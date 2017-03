Autobuzul ”decorat” cu 300 de scrisori circulă la Alba Iulia, de 8 martie: ”E minunat să primeşti o scrisoare scrisă de mână”

Pe scaune, dar şi pe geamurile autobuzului, călătorii au găsit plicuri sigilate, cu ceară, de care era prins şi şnurul mărţişorului. Nedumeriţi la început, apoi curioşi, călătorii şi-au făcut curaj să dezlipească plicurile şi să citească mesajul scris de mână, cu stiloul. Indiferent cât de îngânduraţi au fost, niciunul nu şi-a ascuns zâmbetul la deschiderea plicurilor.

O scrisoare pentru un zâmbet

„Dragă călătorule, e 8 martie şi celebrăm bucuria fiecăruia dintre noi. Lumea are nevoie de tine“, este mesajul pe care l-a citit cu intonaţie doamna Maria, fostă învăţătoare. După o scurtă pauză a continuat: „Zâmbeşte şi uită-te în jur: Ce gest mic, dar de impact ai face pentru cineva?“. La fel ca alţi călători, doamna Maria avea de ales între a păstra scrisoarea şi a o lăsa pe scaun pentru un alt călător. În timp ce o aşeza cu grijă pe scaun, şi-a argumentat decizia. „Sper ca şi alt călător să se bucure la fel de mult ca mine. Mie mi-a înseninat ziua. Mi-am amintit de vremurile în care îi învăţam pe copii la şcoală să scrie scrisori de mână, cu stiloul. Trebuie să vadă şi cei mai tineri ce frumos este să citeşti o scrisoare scrisă de mână“, a spus femeia.

„Înainte să urc în autobuz, mă gândeam ce probleme mă aşteaptă la serviciu. Mă bucur că am nimerit în autobuzul cu scrisori. E o adevărată expoziţie, în mişcare. E minunat să primeşti o scrisoare scrisă de mână, iar mesajul este foarte nimerit. Nu am mai primit scrisori caligrafice de ani de zile, nici nu mai ştiu exact de când. O să o păstrez ca pe o amintire plăcută, o să le-a arăt şi copiiilor mei, care nu au prins vremea scrisorilor de mână“, a povestit un alt călător.

Autobuzul cu scrisori „călătoare“ a cucerit-o şi pe Mariana: „Ştiam de eveniment şi am vrut să mă bucur de surpriză de dimineaţă, înainte să merg la birou. Nu pot decât să urmez îndemnul mesajului pe care l-am găsit pe scrisoare: să zâmbesc şi să mă uit în jur, unde văd o adevărată expoziţie de scrisori şi zâmbete“. Autobuzul circulă, de 8 martie, pe traseul Gară - Cetate - Cartier Ampoi III - Centru - Gară. Iniţiativa are scopul de a ne reaminti că lucrurile simple ne fac viaţa mai frumoasă. Evenimentul este organizat de Asociaţia „Arta nu muşcă“ (prin LivrezDragoste.ro-Atelierul de scrisori) şi Primăria Municipiului Alba Iulia şi are scopul de a experimenta spaţiile publice într-un mod creativ.

Responsabile de relansarea scrisului de mână, ca formă elegantă de comunicare, sunt două tinere din Bucureşti, Cristina Dobrescu şi de Loredana Munteanu. Se întâmpla în urmă cu doi ani. De atunci, sute de scrisori scrise de ele au „călătorit“ cu metroul, tramvaiul, trenul. „Am vrut să aducem zâmbete pe feţele călătorilor din Alba Iulia şi cred că am reuşit. Mulţi dintre ei mi-au spus că nu au mai primit de multă vreme o scrisoare caligrafică. Pentru cei mai tineri, elevi şi studenţi, a fost o experienţă cu adevărat inedită“, apreciază Cristina Dobrescu.

În Alba Iulia, evenimentul se desfăşoară în contextul proiectului „Interactive Cities“, în cadrul căruia Primăria Municipiului este partener. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului european de cooperare interregională URBACT III (2014-2020). Este proiectul prin care Alba Iulia se pune la dispoziţia românilor şi străinilor, turişti sau localnici, cu toate instrumentele necesare pentru a le uşura şi amplifica bucuria experienţei. (Text scris de NICU NEAG)