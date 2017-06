Elevii clasei de actorie ai Şcolii Populare de Arte Arad au avut ultimul spectacol

După un an plin (au avut în total douăzeci de reprezentaţii cu diferite spectacole: Fata de birău, Omul din cerc, Eminesciene, Mamă, îţi dăruiesc această primăvară, Cântec de lebădă, Osana luminii, ILC in black, Acum sânt... etc) cortina a căzut peste „Amintiri”, un spectacol lucrat după un text de Sava Sifora.



O expoziţie cu obiecte vechi, din perioada comunistă, o serie de fotografii din aceeaşi perioadă asortate cu o muzică potrivită, au avut darul să îi „transporte” pe spectatori într-o altă lume. O lume din trecut, despre care tinerii trebuie să afle pentru a evita greşelile în viitor şi mai ales, pentru a se bucura din plin de prezent.

Elevii care au răspuns cu bucurie şi interes acestei ultime provocări scenice şi care au fost îndelung apaludaţi sunt: Ştefania Belghir, Georgiana Bighescu, Robert Budai Vörös, Diana Ciucu , Claudiu Cociuba, Maria Gagea, Laura Gubavu, Oana Gureanu, Raluca Hanc, Ana Ioviţa, Bogdana Knapik, Gabriela Moisă, Scarlett Nagy, Augustin Rotar şi Mara Simion. Aceştia au fost ajutaţi de colegii lor : Alexandra Boşneag, Claudiu Ardelean, Cristina Costea, Călin Robert, Luca D´Anela, Giulia Iluna, Matei Prallea Blaga şi Viviana Vlad. Totul sub atenta supraveghere şi imensa dăruire a profesoarei lor, îndrăgita actriţă Oltea Blaga.





