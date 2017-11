6 sfaturi pentru o viaţă sănătoasă de la cel mai longeviv medic japonez: ce consumă dimineaţa pentru păstrarea greutăţii

Dr. Shigeaki Hinohara, expert în longevitate, medic şi preşedinte emerit al Universităţii St. Luke, care a murit la vârsta de 105 ani, a lăsat în urmă cele mai importante reguli care l-au ajutat să atingă această vârstă, scrie grazeme.com. Medicul a publicat în jur de 150 de cărţi, între care „A trai mult, a trai bine” care s-a vândut în peste 1,2 milioane de exemplare.

Hinohara recomandă tuturor să nu creadă tot ce spun medicii şi să încerce să se educe cât mai mult şi adaptând sfaturile în funcţie de propriul organism.

Printre sfaturile oferite de medic pentru o viaţă lonevivă se numără:

Împărtăşiţi-vă cunoştinţele

Dr. Hinohara a participat la sute de seminarii vorbind despre sănătate, longevitate, război şi pace. De cele mai multe ori acesta a rămas pe tot parcursul conferinţei în picioare, recomandând publicului să facă acelaşi lucru.

Nu vă retrageţi din câmpul muncii, continuaţi-vă activitatea cât mai mult

După parerea mea, nimeni n-ar trebui să iasa la pensie, dar dacă altfel nu se poate, ar trebui să se întample mai tarziu de 65 de ani. Dacă doriţi să vă bucuraţi de longevitate, trebuie să fiţi mereu activi şi să vă planificaţi cât mai multe activităţi pentru viitor.

Menţineţi-vă greutatea

Dr. Hinohara recomandă să vă menţineţi greutatea dacă doriţi să rămâneţi sănătoşi. Acesta consumă un amestec din suc de portocale, o lingură de ulei de măsline şi o ceaşcă de cafea la micul dejun, pentru a preveni creşterea în greutate.

Nu vă stresaţi corpul cu reguli fixe

Prin eliminarea regulilor fixe privind alimentaţia sau programul zilnic, veţi contribui la creşterea şanselor unei vieţi mai sănătoase şi veţi fi mai energici.

Reduceţi grijile şi stresul

Potrivit medicului, trebuie să încercaţi să eliminaţi grijile cotidiene. Viaţa este plină de lucruri imprevizibilă, aşa că trebuie să învăţaţi să vă adaptaţi tuturor circumstanţelor. La 59 de ani, dr. Hinohara a fost răpit de armata roşie şi a petrecut 4 zile în condiţii extreme, fiind ţinut legat la temperaturi foarte ridicate, rămânând uimit de modul în care corpul său s-a adaptat la lipsa de mâncare şi somn. „Pe 31 martie 1970, când aveam 59 de ani, m-am îmbarcat pentru un zbor de la Tokyo la Fukuoka. Mi-aduc aminte că era o dimineaţă frumoasă şi însorită. În timp ce treceam pe lângă muntele Fuji, avionul a fost deturnat de Liga Comunistă Japoneza – Facţiunea Armata Roşie. Am petrecut urmatoarele patru zile legat de scaun, într-o temperatură de 40°C. Ca doctor, am privit totul ca pe un experiment şi am fost uimit să constat cum corpul îşi încetineşte funcţiile pe timp de criză”.

Mâncaţi pentru a trăi, nu trăiţi pentru a mânca

În privinţa alimentaţiei, medicul spunea adesea: „Mâncaţi pentru a trăi, nu trăiţi pentru a mânca“. Acesta amintea de nenumăratele tabele cu alimente toxice sau benefice, modul în care ar trebui să fie combinate şi la ce oră ar trebui să le consumăm, fiind de părere că aceste reguli devin de multe ori imposibil de urmat.