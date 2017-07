FOTO Gastronomie inspirată de muzica unor vedete internaţionale. ”Music Food”, conceputul promovat de chef-ul Cosmin Toma din Alba Iulia

Cosmin Toma spune că ideea i-a venit ascultând muzică. De altfel, acesta a şi urmat o şcoală de muzică, însă, la un moment dat, a trebuit să opteze şi a ales bucătăria. ”Preparatele mele reprezintă artistul sau versurile de acolo mă inspir. De exemplu am făcut un preparat după versurile Jamalei cu melodia 1944 câştigătoarea concursului Eurovision de anul trecut. Daca sunteţi atenţi la versuri şi priviti preparatul veţi descoperi ceea ce vreau sa reprezinte acel preparat. Pe Jennifer Lopez am văzut-o odată la TV îmbrăcată în galben şi mi-a venit brusc ideea de a face un desert Para cu sos de caramel sărat”, afirmă chef-ul din Alba Iulia.

Cosmin Toma mai susţine că muzica îl inspiră în tot ceea ce face. ”Muzica este pentru mine un refugiu pentru a crea preparate culinare. Aşa simt eu deşi ştiu că mulţi nu sunt de acord cu ceea ce fac. Unele preparate de pot găsi în Alba Iulia, Sebeş, Lancram, Oradea, Sibiu restaurante unde am creat meniuri”, spune bucătarul.

Cosmin Toma explică şi modul cum l-a inspirat fiecare artist şi preparatul gastronomic pregătit:

”La Sia m-a inspirat parul alb şi negru şi am creat un desert de vanilie şi unul de ciocolata. La Lady Gaga mi-au plăcut cerculeţele din jurul capului şi am realizat foie gras cu jeleu de portocale şi galaxie din biscuiţi săraţi. Ascultând Green Day într-o zi mi-am zis că, neapărat, trebuie sa fac ceva verde şi exclusivist şi a ieşit un platou ochi de taur înveliţi in parmezan şi un sos acrişor. Madonna m-a inspirat sa fac o sferă din caramel sărat şi, în interior, un desert cu vanilie şi nuca de cocos. La Kylie Minogue mi-a plăcut pielea şi îmbrăcămintea rezultând un desert ce reprezintă nisipul şi marea”.

Cosmin Toma a mai realizat un concept unic în gastronomie, denumit ”porno food”. Bucătarul spune că a plecat în acest proiect personal de la utilizarea în bucătărie a unor părţi de animale care nu sunt folosite de obicei. ”Nu a fost o idee pur şi simplu, ci am vrut sa fac altceva. Am vrut să încerc şi să experimentez unele preparate din părţi ale animalelor ce sunt considerate nefolositoare. Printre preparatele mele se enumeră falus de taur, testicule de taur şi ochi de taur. Am făcut şi un desert în intestin de porc. Unora dintre preparate am vrut sa le redau aspectul organului de reproducere al femeii, dar şi procesul de fecundaţie”, afirmă chef-ul Cosmin Toma.

Bucătarul susţine că, deocamdată, lumea este reticentă în a încerca astfel de preparate. Cosmin Toma mai spune că proiectul său ”Porno Food” este unic şi se diferenţiază de ”Food Porn”, conceptul care constă în modul de prezentare spectaculos al preparatelor. Chef-ul acordă consultanţă culinară în restaurante din mai multe oraşe din ţară, cum ar fi Cluj-Napoca, Sibiu, Oradea, Alba Iulia.

Chef-ul din Alba Iulia este recunoscut pentru ideile sale inedite. În cadrul festivalului ”Alba Carolina Food Fest” a realizat împreună cu mai mulţi voluntari cel mai mare salam de biscuiţi din România, în lungime de 25,6 metri. Salamul de biscuiţi a fost feliat în sute de porţii şi împărţit vizitatorilor festivalului, care au venit să guste din cel mai nou record culinar.

Inventiv şi inovativ, bucătarul Cosmin Toma şi-a lansat, tot în cadrul festivalului gastronomic de la Alba Iulia şi un parfum comestibil, care poate fi folosit atât ca ingredient pentru deseruri, cât şi pentru corp, „Vert de Toma”. Acesta a mai inventat ciorba de burtă care se mănâncă cu furculiţa şi trandafirii muraţi. În 2016, Cosmin Toma şi-a lansat cea mai mare carte de bucate din România. Lucrarea are doua coperţi cu proporţii a la Guinness Book: trei metri înăltime si patru metri lăţime.