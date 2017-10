A murit patronul unui hotel cunoscut din staţiunea arădeană Moneasa. Odată cu el, şi un mare festival

Teo Morar a devenit cunoscut în întreaga ţară mai ales în urma Festivalului Clătitelor de la Moneasa al cărui iniţiator a fost în urmă cu 17 ani.

Actorul Zoltan Lovas, cel care îl cunoştea bine pe Teo, deoarece el prezenta acest spectacol a declarat că îi este greu să creadă că a murit un om plin de viaţă, care abia se întorsese din concediu petrecut în Italia.

„În acest an am lipsit pentru prima dată de la Festivalul Clătitelor de la Moneasa, din pricina unui accident. Tot în acest an, acum aproximativ o lună de zile, staţiunea Moneasa avea să sufere serios în urma vijeliei, care a lovit judeţul Arad. Am fost afectat de aceste eveniemente, iar acum sunt efectiv dărâmat de vestea morţii lui Teo Morar, iniţiator al Festivalului Clătitelor. Teo Morar, din păcate nu a apucat „majoratul” acestui festival. Această moarte fulgerătoare mă face să mă gândesc că toţi ar trebui să fim mai buni”, a declarat actorul Zoltan Lovas, care a prezentat până în acest an Festivalul de la Moneasa.

