Beneficiile uimitoare ale lobodei. Cum întăreşte sistemul imunitar şi ajută la prevenirea accidentelor vasculare

Verdeţurile sunt vedete pe tarabele din pieţe în acest sezon. Printre plantele de sezon care aduc beneficii nebănuite sănătăţii se numără şi loboda, preferată de gospodine în principal pentru prepararea ciorbei, dar recomandată şi în salate de sezon. Banala plantă care creşte în grădinile ţăranilor conţine cantităţi impresionante de vitamine, minerale şi fibre care ajută la întărirea sistemului imunitar, dar şi la prevenirea şi tratarea unor afecţiuni.

”Loboda , ca şi ştevia, spanacul sau urzicile, conţine un nivel ridicat de vitamina C , vitamina K, calciu, magneziu, fier, zinc. Este, de asemenea, bogată în fibre şi proteine. Toate acestea o recomandă pentru introducerea în alimentaţie, în acest sezon”, spune medicul de familie Radu Bulumac.

Spre deosebire de alte plante sau legume, loboda conţine o importantă cantitate de proteine. Potrivit specialiştilor, 100 de grame de lobodă conţin aproximativ 17 grame de proteină. ”Este bună pentru cei care ţin post în această perioadă şi sunt privaţi de proteinele din carne, lactate sau ouă. Sunt puţine plante care conţin proteină ”, mai spune specialistul. Planta de sezon este, de asemenea, bogată în fibre. 100 de grame de lobodă conţin 10 grame de fibre. Nu este de negljat nici conţinutul de fier al plantei: 10 miligrame la suta de grame. Nivelurile ridicate de fier şi calciu stimulează crearea celulelor roşii, ajutând circulaţia sângelui.

Alte minerale conţinute de lobodă sunt, magneziu şi potasiu, dovadă culoarea purpurie a frunzelor de lobodă.

Bună pentru stimularea digestiei şi rinichi



Loboda este recomandată pentru stimularea digestie datorită conţinutului crescut de fibre din frunze. Cei care o consumă scad riscul apariţiei constipaţiei sau a altor afecţiuni precum gastrita sau ulcerul. Studiile specialiştilor au arătat că loboda are un uşor efect diuretic. Acest lucru ajută la curăţarea rinichilor , eliminarea de toxine sau a excesului de apă şi săruri din organism. Consumul de lobodă este considerat benefic şi pentru funcţionarea normală a vezicii biliare.

Întăreşte sistemul imunitar

Ca şi restul plantelor de sezon cu frunze verzi, loboda este recomandată pentru întărirea sistemului imunitar. ”Conţine vitamina C şi intră în categoria plantelor care ajută la creşterea imunităţii” , confirmă medicul. Calculele specialiştilor arată că loboda are aproape de două ori mai multă vitamina C decât lămâia, despre care se ştie că este recomandată pentru conţinutul crescut de vitamina C

Previne accidentele vasculare şi cancerul

Graţie conţinutului crescut de vitamina K, loboda are beneficii pentru circulaţia sângelui. Un consum regulat de lobodă reduce riscul apariţiei accidentelor vasculare. Loboda conţine antioxidanţi puternici precum anociani şi carotenoide care contribuie la reducerea semnelor de îmbătrânire prematură şi la prevenirea unor mutaţii celulare care pot cauza apariţia unor diferite tipuri de cancer.

Cum poate fi folosită

Loboda este preferată de gospodine pentru ciorbe sau borşuri. Planta poate fi consumată însă şi în salate simple sau în combinaţie cu alte plante de sezon. Poate fi folosită la fel de bine şi în plăcinte de tip aperitiv sau în loc de frunze de varză la prepararea sarmanelor.

Loboda are însă şi alte întrebuinţări în afara celor culinare.Din frunzele de lobodă se prepară balsamuri sau unguente pentru uz extern destinate tratării inflamaţiilor.Unguentele pe baza de loboda ajuta la hidratarea pielii şi elimină senzaţia de mâncărime în cazul unor afecţiuni dermatologice.