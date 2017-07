”Ţeapa pampers” face victime în Alba. 10 femei au depus plângere la poliţie pentru înşelăciune. O familie a pierdut 20.000 de lei

Poliţiştii din Alba Iulia au deschis o anchetă în acest caz şi presupun că numărul persoanelor înşelate din judeţ ar fi de ordinul zecilor, iar prejudiciile în fiecare caz ar fi de la câteva sute de lei până la 20.000 de lei.

Unele dintre femeile care susţin că au fost păgubite povestesc că în ultimele luni au găsit pe reţelele de socializare mesaje publicitare prin care diferite persoane vindeau la preţuri avantajoase produse pentru bebeluşi. Sistemul de vânzare era promovat sub forma unei reţele în care mămicile puteau intra şi vinde mai departe produsele, astfel încât unele dintre acestea au virat sume importante de bani în diferite conturi, însă nu au primit produsele.

„În luna februarie am intrat în mai multe grupuri de mămici unde am văzut un alt grup condus de Ecaterina Gurbet care avea mai multe mămici în subordinea ei. Mi-a atras atenţia un anunţ cu pamperşi de vânzare de la Mami Aurica. Mi s-a părut convenabil, am început o conversaţie cu ea, mi-a dat mai multe detalii, mi-a spus că are recomandări, mămici care au primit comanda. Am rămas că mă consult cu soţul şi am revenit cu un răspuns. În data de 28 februarie i-am depus în cont suma de 1.030 de lei pentru pampers. M-a asigurat că într-o lună jumătate, maxim două o să primesc pampersul. În martie i-am mai pus 1.320 de lei, în total 2.400 de lei am prejudiciu”, spune una dintre femeile care s-au prezentat la poliţie pentru a depune plângere, potrivit alba24.ro.

O altă mămică spune că a făcut comanda în urmă cu câteva zile de la o femeie din Abrud. După ce a văzut în presă situaţia cu care se confruntă mămicile din România, a luat legătura cu femeia respectivă care i-a spus că nu ştie ce se întâmplă cu produsele şi nici cu banii, pentru că i-ar fi livrat automat la Ecaterina Gurbet în cont. O află femeie care a fost prejudiciată cu peste 3.000 de lei declară că a făcut patru comenzi, trei dintre acestea fiind onorate, motiv pentru care a avut încredere să comande produse de o sumă mare.





„Am făcut prima comandă în noiembrie anul trecut şi am primit o parte din comandă în luna ianuarie, am făcut o a doua comandă care la fel am primit-o, au urmat alte două comenzi de lapte praf şi pampers pe care le-am primit în luna martie, iar după ce am primit aceste comenzi am depus o sumă considerabilă pentru a-mi face un stoc de pampers însă această comandă nu a mai ajuns. Asta se întâmpla în luna martie cu promisiunea că produsele vor veni în 25 de zile lucrătoare sau în 2 – 3 luni. Le-am depus o diferenţă de bani în iunie, dar nu am primit nimic. Când le-am cerut banii mi s-a spus că vor fi viraţi în cont, dar nu s-a întâmplat asta”, a afirmat femeia..