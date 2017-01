A bătut ritmul într-o cutie de iaurt, iar acum este un organist cunoscut

Totul a început de la o bătaie de ritm într-o cutie cu iaurt.

„Pe la 11 ani, Claudiu a început să bată ritmul unei melodii pe o cutie de iaurt. Am văzut ce face şi am aşteptat să înceapă altă melodie să văd dacă într-adevăr are ureche muzicală. Am fost foarte bucuros să văd că are talent. Asta îmi şi doream, dar nu am vrut să îl forţez. Voiam să aştept să vad dacă totul merge de la sine”, spune Nelu Barna, tatăl lui Claudiu.

Tânărul Claudiu a vrut să studieze vioara, dar pentru că nu era secţie, la Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” din Arad, s-a înscris la pian şi clarinet. Acum, la vârsta de 22 de ani este unul dintre tinerii cei mai apreciaţi care cântă la orgă. El participă la evenimente atât la noi în judeţ cât şi în alte zone ale ţării.

Claudiu nu s-a înscris încă la o facultate, deoarece participă la foarte multe evenimente şi nu ar avea timp. „Îmi place ceea ce fac şi pot să trăiesc din cântatul la orgă. Vreau să ajung cât mai sus. Voi vedea mai încolo ce voi alege”, a declarat Claudiu Barna.

Claudiu şi Nelu Barna

Familia Barna din judeţul Arad numără în momentul de faţă două generaţii de artişti. Tatăl, Nelu, este solist de muzică populară. Cei doi merg de trei ani împreună la diferite evenimente. Chiar şi bunicul lui Claudiu este talentat la muzică şi dans, însă el face acest lucru doar acasă, nu participă la evenimente.

Nelu şi Claudiu participă foarte des alături de alţi colegi la diferite spectacole caritabile. Unul dintre ele va avea loc pe data de 19 februarie, ora 16,00, la Teatrul de Marionete din Arad. Este vorba despre un spectacol caritabil pentru cântâreaţa de muzică populară Mihaela Suciu, care are nevoie urgent de ajutorul nostru pentru o operaţie.

INTERVIU Ottavio Dantone, organist: „Bach a scris muzica perfectă“