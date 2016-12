Povestea bosniacului care vorbeşte fluent 56 de limbi: cum se descurcă poliglotul în limba română VIDEO

Poliglotul şi-a descoperit talentul remarcabil de a învăţa rapid să comunice în alte limbi dintr-o pură întâmplare, la vârsta de cinci ani, pe când era în vacanţă cu familia în Grecia.

Muhamed îşi aminteşte că era capabil, ascultându-i pe localnici vorbind între ei, să înţeleagă ce spun aceştia din situaţiile în care se aflau, iar la sfârşitul vacanţei a putut să-şi ajute tatăl să comunice cu un mecanic grec care le repara maşina, spre uimirea tuturor. Ulterior, Muhamed a învăţat suedeză de la soldaţii care stăteau în oraşul lui în timpul Războiului Civil din Bosnia şi după conflict a mers într-o călătorie în Ungaria, unde a reuşit să înveţe maghiara.

„În prima mea călătorie în ungaria, după război, bunica mea mi-a cerut să nu învăţ maghiară, spunea că nu am nevoie de ea. Când ne-am întors, mi-a fost teamă să-i spun adevărul“, a declarat Muhamed pentru The Jewish Journal.

Autismul, o cauză a capacităţilor sale extraordinare de învăţare a limbilor străine

În urma unui control medical, s-a dovedit că Sindromul Asperger de care suferă Muhamed, o formă uşoară de autism, este cel care îi permite să înveţe limbile noi atât de uşor, uneori chiar neintenţionat. El îşi aminteşte că, odată, un prieten i-a cerut să înveţe letonă pentru a-l însoţi într-o călătorie de afaceri, şi a reuşit să vorbească fluent limba baltică în doar două săptămâni, cu ajutorul filmuleţelor de pe Youtube, două cărţi şi 43 de desene animate.





FOTO Facebook

Întrebat cum a ajuns să vorbească limba ebraică, bărbatul a povestit: „Când aveam 12 ani, am ascultat o emisiunea la radio cu preşedintele comunităţii evreieşti din Bosnia. Am intrat în direct şi l-am întrebat cum pot învăţa cele trei limbi ale iudaismului – ladino, idiş şi ebraică. El a râs şi a întrebat: «pe toate deodată?» şi mi-a recomandat să încep cu ebraica. La acel moment am avut, de asemenea, un bun prieten care a păstrat toate casetele video ale tuturor ediţiilor Eurovision de-a lungul anilor. Aşa am început să învăţ ebraică: recitând cântecele Israelului din concurs.“

Pasiunea sa îi ocupă cea mai mare parte din timp

Muhamed Mešić este 100% dedicat pasiunii sale pentru limbi străine şi dedică cea mai mare parte din timp studiindu-le şi exersând. Deşi recunoaşte că nu prea mai are timp liber, bosniacul spune că pasiunea sa îl face să se simtă fericit şi împlinit.

„Voi fi sincer. Petrec în jur de 200 de zile pe an în avion. Călătoresc mereu pentru a lua parte la conferinţe, seminarii, traininguri, dar nu mă plâng. Mi-a dar seama că trebuie să fii o victimă dacă îţi doreşti să reuşeşti şi eu chiar sunt una. Este important să ai un obiectiv şi să munceşti mult pentru a-l atinge, iar rezultatele vor apărea“, a declarat Muhamed pentru Radio Sarajevo.

Cunoaşte limbi de care alţii nici n-au auzit

În prezent, Muhamed Mešić vorbeşte un număr impresionant de 56 de limbi, de la cele comune ca engleza, portugheză, japoneză şi georgiană, până la limbi despre care mulţi dintre noi nici n-au auzit, cum ar fi kinyarwanda (limba oficială a ţării africane Rwanda) sau quechua (limba indigenilor din Anzii centrali ai Americii de Sud). Pe multe dintre ele ajunge destul de rar să le folosească în viaţa reală, dar acest lucru nu este important pentru el.

„Nu mă concentrez pe câştigul clar pe care mi-l aduce o limbă. Vorbesc islandeză de exemplu, dar nu cred că trebuie să fac ceva cu ea, în afară de a vorbi cu prietenii şi colegii. Limba înseamnă cunoaştere, cunoaşterea este fericire şi asta e important în viaţă. O limbă moare atunci când oamenii care o vorbesc nu o mai găsesc bogată, ci mai degrabă ca pe ceva redundant şi atunci când limba moare, cunoaşterea pe care o poartă cu ea moare de asemenea“, spune bosniacul.

Printre limbile învăţate de Muhamed se întâmplă să se afle şi română. Pe Youtube există chiar un filmuleţ în care Muhamed, aflat într-un parc din Bucureşti, face o demonstraţie de limba română, iar uşurinţa şi corectitudinea cu care vorbeşte sunt de-a dreptul impresionante.