Povestea preotului care a reinventat cooperativa agricolă în România. Cum a convins 45 de fermieri să vândă la comun în magazinul „Bunătăţuri româneşti“

Tudor Man este genul preotului atipic pentru conservatorismul Bisericii Ortodoxe Române. Are cont pe Facebook şi mult idei care să ajute comunitatea şi din alte puncte de vedere, nu numai spiritual. Una dintre aceste idei s-a dovedit câştigătoare.



Preotul a cultivat timp de mai mulţi ani pământul moştenit de la părinţi, dar la un moment dat a ajuns la un blocaj pentru că nu avea cum să îşi vândă produsele. Era în urmă cu aproape şase ani şi tot atunci s-a gândit că este momentul unei asocieri între producătorii locali.

”Povestea noastră a pornit în 2011 când eu cultivam pământul, aveam şi legume în solar şi un hectar şi jumătate de cătină. Şi ei şi alţi prieteni ne-am blocat când nu am mai putut vinde producţia. Ne-am documentat şi am văzut sistemul cooperatist din occident şi am decis să îl impunem şi la noi. Aşa am pornit, cu paşi mărunţi. A fost greu să convingem oameni să se asocieze. După câţiva ani, am ajuns să ne recoagulăm, i-am adunat pe o parte dintre ei şi am ajuns prin informări şi câteva cursuri de antreprenoriat să dezvoltăm un brand local care este al nostru şi care este legat de zonă. Am deschis şi denumit un magazin de produse autohtone «Bunătăţuri româneşti», unde am adunat produse ale micilor fermieri. Unii şi-au făcut şi unităţi mici de procesare cu fonduri europene dar nu aveau cum să vândă pentru că intrau foarte greu în marketuri”, spune preotul Tudor Man, preşedintele Cooperativei Agricole Alba