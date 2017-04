Portughezul îndrăgostit de România. A venit la Arad să muncească la înfiinţarea unei fabrici şi a făcut apoi carieră în muzică

Au trecut patru ani de când portughezul a ajuns la Arad şi a urcat apoi pe scenele din întreaga ţară, ca muzician. A avut spectacole caritabile, dar şi turnee care i-au adus un mare succes. În momentul de faţă Ricardo Caria participă la evenimente private, cum ar fi nunţi, petreceri sau evenimente origanizate în cluburi. În ultimele zile a fost în Moldova şi Bucureşti.



Ricardo Caria a ajuns pentru prima data în România în urmă cu 11 ani. Planul lui era să sprijine deschiderea unei fabrici, pentru o multinaţională, iar de atunci a rămas aici. Anul trecut s-a făcut remarcat prin proiectul artistic intitulat. „Sempre Amalia".

Amintim că portughezul Ricardo Caria a participat, în urmă cu câţiva ani, la Vocea României, dar şi la X Factor.

Ricardo Caria a renunţat la locul de muncă pentru muzică în data de 31 martie 2013.



„Sunt patru ani de când am început drumul acesta pe cont propriu, drumul impliniri. Mă bucur că am făcut-o şi în fiecare zi care trece simt o bucuria tot mai mare şi o stare de reconoştinţă şi de mulţumire pentru tot ce am primit şi oferit în aceşti patru ani. Mulţumesc tuturor care au avut încredere în mine şi la fel le mulţumesc tuturor care mi-au spus că nu se putea, că nu avea rost. Toţi mi-au ajutat să continui şi să fiu astăzi aici!”, a declarat Ricardo Caria.





Născut la Lisabona la 16 decembrie 1978, încă de la o vârstă fragedă Ricardo Caria şi-a dorit mereu să vadă lumea, să călătorescă, să descopere noi culturi şi oameni de la care să poată învăţa cum să se autodepăşească. A urmat cursurile Universităţii Tehnice din Lisabona, unde a absolvit ingineria mecanică. Timp de 10 ani - dintre care şase în România - a profesat ca inginer mecanic. România a fost ţara unde a hotărât să se stabilească definitiv, pentru că s-a îndragostit de meleagurile, oamenii şi tradiţia acestui popor. Tot aici şi-a întemeiat o familie şi are doi copii.

Pentru anul 2018, Ricardo Caria are planuri mari. El doreşte să organizeze un spectacol de proporţii în Bucureşti.

