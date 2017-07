VIDEO Ministrul Transporturilor, în vizită-supriză pe şantierul Autostrăzii Sebeş-Turda: „Lucrările de pe loturile 3 şi 4 sunt în grafic“

Potrivit şefului de la Transporturi, care a efectuat joi o vizită inopinată pe Autostrada Sebeş-Turda, pe şantierele loturilor 1 şi 2 ale autostrăzii erau prea puţini oameni, lipsind chiar şi angajaţii DRDP Cluj.

”O nouă zi, noi provocări! Astăzi, împreună cu şeful de la CNAIR, Ştefan Ioniţă, am inspectat stadiul execuţiei la Autostrada Sebeş-Turda. Chiar dacă lucrurile au evoluat faţă de situaţia pe care am gasit-o în aprilie, sunt convins că mobilizarea ar putea fi mult mai bună pe Tronsoanele 1 şi 2. Am găsit prea puţini oameni pe şantier, deşi vremea este bună pentru construcţii. Culmea este că, de pe teren nu lipseau doar muncitorii ci şi angajaţii DRDP Cluj. Cu siguranţă, un astfel de incident, nu se va mai repeta. Am cerut angajaţilor de la Transporturi, care asigură supravegherea lucrarilor pe teren, să fie mereu la datorie, pe şantiere! Mă bucur că lucrările pe Loturile 3 şi 4 ale Autostrazii sunt în grafic, iar constructorii ne-au asigurat ca vor fi date în folosinţă la finele acestui an. Autostrada Sebeş-Turda se regăseşte în Programul de Guvernare PSD şi este vitală pentru asigurarea leagăturii dintre Coridorul IV Pan-European şi Autostrada Transilvania”, a scris ministrul Transporturilor.