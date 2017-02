Trucuri ingenioase pentru a-ţi salva hainele: cum să elimini scamele sau să repari fermoarul blocat

Cu toţii am trecut prin situaţia în care a trebuit să renunţăm la blugii preferaţi din cauză că ne-au rămas mici sau la bluza pe care am pătat-o la ultima pterecere la care am participat. Vestea bună este că există numeroase modalităţi prin care puteţi salva aproape orice articol de îmbrăcăminte.

Pentru a demonstra acest lucru, Bright Side a realizat o listă cu cele mai ingenioase trucuri care pot salva hainele, în foarte scurt timp:

Un amestec de suc de lămâie şi apă poate îndepărta petele de transpiraţie de pe haine, prevenind decolorarea.

Puteţi reduce timpul de uscare al unui articol vestimentar, dacă îl rulaţi într-un prosop pe care îl presaţi cu putere.

Niciodată nu veţi mai pierde ciorapii prin maşina de spălat, dacă îi puneţi într-un sac lavabil, special pentru lenjeria de corp.

Utilizaţi un pai de băut pentru a recupera şnurul hanoracului.

De asemenea, puteţi utiliza un ac de siguranţă pentru recupera şnurul hanoracului.

Un simplu aparat de ras poate îndepărta puful şi scamele de pe haine.

Oţetul poate împiedica decolorarea hainelor în timpul spălării. Adaugă o jumătate de pahar de oţet în maşina de spălat şi păstrează vii culorile articolelor preferate.

Folosiţi ulei de lavandă pentru a păstra un miros plăcut al hainelor timp îndelungat.

Substanţele lipicioase, cum ar fi guma de mestecat, pot fi îndepărtate foarte uşor prin aplicarea unei pungi cu gheaţă peste aceasat, iar apoi o uşoră răzuire te va scăpa de problemă.

Pudra de talc face minuni atunci când vine vorba de petele de grăsime.

Petele de cerneală de pe haine pot fi uşor îndepărtate cu ajutorul săpunului antibacterian. Umeziţi articolul vestimentar, adăugaţi săpunul şi lăsaţi să acţioneze 10 minute, apoi clătiţi.

Petele de iarbă pot fi uşor îndepărtate cu un amestec de săpun lichid şi apă oxigenată.

Chitul de reparat cauciucrile bicicletei poate fi utilizat şi pentru încălţăminte.

Plicurile de ceai pot elimina mirosul neplăcut din interiorul pantofilor. Pur şi simplu lasaţi-le câteva ore şi veţi vedea diferenţa.

Crema de ras este perfectă pentru a scoate petele de machiaj de pe haine.

Aveţi o pereche de blugi care vă sunt mici, iată o metodă inedită prin care puteţi rezolva problema.

Pentru a repara fermoarul blocat al jachetei puteţi utiliza un creion cerat.