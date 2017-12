Pedeapsa „maximă“ pentru elevii agresori din Teleorman: mustrare scrisă şi media scăzută la purtare. Profesoara va preda în continuare la clasă

Imaginile în care un cadru didactic din Teleorman apare hărţuit şi agresat de un grup de elevi, chiar în sala de clasă, au şocat opinia publică. Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman a declanşat o anchetă la Şcoala Poroschia, unitatea în care s-a petrecut incidentul, luând declaraţii de la profesoară, cadrele didactice din şcoală, elevi şi părinţi.

”Clasa respectivă, a VIII-a, este o clasă cu probleme. De la începutul clasei a VI-a au început să aibă probleme de comportament. Conducerea şcolii a mai chemat poliţia la şcoală, au făcut ore de consiliere. În clasa sunt 14 copii, dar în momentul incidentului, în clasă erau 12 copii”, spune inspectorul general Valeria Gherghe.

Ancheta declanşată de ISJ Teleorman la şcoală a scos la iveală faptul că cei mai mulţi dintre copiii implicaţi în incident sunt de etnie romă, provin din familii dezorganizate şi au antecedente în ceea ce priveşte comportamentul inadecvat. Băiatul care, în filmare, loveşte profesoara peste fund are 17 ani şi a rămas repetent de două ori.

Profesoara agresată suplineşte la Şcoala Poroschia orele de Cultură Civică şi este în primul an de învăţământ. A susţinut examenul de titularizare anul acesta şi a obţinut media 8. Cum nu a găsit catedră titularizabilă, a optat pentru mai multe ore de suplinitor în mai multe şcoli. ” Are 11 ore în 4 şcoli, nu are normă întreagă. Din ceea ce am vorbit cu conducerile şcolilor respective am înţeles că peste tot are probleme în a stăpâni copiii”, a mai spus inspectorul general al IŞJ Teleorman.

Declaraţiile date de unii dintre elevii de la Şcoala Poroschia au ridicat semne de întrebare în legătură cu conduita dascălului. Chiar unul dintre elevii implicaţi în incident a declarat că profesoara i-a dat bani pentru ca la ora următoare să fie cuminte. O altă fetiţă, din aceeaşi clasă, a declarat că, deşi a vrut să se ducă la director cu prilejul unui alt scandal de gen pentru a reclama situaţia creată de elevii recalcitranţi, nu a fost lăsată de profesoara de Civică.

Profesoara în vârstă de 40 de ani a refuzat să depună plângere penală la poliţie. ” A spus că nu vrea să depună plângere la poliţie” , confirmă Valeria Gherghe, inspector general al IŞJ Teleorman.

Profesoara va preda în continuare la clasa cu probleme

Toţi cei 12 elevi prezenţi în clasă la momentul incidentului vor fi pedepsiţi, cu sancţiuni prevăzute de Statutul elevului. ” Aşa cum prevede legislaţia la ora actuală, cea mai aspră sancţiune este mustrare scrisă şi scăderea mediei la purtare sub 6. Decizia o va lua Consiliul profesoral. Am înţeles că, la nivelul clasei, Consiliul Clasei a propus media 4 la Purtare. Toţi vor primi sancţiuni, diferit, în măsura în care au greşit. ”, spune inspectorul general.

Pentru că legislaţia nu permite, Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman nu poate lua decizia mutării profesoarei la altă şcoală. ”Ea are contract acolo cu angajatorul, care este şcoala. Şcoala nu îi poate desface contractul de muncă oricum. Deocamdată, va rămâne să predea acolo”, confirmă şeful IŞJ Teleorman.