Profesorul din Alba care predă limba română la Comrat, în Găgăuzia: „Am încercat să vin cu foarte puţine prejudecăţi“

Ovidiu Ivancu este primul profesor din România acreditat să predea la Universitatea de Stat din Comrat, capitala regiunii autonome Găgăuzia din Republica Moldova. Profesorul a aplicat pentru acest post la Institutul Limbii Române şi l-a obţinut. Anterior, Ovidiu Ivancu a mai avut o experienţă similară, fiind timp de patru ani profesor de Limba Română la o universitate din New Delhi, India.

„Am încercat să vin cu foarte puţine prejudecăţi, am încercat să nu am niciun fel de idee preconcepută în legătură cu Găgăuzia şi în legătura cu mediul în care voi preda. Şi am pornit de la premisa că a preda limba română înseamnă în acelaşi timp şi un proces de acomodare cu realitatea culturii găgăuze”, a spus Ovidiu Ivancu pentru Radio Chişinău. Cei mai mulţi studenţi ai săi de la Comrat studiază dreptul, motiv pentru care a trebuit să îşi adapteze şi termenii în care susţine cursul. De asemenea a avut şi două grupe de profesori de la aceeaşi universitate. Ovidiu a ajuns la Comrat în 12 februarie 2016 şi va mai sta doi ani în Găgăuzia, până în februarie 2019.

„Mediul de aici aş spune că mă surprinde în mod plăcut prin această diversitate etnică şi, cumva, poate că asta e de apreciat. În Găgăuzia au găsit soluţii pentru a convieţui împreună, fără tensiuni majore, familii mixte, familii de bulgari, de moldoveni”, a constatat Ovidiu Ivancu. Venit la Comrat, ca un misionar al limbii române, profesorul Ovidiu Ivancu povesteşte cu plăcere despre studenţii săi, care provin din familii mixte şi care cunosc câte două sau trei limbi străine. „Limba română, folosindu-se aici destul de rar şi la un nivel minimal, unele cuvinte au aici un alt sens decât cel din limba română. Însă de fiecare dată când au apărut astfel de situaţii, am discutat şi am explicat ceea ce înseamnă în limba română cuvântul sau expresia respectivă. Ei discută foarte mult la cursuri iar atunci când nu înţeleg ceva le permit să discute şi în limbile lor de bază. Pot să vorbească în găgăuză sau în rusă atunci când nu înţeleg un anumit cuvânt. În felul acesta putem să avem o anumită comunicare fluentă”, afirmă profesorul.

Ovidiu Ivancu şi o parte dintre studenţii săi din Comrat. Foto: Facebook/ Ovidiu Ivancu

Pentru acesta, la fel ca India, Găgăuzia este o provocare. ”Limba română este înconjurată de limbi slave, ceea ce a dus la o anumită contaminare lingvistică. Are în interiorul ei foarte multe cuvinte care vin din spaţiul slav. A preda limba română nu este despre mine, prefer ca atunci când predau să nu am niciun fel de aşteptări. Cursurile sunt mai mult despre aşteptările studenţilor. Mă adaptez în funcţie de grupurile de cursanţi pe care îi am”, precizează profesorul din Alba Iulia. Ovidiu Ivancu mai spune că nu a simţit nicio tensiune în Găgăuzia: ”Din afară lucrurile se văd mai tensionate. Nu am simţit nicio tensiune. Nu înseamnă că nu există sau că nu sunt probleme. Nu sunt tensiuni care să împiedice relaţia dintre oameni. Nu am simţit nicio atitudine negativă faţă de mine. Comrat este un oraş în care se poate trăi liniştit”.

Îşi încurajează studenţii să vorbească în limba română şi să nu aştepte neapărat până când vor vorbi corect. „Nu este suficient să asculţi pe cineva vorbindu-ţi în limba română, nu este suficient ca cineva să te înveţe lucruri ce ţin de gramatică, de literatură, de cultură în general. Trebuie să ai abilitatea de a vorbi în limba română. Şi chiar dacă ei vorbesc cu anumite greşeli, încerc să-i încurajez să vorbească în limba română”, a precizat Ovidiu Ivancu. El susţine că în munca pe care o face cu dedicaţie e important să ai răbdare, pentru că roadele se văd mai târziu.

Cursurile de limbă română sunt organizate de primul lectorat deschis în Republica Moldova de Guvernul României prin intermediul Institutului Limbii Române. La Universitatea din Comrat există şi un centru de informare a României foarte bine dotat cu calculatoare şi cu legătură la internet. Ovidiu Ivancu a mai precizat că încearcă să stabilească un parteneriat cu o universitate din Românai pentru ca studenţii din Comrat să beneficieze de resursele programului Erasmus.





Comrat este capitala regiunii autonome Găgăuzia din Republica Moldova. Oraşul este situat în sudul ţării, la aproximativ 100 de kilometri de Chişinău şi avea în anul 2016 o populaţie de aproximativ 26.000 de locuitori. Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia s-a înfiinţat în 1994 şi are o populaţie de circa 160.000 de locuitori.