel Julean, Virgil Iuga şi Claudia Iuga.

La sfârşitul anului trecut, Virgil Iuga, a apărut în cartea „Dialoguri Deschise” a scriitorului şi jurnalistului Petre Don. În momentul de faţă Virgil lucrează la o operă rock, deoarece spune el doreşte să lase ceva în urma lui.

