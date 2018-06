Fostul principe Nicolae vrea ca principesa Margareta să-i fie naşă la nuntă: ”Ar fi o onoare pentru noi”

Nicolae Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai şi fost Principe al României, a vizitat, luni, Catedrala Reîntregirii Neamului din Alba Iulia, în care au fost încoronaţi Regii Ferdinand şi Maria.

”Sunt foarte emoţionat, mă gândesc foarte mult la familia mea, mai ales anul acesta, nu numai pentru că este anul Centenar, ci pentru că o să mă căsătoresc în acest an şi mă gândesc la ei şi la tot ce au făcut pentru ţara noastră. Fiind anul Centenarului, a fost important pentru mine să vin aici la Catedrala unde au fost (n.r. încoronaţi) Regele Ferdinand şi Regina Maria. Familia mea şi Regele Ferdinand, Regina Maria au făcut foarte mult pentru ţara noastră într-o perioadă foarte scurtă (…) Bunicul meu a fost un om deosebit, un simbol adevărat, un exemplu adevărat pentru noi şi mai ales pentru tineri. El a luat tot timpul cea mai bună decizie”, a spus Nicolae Medforth-Mills.

Nepotul Regelui Mihai se însoară cu Alina Maria Binder, o româncă în vârstă de 29 de ani. Acestuia i s-a retras titlul de principe şi a fost exclus din linia de succesiune la Coroana României. Referindu-se la pregătirile pentru nunta care va avea loc în 30 septembrie la Sinaia, Nicolae Medforth-Mills a declarat că în fiecare săptămână stabilesc ceva nou. ”De fapt, săptămâna trecută am scris o scrisoare către mătuşa mea, Principesa Margareta, am întrebat dacă… ne-ar face o onoare, de fapt, să fie naşa şi unchiul meu să fie naşul nostru la nuntă. Şi aştept un răspuns acum”, a spus Nicolae Medforth-Mills.

Întrebat, de asemenea, dacă este optimist în ceea ce priveşte acceptarea invitaţiei făcute, Nicolae Medforth-Mills a răspuns că speră că se va întâmpla acest lucru şi ar fi o mare onoare, precizând că vor fi foarte fericiţi dacă va participa toată familia. Fostul principe a precizat că vor veni prieteni din circa 13 ţări, dar şi ambasadori, personalităţi din corpul diplomatic şi familii regale.

Nicolae Medforth-Mills s-a întâlnit cu Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscop de Alba Iulia, iar apoi a vizitat catedrala, s-a rugat şi s-a fotografiat cu mai mulţi turişti şi localnici, care i-au solicitat acest lucru. De asemenea, acesta a fost întâmpinat de mai mulţi monarhişti.