Adevărul Live, ora 12.00: optimismul financiar al românilor. Cum se realizează visurile pe împrumut

Doar unul din opt români se poate lăuda cu faptul că are o situaţie financiară echilibrată, iar la polul opus unul din şapte spune că nu se ajunge niciodată cu banii de la o lună la alta. Patru din zece români spun că doar uneori au o găsit echilibrul portofelului, în timp ce unul din trei are şi luni rele în an când nu îşi planifică banii cum trebuie. Cu toate acestea, visurile românilor se realizează numai pe împrumut, cel puţin aşa spun două treimi dintre cei chestionaţi.

Despre rezultatele studiului „Optimismul românilor şi viitorul lor financiar” vorbim astăzi cu Marinescu Cosmina – Director Operaţiuni, KRUK România