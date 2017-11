11 dintre cei mai bogaţi oameni din lume dezvăluie de ce nu-şi vor lăsa averile impresionante copiilor FOTO

Iată lista bogătaşilor lumii care nu-şi vor lăsa averile pe mâna copiilor lor:

Andrew Lloyd Webber (69 de ani) este compozitorul de teatru muzical din spatele unor show-uri multi premiate, precum „The Phantom of the Opera/ Fantoma de la Operă“, „Cats“ şi „Joseph and the Technicolor Dreamcoat“. Compozitorul - cu şapte premii Tony, trei Grammy, un Oscar şi o distincţie de cavaler - are o avere estimată la 1,2 miliarde de dolari, potrivit The Richest.

Sting – 300 de milioane de dolari

Cântăreţul britanic Sting (66 de ani), a primit 16 premii Grammy, trei Brit Awards, Globul de Aur şi un premiu Emmy, are o avere estimată la 300 milioane de dolari.

Tatăl a şase copii, artistul a declarat public că aceştia nu vor moşteni niciun dolar din impresionanta sa avere. Într-un interviu pentru Mail, din 2014, artistul a precizat: „Le-am spus deja copiilor că nu vor mai rămâne prea mulţi bani pentru că eu şi soţia mea îi vom cheltui pe toţi! Avem o mulţime de angajamente. Iar ceea ce câştigăm cheltuim, ceea ce înseamnă că nu va mai rămâne mare lucru. Cu siguranţă nu vreau să le las conturi pline. Trebuie să lucreze, toţi copiii mei ştiu asta şi rareori îmi cer ceva, iar eu apreciez şi îi respect pentru asta.“





Sting FOTO Reuters/Norsk Telegrambyra/AS

Elton John – 540 de milioane de dolari

Cu o carieră în muzică de patru decenii, Sir Elton John (70 de ani) a câştigat anul trecut aproximativ 60 de milioane de dolari, potrivit Forbes, adăugându-se impresionantei sale averi de 480 milioane dolari.

Cu soţul său, David Furnish, are doi tineri fii - Zachary şi Ilie - dar cântăreţul nu are intenţii să-i răsfeţe cu impresionanta sa avere.

„Este groaznic să le dai copiilor tăi o lingură de argint“, a spus el într-un interviu acordat Daily Mirror.

„Băieţii duc vieţi incredibile, nu sunt copii obişnuiţi şi nu mă prefac că sunt. Dar trebuie să aibă parte şi de normalitate, de respect pentru bani, de respect pentru muncă“, a adăugat artistul.

Cuplul este de acord cu înţelepciunea lui Warren Buffett, cel de-al doilea cel mai bogat om din lume, care figurează şi pe această listă. Elton John a spus: „Buffett e un model cu adevarat în faptul că le lasă copiilor lui suficienţi bani pentru ca ei să aibă o casă, o maşină şi toate nevoile de bază acoperite, astfel încât să nu mai fie nevoie de griji, dar nu este nebun, stupid astfel încât să le permită să-şi cumpere tablouri semnate Picasso sau avioane private“.





Elton John FOTO Hepta

Simon Cowell – 550 milioane de dolari

Simon Cowell (58 de ani) este un producător de televiziune şi muzică, renumit pentru formatele „X Factor“, „Marea Britanie are talent“ şi „America are talent“. Salariul său anual este estimat la 95 demilioane de dolari, potrivit Forbes, şi are o avere estimată la 550 milioane dolari, potrivit The Richest.

Într-un interviu acordat revistei Esquire în 2013, Cowell a spus: „Nu cred că averea trebuie să treacă de la o generaţie la alta. Moştenirea ta trebuie să fie aceea de a le fi oferit o oportunitate, ca să se poată descurca, de a fi petrecut timp cu ei şi aceea de a-i fi învăţat tot ceea ce ştii.

Deşi nu este clar dacă milionarul mai păstrează aceleaşi convingeri (interviul a fost făcut înainte de naşterea fiului său Eric, de la începutul lui 2014), Cowell şi-ar putea dona mare parte din avere unor organizaţii caritabile care ajută copiii şi animalele. „O să-mi las banii cuiva, posibil unei organizaţii caritabile. Cel mai probabil uneia care ajută copiii şi câinii“, declara Cowell.





Simon Cowell FOTO Guliver/Getty Images