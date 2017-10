Viena, capitala eleganţei, la doar cinci ore de România. Unde ne cazăm, ce mâncăm şi ce putem vizita cu bani puţini

Viena, capitala Austriei, al zecelea oraş ca mărime din cadrul Uniunii Europene, considerat metropola cu cea mai înaltă calitate a vieţii, se află la doar cinci ore de mers cu maşina de graniţa României. Apropierea de România şi posibilitatea de a parcurge distanţa cu maşina personală într-un timp scurt, mai ales de la ieşirea din ţară, graţie autostrăzilor din Ungaria, face ca Viena să devină una dintre destinaţiile europene preferate de români în ultimii ani. Un drum cu maşina până în eleganta capitală populată de aproximativ 2,6 milioane de locuitori însumează 11-12 ore de condus şi un consum aproximativ de 84 de litri de benzină.



Să continuăm calculele atât de aride, dar atât de necesare în timpul planificării unui concediu: de la Arad la Viena, distanţa se reduce la 499 de kilometri care pot fi străbătuţi pe autostradă în doar patru ore şi jumătate. Un drum dus-întors cu maşina înseamnă trei plinuri de benzină sau motorină, ceea ce presupune un cost de aproximativ 200 de euro.



Deşi este considerată una dintre cele mai scumpe destinaţii turistice şi statisticile o clasează anual pe primul loc în topul oraşelor cu cel mai ridicat nivel de trai, Viena este accesibilă şi celor care vor o vacanţă sau un city-break cu buget redus. În perioada caldă, oraşul imperial se lasă descoperit la pas în plimbări lungi pe bulevarde care încă mai păstrează parfumul epocii de aur a Habsburgilor, iar în sezonul rece, metropola se transformă în oraşul de poveste care îşi surprinde vizitatorii cu târguri de iarnă în miros de vin fiert la aproape fiecare colţ de stradă. Indiferent de sezon, Viena rămâne o destinaţie care surprinde prin eleganţă, tradiţie, posibilităţi nenumărate de distracţie şi oferte pentru toate buzunarele.





Unde te poţi caza cu bani puţini



Preţurile la cazare în Viena diferă, în funcţie de numărul de stele al hotelului şi de zona în care acesta este situat. Capitala Austriei este împărţită astăzi în 23 de cartiere. Inner Stadt, zona în care se găsesc principalele obiective turistice, partea veche a oraşului, este considerată zonă centrală. Celebra Inner Stadt este încadrată de Ringstrasse, cel mai cunoscut bulevard din Viena, care urmează cursul zidurilor oraşului vechi. Este cartierul cel mai populat de turişti, unde preţul unei camere de hotel poate ajunge şi la 400 de euro. Viena oferă însă şi posibilităţi de cazare pentru bugete reduse, în cartierele mai mărginaşe sau în pensiuni situate la periferia oraşului.

În cartierul Wieden, spre exemplu, situat la aproximativ 2 kilometri de Catedrala Sfântul Ştefan, punct de reper din centrul Vienei, o noapte de cazare la un hostel sau hotel costă aproximativ 100 de lei.



În aceeaşi zonă, într-un dormitor cu opt paturi, tip hostel, poţi dormi o noapte cu doar 68 de lei. Pentru cei care preferă o pensiune în afara oraşului, există nenumărate oferte de cazare cu preţuri accesibile. Pensiunea Lucinel, spre exemplu, înfiinţată chiar de un român stabilit în Austria, oferă camere duble la preţul de 35 de euro pe noapte. Pe lângă cazare şi parcare gratuită, românii care vor să înnopteze în vecinătatea Vienei, cum ar fi localitatea Maria Ellend, primesc mic dejun gratuit, sfaturi şi ghiduri pentru a vizita capitala Austriei şi, după caz, chiar şi demipensiune.





Atenţie la parcare!



Cea mai mare problemă întâmpinată de turiştii români în Viena nu o reprezintă găsirea unui loc de cazare, ci găsirea unui loc de parcare. Stricţi cu regulile, vienezii nu permit parcarea maşinilor la întâmplare şi orice abatere de la regulile de parcare, vizibile la orice colţ de stradă, se sancţionează cu amendă. În toate cartierele există parcări special amenajate, al căror cost variază în funcţie de zonă între 1 şi 3 euro pe oră. În toate zonele de parcare de scurtă durată este neapărată nevoie, din primul minut de staţionare, de un tichet de parcare. Chiar şi o oprire scurtă pentru descărcarea bagajelor poate înseamna o amendă, pentru că poliţiştii vienezi sunt foarte vigilenţi şi stricţi la acest capitol.



Pentru a evita stresul parcării, cei mai mulţi dintre turiştii care vin în Viena apelează la mijloacele de transport în comun. Varianta cea mai avantajoasă este achiziţionarea cunoscutului Vienna City Card pentru 24, 48 sau 72 de ore care oferă transport cu metroul, autobuzul şi tramvaiul. Preţul unui astfel de card variază de la 13,90 de euro (pentru 24 de ore) la 24,90 de euro (pentru 72 de ore). Pe lângă transportul pe toate liniile din Viena, cardul oferă peste 210 avantaje, însemnând reduceri la diverse obiective turistice, restaurante şi cafenele. În Viena, copiii sub 15 ani călătoresc gratuit cu metroul, autobuzul şi cu tramvaiul.



Incursiune gratuită în trecutul Vienei



În capitala Austriei, obiectivele turistice te întâmpină la tot pasul. Cele mai multe dintre muzeele, palatele sau obiectivele celebre ale Vienei sunt accesibile contracost. Există însă o multitudine de obiective interesante care pot fi vizitate gratuit.



Plecând de la o plimbare la pas pe celebrul Ringstrasse , bulevardul de-a lungul căruia se găsesc cele mai cunoscute clădiri din Viena, până la Catedrala Sfântul Ştefan, Piaţa Maria Teresa, Parcul Palatului Schönbrunn şi Piaţa Naschmarkt, turiştii se pot bucura de o multitudine de frumuseţi ale oraşului fără să scoată din buzunar bani de intrări.







O vizită pe celebrul bulevard Wiener Ringstrasse înseamnă o incursiune în trecutul fastuos al Vienei, pe lângă unele dintre cele mai cunoscute clădiri din capitala Austriei. Bulevardul are o lungime de 5,3 km şi aici pot fi admirate Opera de Stat, Muzeul de Istorie a Artei, clădirea Parlamentului, Primăria, Universitatea, Muzeul pentru Artă Aplicată, Bursa Vieneză şi Biserica Votivă, adevărate capodopere ale arhitecturii.



Domul Sfântul Ştefan, considerat emblema Vienei, este un alt edificiu care îşi deschide, zilnic, porţile gratis pentru vizitatori. Ridicarea edificiului care are aproape 800 de ani a început în secolul al XII-lea. Impresionantul Dom măsoară 107,2 metri în lungime şi 34,2 metri în lăţime. Are patru turnuri, cel mai înalt fiind cel sudic, cu 136,44 de metri. Acoperişul Domului Sfântului Ştefan este decorat cu ţigle colorate ce formează vulturul imperial cu două capete şi stema oraşului Viena.







Vizitarea domului este gratuită, cu excepţia turnurilor şi a catacombelor pentru vizitarea cărora se percep taxe. Pentru accesul într-unul dintre turnurile care oferă o privelişte de vis asupraVienei taxa este de 5 euro pentru adulţi şi de 2 euro pentru copii şi tineri până în 14 ani.







Piaţa Palatului Imperial (Hofburg) şi clădirile care alcătuiesc acest ansamblu sunt alte obiective oferite de Viena gratuit celor care vor să străbată zona la pas. Pentru nostalgicii care vor să admire cea mai vizitată zonă a Vienei dintr-o trăsură trasă de cai preţul perceput este de aproape 100 de euro pentru un tur complet. Accesul în apartamentele imperiale ale cuplului Franz Joseph I şi Elisabeta şi în muzeul Sissi se face contra cost.

Primaria din Viena (Rathaus), o bijuterie arhitectonică gotică, cu cele cinci turnuri simetrice şi decorate impresionant, poate fi admirată, din exterior, fără costuri. Construcţia Primăriei care impresionează şi astăzi a durat 11 ani. În turnul central se poate vedea o statuie înaltă de peste 5,5 m ce reprezintă un erou medieval care cântăreşte 650 de kg.

În fata primăriei, în preajma sărbătorilor de iarnă, se desfăşoară al doilea târg de Crăciun, ca mărime, din oraş şi atrage anual sute de mii de turişti. Deşi este sediul central al administraţiei municipale şi aici îşi desfăşoară activitatea funcţionarii din Viena, câteva dintre impresionantele săli sunt deschise publicului şi pot fi vizitate. În preajma sărbătorilor de iarnă, în perioada târgurilor de Crăciun, Primăria din Viena îşi deschide porţile invitând turiştii la concerte şi spectacole.



De neratat la Viena: şniţel, ştrudel şi cappuccino vieneze



Campioni la marketing turistic, vienezii nu-şi neglijează turiştii nici la capitolul mâncare. Zonele turistice abundă de cafenele, terase şi restaurante de tip fast-food pentru turiştii care vor să-şi potolească foamea după lungile plimbări pe bulevardele Vienei. De neratat la Viena sunt ştrudelul, şniţelul şi cafeaua vieneze, accesibile şi la terase pentru buget redus, dar şi la restaurante sofisticate din centrul oraşului. Un ştrudel cu mere şi frişcă, făcut după reţeta tradiţională, costă între 4 şi 6 euro. Celebrul şniţel vienez poate fi găsit cu preţuri cuprinse între 10 şi 15 euro, iar un cappuccino vienez se vinde cu aproximativ 3 euro. Pentru cei care vor să-şi bea cafeaua într-un loc care abundă de poveşti şi istorie Viena oferă cea mai veche cafenea de pe Ringstrasse, Cafe Schwarzenberg, construită în 1860.Gurmanzii care trec prin Viena poposesc neapărat în piaţa de delicatese Naschmarkt, unde se găsesc fructe, legume, condimente, dulciuri şi delicatese provenite din toată lumea. Aici se găsesc peste 120 de standuri expoziţionale de la bucătăria vieneză până la cea indiană, vietnameză sau italiană.



Cum se poate exploata cu cap istoria şi ficţiunea



Principala atracţie turistică din Austria este Palatul Schönbrunn, una dintre cele mai frumoase construcţii baroce din Europa. Construcţia impresionantei clădiri a început în 1642, la comanda soţiei împăratului Ferdinand al II-lea, Eleonora de Gonzaga, cea care i-a dat numele de „Schönbrunn“ („Fântână frumoasă“). Palatul şi grădina, construite în 1696, au fost reamenajate în timpul Mariei Tereza.

Palatul Schönbrunn are 1.441 de încăperi, din care se pot vizita 45, accesul făcându-se contra unei taxe de intrare. Fiecare dintre cele 45 de săli deschise vizitatorilor emană un aer imperial. Cu celebrele dotări interioare în stil Rococo, Palatul Schönbrunn păstrează aproape intactă amprenta epocii de aur a imperiului austriac şi le dezvăluie vizitatorilor încăperi celebre în care au avut loc evenimente care au schimbat cursul istoriei. O vizită la Schönbrunn înseamnă mai întâi trecerea prin Galeria Mare în care a avut loc Congresul de la Viena, în anii 1814-1815. Parcurgerea Sălii Oglinzilor aminteşte de primul concert al lui Mozart, copilul-minune ce avea pe atunci 6 ani. În Cabinetul Chinezesc Rotund, încă se mai păstrează uneltele de scris ale Mariei Tereza, care îşi ţinea aici consfătuirile secrete cu Cancelarul de Stat, Principele Kaunitz. Vizita la Schönbrunn este disponibilă cu audio ghid, contra cost, care are şi varianta în limba română. Turiştii care vor să se plimbe prin camerele fastuosului palat au mai multe variante de bilete. Un tur imperial, care durează 30 de minute, şi implică trecerea prin 22 de camere, costă 14,20 de euro, iar un Grand Tur, care înseamnă vizitarea a 40 de camere, costă17, 50 de euro.

Schönbrunn nu înseamnă însă numai imensul palat. Aici pot fi vizitate Grădina Zoologică, Gloriette, Labirintul, Casa Palmierilor şi Casa deşertului, toate contra cost. Singurul spaţiu oferit gratuit vizitatorilor este bătrânul parc Schönbrunn, deschis pentru prima dată în 1779.



Brand de ţară



Simbolul Vienei, întâlnit la tot pasul, de la principalele obiective turistice, până la magazinele de suvernire, rămâne Sissi, adică împărăteasa Elisabeta de Wittelsbach. Vienezii au transformat povestea frumoasei şi nefericitei împărătese în legendă şi i-au dus mai departe numele făcând din Sissi un brand naţional. Vienezii i-au ridicat un muzeu celei mai iubite împărătese chiar în fostele Apartamente Imperiale de la Hofburg, unde Sissi a trăit alături de soţul ei, Franz Joseph.

Printre cele mai populare exponate din Muzeul Sissi se afla obiecte personale care i-au aparţinut lui Sissi si cele mai cunoscute portrete ale acesteia. Muzeul prezintă povestea împărătesei Elisabeta, din perioada în care era adolescenta bavareză îndrăgostită de natură, până la ceremoniile de la curtea căreia i-a fost împărăteasă şi culminând cu momentul asasinării la Geneva, în 1898. Cei care trec pragul Muzeului Sissi pot admira aici rochiile împărătesei, celebra rochie de la încoronare, trusa de pictură a lui Sissi şi chiar şi cântarul cu care împărăteasa obsedată de diete îşi controla greutatea. Muzeul păstrează şi o reproducere a hainelor cu care împărăteasa era îmbrăcată în momentul asasinării lângă Lacul Geneva.

A merge pe urmele lui Sissi la Viena înseamnă o vizită la celebrul muzeu care îi poartă numele, o oprire la Schönbrunn, o incursiune prin Apartamentele Imperiale de la Hofburg şi o trecere pe la muzeul de mobilă imperială. Toate pot fi văzute dacă achiziţionaţi „biletul Sissi“, al cărui preţ este de 29,90 de euro.





Cei mai mulţi bani se duc pe suvenire



Dacă în privinţa cazării şi mâncării, Viena oferă posibilităţi pentru toate buzunarele, la capiolul shopping, capitala cu cel mai ridicat nivel de trai nu se dezminte. O sesiune de shopping pe celebra arteră Mariahilferstrasse sau în cel mai mare mall din Europa, SCS Shopping City Süd, nu este accesibilă oricui, exceptând perioada reducerilor, când magazinele scad considerabil preţurile. Reduceri nu fac însă şi comercianţii de suvenire, care împânzesc obiectivele turistice cele mai vizitate. La orice tarabă din preajma obiectivelor turistice, indiferent de zonă, preţurile sunt la fel: un magnet de frigider se vinde cu 3-5 euro, un breloc – cu 5-7 euro, un pix cu 3-6 euro, o cană – cu 7-10 euro. Nici magazinele cu celebrele bomboane Mozart nu oferă preţuri mici. Pentru o pungă cu bomboane pe post de suvenir, un turist scoate din buzunar peste 5 euro.