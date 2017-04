Românca internată cu „durere toracică“, operată de „infecţie mandibulară“ şi moartă de infarct. Soţul îndurerat cere statului român 1,5 milioane de euro

O femeie decedată în spital ca urmare a unor grave erori, fişe modificate, rapoarte de expertiză medicale contestate, plângeri penale şi dosare lungite nejustificat de procurori, apoi plimbate între Parchete.



Aceasta este pe scurt imaginea unui dosar de malpraxis cu originea la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba şi deznodământul la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Cluj-Napoca. Victima nevinovată a sistemului a fost Maria Burlacu, o femeie de 45 de ani din Alba Iulia. A fost internată în 12 martie 2014 la Alba Iulia cu „durere toracică”, a fost tratată şi operată pentru „durere mandibulară” şi a murit câteva ore mai târziu la Cluj-Napoca în urma unui infarct miocardic. De atunci, soţul femeii, Valeriu Burlacu, se luptă pentru a afla adevărul.

Plângeri penale şi dosare nesoluţionate

Valeriu Burlacu a formulat, iniţial, o plângere penală împotriva a trei medici, unul de la Alba Iulia şi doi de la Cluj: Mariana Adămuţiu, respectiv Ioana Elica Recean şi Gligor Florin Onişor. Acuzaţiile sunt de ucidere din culpă, neglijenţă în serviciu şi fals material în înscrisuri oficiale. Dosarul a fost instrumentat timp de mai bine de doi ani la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, de unde a fost preluat, în februarie 2017, de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj-Napoca. Motivul este faptul că Valeriu Burlacu a formulat plângere împotriva procurorului, Mirel Aurelian Toader, în legătură cu modul cum a gestionat ancheta. Partea vătămată a depus plângerea împotriva procurorului şi a medicului legist la Parchetul General de unde a fost trimisă pentru soluţionare tot la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj-Napoca. Soţul femeii solicită efectuarea de cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, favorizarea făptuitorului, mărturie mincinoasă, abuz în serviciu şi fals material în înscriuri oficiale.

De asemenea, a mai existat un al treilea dosar în care trei medici rezidenţi au fost cercetaţi pentru mărturie mincinoasă. Dosarul a fost clasat, în februarie 2017, de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, pe motiv că ”fapta nu există”. În plus faţă de aceste plângeri penale, Valeriu Burlacu (foto dreapta) a iniţiat şi o acţiune civilă la Tribunalul Alba împotriva celor trei medici şi a celor două spitale prin care solicită daune de 1,5 milioane de euro.

Tragedia familiei Burlacu a început în 12 martie 2014. Seara, în jurul orei 20.00, Maria Burlacu a simţit o durere puternică în piept şi şi-a pierdut temporar cunoştinţa. ”Am dus-o de urgenţă, cu maşina personală, la Spitalul Judeţean Alba, care se află în apropierea locuinţei noastre, nemaiaşteptând ambulanţa. La serviciul de urgenţă al spitalului, am fost preluaţi de d-na dr. Adămuţiu Mariana, căreia i-am prezentat simptomele, constatate şi de aceasta: dureri în piept, dispnee şi hipertensiune arterială. Întrucât soţia mea suferea de o afecţiune mandibulară mai veche, aflată sub tratament, doamna doctor a interpretat durerile toracice ca fiind cauzate de această problemă. Deşi am insistat asupra necesităţii efectuării unui consult cardiologic de specialitate, pentru clarificarea cauzei durerilor în piept resimţite de soţia mea, speriaţi fiind pentru că suspectam că suferise un preinfarct, doamna doctor, în ciuda insistenţelor mele şi ale soţiei, a decis transferul la Secţia de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială I Cluj Napoca”, afirmă Valeriu Burlacu. A fost internată la acest spital noaptea în jurul orei 01.00.

Operaţia care a adus moartea

Dimineaţa, înainte de ora 10.00, Maria Burlacu a suferit o intervenţie chirurgicală mandibulară realizată de medicii Ioana Elica Recean (anestezist) şi Gligor Florin Onişor (chirurg). ”La ora 12.12, în timp ce mă deplasam spre Cluj-Napoca, către spital, am apelat-o telefonic pe soţia mea, însă nu mi-a răspuns. La doar câteva secunde, m-a sunat ea spunându-mi că se simte foarte rău, că este singură în salon şi încearcă să cheme pe cineva în ajutor pentru că nu era niciun cadru medical în preajmă. Au fost ultimele ei cuvinte. Când am ajuns în Cluj Napoca, am apelat-o din nou pe soţia mea, la telefon răspunzându-mi de data aceasta medicul, care m-a întrebat cine sunt şi în cat timp pot să ajung. Ajuns la spital, am fost condus în sala de şedinţe unde, pe masă, se aflau toate documentele medicale ale soţiei mele. La scurt timp a venit doctorul curant Onişor Gligor Florin, care, întrebându-l de starea soţiei, mi-a spus: «nu am mai putut face nimic». Mi s-a comunicat că i-au făcut o intervenţie şi că apoi a intrat în stop cardiorespirator, rezultând decesul”, spune soţul femeii decedate.

Fişa UPU modificată: peste cuvântul ”toracică” s-a trecut ”mandibulară”. De asemenea a fost modificată tensiunea arterială, de la 170/90 la 120/80

Valeriu Burlacu afirmă că l-a întrebat pe medic de ce s-a făcut intervenţia şi anestezia generală, în condiţiile în care soţia sa fusese internată cu ”durere toracică”, aşa cum era trecut în fişa de la UPU Alba Iulia. ” În acel moment nu existau niciun fel de modificări în fişa UPU. La motivele prezentării scria durere toracică, iar tensiunea arterială era 170/90”, precizează bărbatul.

Cadavrul arătat soţului după două zile

Ulterior acestei discuţii, Valeriu Burlacu a solicitat să vadă trupul soţiei, dar i s-a transmis că nu mai era în spital. ”Mi s-a spus că a fost preluat de cei de la serviciile funerare şi transferat la Anatomie Patologică. La Anatomie Patologică mi s-a spus că nu se află la ei şi că probabil au dus-o direct la IML. La IML am aflat că era posibil să fie acolo, dar la ei nu ajunseseră încă documentele de însoţire, şi că oricum nu puteam s-o văd până nu venea poliţia cu ordonanţa. Deoarece decesul a survenit la scurt timp după o intervenţie chirurgicală se încadra ca moarte suspectă, existând obligaţia ca medicii de la spital să sesizeze imediat poliţia şi să se efectueze cercetări la faţa locului. Abia după 2 zile, în 15 martie 2014, ora 10.30, a fost sesizată oficial poliţia şi s-a făcut autopsia. În aceste 2 zile, s-a falsificat fişa UPU, în care la motivul prezentării peste «durere toracică» s-a scris «durere mandibulară», iar tensiunea arterială a fost modificată din 170/90 în 120/80”, spune soţul victimei.

Concluzia raportului medico-legal indică faptul că Maria Burlacu a murit în urma unui infarct miocardic recent

Autopsia realizată de medicul Siserman Costel, după decesul femeii, a relevat fără echivoc faptul că aceasta a murit datorită unui infarct miocardic recent, fără legătură cu afecţiunea de la mandibulă. ”Cu ocazia autopsiei, au fost constatate şi alte leziuni asupra cadavrului soţiei mele, printre care şi fractura a 6 coaste, fractura de stern la nivelul intercostal 2, fractură de os hioid, escoriaţii la nivelul gâtului, leziuni pe care ei le justifică că s-ar fi produs la resuscitare. Literatura medicală exclude însă că în cursul resuscitării se pot produce toate aceste leziuni. Ţinând cont de traumatismele constatate, există indicii că putem vorbi despre o «moarte violentă»”, mai precizează Valeriu Burlacu.

Bărbatul a depus la dosar şi un raport de expertiză extrajudiciară care confirmă suspiciunile, iar pe baza acestuia a solicitat exhumarea cadavrului şi realizarea unui nou raport medico-legal. Cererea i-a fost respinsă de procuror. Am solicitat în mod argumentat ştiinţific exhumarea şi efectuarea unei noi necropsii, şi audierea în calitate de martor a dr. Mărculescu Dan, medic legist, expert-parte în dosarul penal, întrucât opinia expertală a acestuia ridică suspiciunea unei morţi violente prin fractura/ luxaţia coloanei vertebrale cervicale în cadrul încercărilor repetate de intubare în timpul resuscitării. De asemenea, raportul de necropsie este incomplet, omiţând segmente şi ţesuturi importante pentru stabilirea cauzei morţii. Aceste cereri mi-au fost respinse, în mod netemeinic şi nelegal”, susţine bărbatul.

Potrivit acestuia, în cele două zile cât nu a primit acces de a vedea cadavrul soţiei, au avut loc un eveniment suspect. ”A doua zi după deces, a venit la Alba Iulia un poliţist din Cluj, care, cu sprijinul a doi colegi din IPJ Alba, a obţinut prin intermediul unui medic legist o copie după fişa UPU modificată ulterior decesului. Cred că în acest mod fişa de la Alba Iulia a ajuns în dosarul medical de la Cluj. Pentru ei era nevoie să se facă acest lucru pentru a nu exista două fişe diferite, ceea ce i-ar fi incriminat de la început”, a mai afirmat soţul femeii decedate.

Ancheta efectuată pornind de la motive false

Despre ancheta desfăşurată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, Valeriu Burlacu afirmă că a fost realizată incorect şi nelegal. ”Procurorul a condus toată ancheta şi a dispus efectuarea unei expertize medico-legale plecând doar de la falsele motive ale prezentării şi nu plecând de la adevăratul motiv, respectiv durerea toracică. Şi audierile experţilor şi ale martorilor s-au axat doar pe durerea mandibulară şi nicidecum pe cea toracică”, spune soţul femeii decedate. În raportul de expertiză medico-legală s-a ignorat cu totul prima pagină a fişei UPU, cu datele modificate. Mai mult, procurorul a solicitat un raport de ”nouă expertiză medico-legală”, înainte de efectuarea expertizei criminalistice cu privire la falsificarea fişei medicale. Astfel, deşi la dosar exista Raportul de expertiză criminalistică nr. 310452/04.10.2016, reprezentând expertiza grafoscopică a fişei UPU întocmite la UPU Alba Iulia, care arată foarte clar modificările realizate, acesta nu a fost utilizat la momentul respectiv de către procuror.

Principalele concluzii ale raportului criminalistic ignorat în ancheta penală:

Raportul criminalistic nu a fost luat în considerare nici atunci când s-a solicitat avizarea expertizelor medico-legale de către Comisia Superioară Medico-Legală din cadrul INML ”Mina Minovici” Bucureşti. ”Obligaţia procurorului era să mă înştiinţeze atunci când a decis trimiterea expertizelor la INML. Faptul că mi s-a comunicat trimiterea spre avizare doar cu câteva zile înaintea şedinţei comisiei a fost intenţionat, în scopul de a mă priva de dreptul meu la apărare şi de a mă împiedica să aduc la cunoştinţa comisiei elementele noi apărute de la întocmirea expertizelor şi până la trimiterea lor spre avizare”, susţine Valeriu Burlacu. Acesta a contestat avizarea de către INML a rapoartelor medico-legale, la solicitarea Parchetului din Cluj-Napoca.

”Obligaţia procurorului era să trimită spre refacere expertizele, nicidecum spre avizare, sau să încuviinţeze cererea mea de efectuare a unei noi expertize plecând de la adevăr şi de la motivul real al prezentării. De asemenea trebuia să mă înştiinţeze atunci când a decis trimiterea expertizelor la INML. Faptul că mi s-a comunicat trimiterea spre avizare doar cu câteva zile înaintea şedinţei comisiei a fost intenţionat, în scopul de a mă priva de dreptul meu la apărare şi de a mă împiedica să aduc la cunoştinţa comisiei elementele noi apărute de la întocmirea expertizelor şi până la trimiterea lor spre avizare”, susţine Valeriu Burlacu.

Avizul INML solicitat de Parchet este contestat de Valeriu Burlacu

Cei doi medici clujeni au refuzat să dea declaraţii în dosarul deschis după plângerea formulată de Valeriu Burlacu, folosindu-se de ”dreptul la tăcere”. Medicul din Alba Iulia a acceptat cererea Parchetului şi a dat o declaraţie. Întreaga apărare formulată de către aceştia este de a nu recunoaşte acuzaţiile aduse de către soţul pacientei. De asemenea, susţin că nu a existat nicio legătură între tratamentele administrate, operaţia efectuată şi decesul Mariei Burlacu.

Vot de blam şi avertisment de la Colegiul Medicilor

Pe lângă plângerile penale, Valeriu Burlacu a sesizat şi Colegiul Medicilor din Cluj şi Alba. Cei doi medici clujeni au scăpat, iniţial, fără nicio sancţiune pe motiv că ”nu sunt elemente care să ducă la concluzia că sunt vinovaţi”. Colegiul Naţional al Medicilor a decis, în final, să sancţioneze anestezistul Ioana Recean cu ”vot de blam”. Medicul a contestat decizia în instanţă.

Medicul Mariana Adămuţiu a fost sancţionată cu avertisment

Medicul de la UPU Alba Iulia a fost sancţionat cu avertisment. ”Comisia de disciplină decide că faptele şi împrejurările au constituit abatere de la buna practică medicală, sancţionând cu avertisment medicul reclamat Adămuţiu Mariana”, se afirmă în decizia Colegiului Medicilor Alba din 22 martie 2017. Comisia a mai precizat că nu poate confirma, la acest moment, o legătură de cauzalitate între acţiunea medicală a acesteia şi decesul pacientei. De menţionat că atât Ioana Recean cât şi Mariana Adămuţiu au plecat pentru a profesa ca medici în Franţa.

Poziţia reprezentanţilor spitalelor din Alba şi Cluj

Managerul Spitalului Judeţean Alba, Nicoleta Coşarcă, a precizat că aşteaptă şi ea să vadă care este adevărul în acest caz. ”Domnul Burlacu are dreptul să uzeze de toate drepturile pentru a-şi căuta dreptatea. Noi l-am ajutat cu orice ne-a cerut. Aş vrea să ştiu şi eu care este adevărul în acest caz”, a declarat Nicoleta Coşarcă.

Reprezentanţii Spitalului din Cluj-Napoca au precizat că au cunoştinţă de efectuarea unor investigaţii cu privire la împrejurările în care a survenit moartea pacientei, pentru care acordă sprijinul total al instituţiei. ”Subliniem că nu a fost stabilită o legătură între cauza decesului pacientei şi operaţia realizată în cadrul spitalului. Raportul de nouă expertiză medico-legală din 10.04.2015, întocmit de Institutul de Medicină Legală din Cluj-Napoca şi avizat de Comisia Superioară Medico-Legală, a confirmat acest fapt. În ceea ce priveşte dosarul civil existent în cauză, având ca obiect pretenţii în cuantum de 1.500.000 Euro, poziţia noastră procesuală este în sensul respingerii acţiunii, ca netemeinică şi nefondată”, afirmă managerul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Petru Şuşca.

Răspunsurile Parchetelor la solicitările ziarului Adevărul cu privire la anchetele penale în curs:





