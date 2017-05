6 trucuri psihologice pentru a mânca mai puţin

Pe cât este de greu, pe atât este de enervant să te ridici de la masă deşi nu te-ai săturat. Aşa că o bună idee este folosirea câtorva strategii de servire şi tehnici de preparare care vă pot ajuta să controlaţi excesul de calorii, împiedicându-vă să consumaţi o cantitate prea mare de alimente, scrie businessinsider.com.



Alegeţi farfurii colorate care să scoată în evidenţă mâncarea

Această tactică se bazează pe cercetările lui Brian Wansink de la Universitatea Cornell şi a lui Koert van Ittersum de la Universitatea Wageningen din Olanda, care au constatat că oamenii îşi servesc mai multă mâncare fără să îşi dea seama când folosesc farfurii a căror culoare corespunde cu cea a alimentelor.

Mâncaţi din farfurii roşii

Charles Spence, şeful Laboratorului de Cercetare Crossmodal de la Universitatea Oxford, spune că farfuriile roşii ne fac să mâncăm mai puţin, deoarece această culoare pare să declanşeze un fel de pericol sau semnal de evitare. „Culoarea farfuriilor are un impact mai mare decât putem crede asupra gustului şi percepţiei noastre“, a declarat Spence pentru Business Insider. Specialistul a citat şi cercetările efectuate de Fundaţia Alicia din Spania, când s-a constatat că desertul de căpşuni a fost evaluat cu 10% mai dulce şi cu 15% mai aromat atunci când a fost servit într-o farfurie roşie, în comparaţie cu acelaşi desert servit într-o farfurie albă.

Utilizaţi farfurii mai mici

Nu doar culoarea farfuriei contează, ci şi dimensiunea. Teoria se bazează pe principiul cercurilor concentrice: mărimea cercului interior pare mai mică, pe măsură ce mărimea cercului exterior devine mai mare. Atunci când este folosită o farfurie mai mare, cantitatea de mâncare pare mai mică.

Bea vin roşu în loc de bere

Alcoolul merge de multe ori mână în mână cu anumite preparate. Dar, unele băuturi au mai multe beneficii pentru sănătate decât altele, cel puţin atunci când sunt consumate în mod moderat. Din punct de vedere caloric, un pahar de vin roşu are aproximativ 100 de calorii, comparativ cu 150 de calorii cât are aceeaşi cantitate de bere. În plus, cele mai multe vinuri roşii sau albe au un conţinut mai scăzut de carbohidraţi decât berea.

Pregătiţi mini-deserturi în loc de o singură plăcintă sau prăjitură

Mini-deserturile sunt o bună modalitate de a controla dimensiunile porţiilor. Acestea ajută la măsurarea cantităţii de alimente şi la prevenirea consumului fără control, ca în cazurile în care îţi este pusă în faţă o felie enormă de tort.

Sursă FOTO BusinessInsider