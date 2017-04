Economistul care face teatru, înot, ciclism şi scrie cărţi

Cristian Mladin are 41 de ani FOTO arhivă personală

Arădeanul este absolvent al Şcolii Populare de Artă Arad, secţia Actorie la clasa actritei Oltea Blaga, având posibilitatea sub acesta titulatură de a juca pe diferite scene din Arad şi nu numai în piese de Moliere (Tartuffe), Ioan Slavici (Fata de birău), sau Matei Vişniec (Alergatorul).

„Am participat ca actor la Festivalul Theatrum Mundi iar în vara anului 2016 am avut bucuria să pot prezenta în cadrul Festivalului Ethos, piesa ,,Amalia respiră adanc” având o ca protagonistă pe actriţa româncă stabilită la Paris, Codrina Pricopoaia”, a declarat Cristian Lucian Mladin.

Cristian a colaborat şi cu Cenaclul ,,Lucian Emandi” din Pecica prin punerea în scena a piesei ,,V-o dă Vodă” colaborând la acest proiect cu actorii Ovidiu Ghiniţa şi Zoltan Lovas.

„Din punct de vedere literar am început să scriu începând cu anul 2012 editoriale social economice în ziarele Business Adviser şi Business Point, ziare cu acoperire naţională, sub îndrumarea redactorului şi scriitorului Alin Tomuş din Alba Iulia. Colaborez cu Foaia Culturală Gutemberg îngrijită de doamna Floare Cândea iar în 2017 am apărut alături de alţi autori din ţară în Antologia Prieteniei şi în proiectul «Tu -Carte deschisă», antologie a grupului «Tu-Carte Deschisă»”, a mai spus Cristian Lucian Mladin.





Cristian participă la diferite competiţii sportive FOTO arhivă personală

În plan sportiv, începand cu anul 2012 practică alergarea de anduranţă, reuşind să parcurgă în anul 2016 Maratonul Aradului. A participat la diverse concursuri de ciclism, amintind aici SuperMaratonul Bekescsaba Arad Bekescsaba, dar cele mai bune rezultate obţinându-le la înot. Amintim Maratonul de înot 24h de la Timişoara din 2015, multiple concursuri interne şi internaţionale. A mai obţinut rezultate notabile la Aquatlonul Aradului (locul 3 în 2015) şi Triatlonul Aradului în 2016 (de asemenea locul 3). Zilele trecute a participat sub culorile CSM Arad pentru Campionatul Mondial de Înot Masters Budapesta 2017, unde a obţinut două locuri cinci, la 100, respectiv 200 metri spate.

„Sportul a fost primul meu hobby, începand cu anul 2013, când, după un moment delicat al vieţii mele, când efectiv a trebuit să mă reinventez. Sportul e unul dintre puţinele activităţi care îţi oferă o satisfacţie direct proporţională cu munca depusă. E ca o relaţie armonioasă, simbiotică, intre doi oameni,e ca viaţa însăşi, trăită curat, corect şi plenar la modul constant. Mai mult, anumite sporturi îţi oferă un anume gen de satisfacţie. Pe langă sănătatea care vine la pachet cu mişcarea în sine, încrederea în sine care creşte, fericirea e la un pas distanţă prin endorfinele secretate. Fair play ul cipului de cronometrare în cazul alergării sau chiar ciclismului, lupta cu secundele în cazul nataţiei sunt lucruri incontestabile, comisiile de jurizare sunt chestii redundante, atunci când concurezi cu tine însuţi. Lupta cu secundele,îmbunătaţirea timpului personal,un rezultat mai bun, merită tot efortul depus, sportivul fiind singurul, direct responsabil pentru rezultatele obţinute, obiective ,directe şi

neinfluenţate sau afectate de factorul uman”, a mai spus Cristian.

Echipa CSM Arad FOTO arhivă personală

Acesta a practicat înotul de performanţă o perioadă scurtă de timp sub îndrumarea profesorul Panait, transferându-se ulterior la clubul de polo ,,Vagonul” Arad, actual ,,Amefa”. Din 2015 a redescoperit înotul competiţional participând în acel an sub culorile ,,Experienţei Multisport Arad”, la Maratonul de Înot 24 h la Timişoara. Fiind o echipă de 8 persoane,fiecare component al ehipei a parcurs 3 ore de înot, respectiv 6 reprize a câte 30 de minute, la fiecare 3 ore timp de 24 de ore .

Arădeanul mai povesteşte că mai apoi, încurajat de colegul şi prietenul lui Dan Mihai Schramco, a început să participe la competiţii de înot la Timişoara (Cupa DKMT, Cupa Masters) Reşita, apoi trecând la competiţiile externe respectiv din Ungaria, la Bekescsaba, Kecskemet, Totkomlos, Szentes.



Din luna martie 2017, sub îndrumarea profesorului Martin Liptak a ales să concureze sub culorile CSM Arad, pe partea de înot.



„Studiul individual, achiziţionarea de echipamente adecvate, completat ,bineînţeles de mult, mult antrenament, converg toate spre obţinerea unor bune rezultate. Practicat constant ,înotul îţi dă o stare de bine, e un sport în care toate grupele musculare lucrează, articulaţiile nefiind afectate ca şi în cazul altor sporturi. Transformarea în urma practicării sportului e evidentă, creează dependenţă şi modelează caractere! Întotdeauna”, încheie Cristian Lucian Mladin.

Vă mai recomandăm: Înotul, un sport eficient şi nu foarte costisitor

Efectul celor 10.000 de paşi asupra sănătăţii. Ce sport arde cele mai multe calorii