VIDEO Imagini de sus cu lucrările făcute la digul unui lac din Teleorman. Apele Române din Mureş au trimis şi o echipă de intervenţie rapidă

Reprezentanţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman hotărăsc luni, 2 aprilie, la o şedinţă care va avea loc la ora 17.30, ce măsuri vor lua legat de situaţia lacului de la Suhaia. De dimineaţă, CJSU decisese că se va deversa controlat o parte din apa lacului Suhaia. Asta înseamnă că se vor inunda aproximativ 500 de hectare de teren agricol din zonă.

Autorităţile din Teleorman au solicitat şi un elicopter de la Inspectoratul General de Aviaţie care să survoleze zona. După luarea acestor măsuri de siguranţă se va începe procesul de deversare controlată.

Dacă digul ar ceda, circa 2.000 de hectare de teren vor fi inundate.

La consolidarea digului de vest al lacului din Teleorman au lucrat, de săptămâna trecută, angajaţi ISU şi de la Apele Române din Teleorman şi alte judeţe precum Olt, Argeş, Dolj, Dâmboviţa, Vâlcea, Giurgiu şi Mureş.

Ce zic Apele Române

Reprezentanţii Administraţiei Naţionale Apele Române susţin că lucrările la lacul Suhaia se derulează de circa 6 zile şi vor continua până la încetarea situaţiei de urgenţă.

„O situaţie mai gravă ar fi cedarea barajului Suhaia, dar fără implicaţii asupra zonelor locuite. Pentru evitarea cedării barajului, specialiştii A.N. „Apele Române” şi ISU depun, în aceste zile, eforturi susţinute, prin mobilizarea unui mare număr de resurse umane şi materiale, pentru a consolida zonele susceptibile la procese de degradare, şi pentru a menţine sub control nivelurile şi debitele afluente în acumulare, în condiţiile în care nivelurile Dunării, în zonă, sunt în creştere şi îngreunează condiţiile de evacuare a apei“, precizează, pentru „Adevărul“, Cătălina Brăgaru, purtătorul de cuvânt al Administraţiei Naţionale Apele Naţionale.

Potrivit sursei citate, Apele Române „s-au mai confruntat cu situaţii similare şi adeseori mai dificile în ultimii 20 ani“.

Echipă de intervenţie rapidă din Ardeal

O evaluare de sus a situaţiei de la Suhaia a realizat o echipă de intervenţie rapidă la Administraţia Bazinală de Apă Mureş. Inginerul Cristian Bratanovici, directorul Administraţiei Bazinale de Apă Mureş, a declarat, pentru „Adevărul“, că oamenii săi au făcut filmul cu drona (cel de mai jos) ca să vadă care este situaţia şi ce intervenţii colaterale e cazul să fie făcute.

Potrivit acestuia, vineri după-amiaza, 30 martie, a trimis o formaţie de intervenţie rapidă cu 15 oameni: „Vineri, la ora 13.00, am primit convocare şi la ora 16.00 au pornit şi vineri noaptea au ajuns în Teleorman. Am trimis-o automacara, un cap tractor/trailer pe care am pus o motopompă şi un tractor, încă o potopompă mare şi două camioane“.

Acesta mai spune că echipa sa din Mureş a adus pompe de capacitate foarte mare, mai mari decât cele ale ISU.

„Noi am făcut două schimburi ca să meargă 24 din 24 de ore. Se schimbă la ora 12 ziua şi la 12 noaptea. (...) Facem şi lucrări colaterale. Încercăm să facem protecţia taluzului digului cu folie, cu ţăruşi, cum se poate. (...) Ne facem datoria de a ne ajuta colegii chiar dacă suntem la o distanţă foarte mare“, adaugă inginerul.

Vom reveni cu informaţii. La ora 17.30 va avea loc o şedinţă extraordinară a Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman pentru a se decide ce măsuri se vor lua în cazul lacului Suhaia.

