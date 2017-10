Stil sport-elegant, plastic transparent şi motive cu unicorni pentru primăvara lui 2018 FOTO VIDEO

Prezentarea colecţiei Louis Vuitton a încheiat Săptămâna Modei de la Paris, pe catwalk-ul amenajat în subsolul Muzeului Luvru. Directorul de creaţie Nicolas Ghesquière a avut o piesă de rezistenţă a colecţiei, şi anume hainele lungi din brocart, cu broderii bogate şi strălucitoare, după modelul celor purtate de nobilii aristrocraţiei franceze în secolul al XVIII-lea.

Acestea au fost combinate, în mod surprinzător, cu pantaloni scurţi sau boxeri din mătase şi cu pantofi sport. Şi alte elemente ale colecţiei au fost preluate din zona ţinutelor sport, cum ar fi pantalonii după modelul celor de schi, dar şi ochelarii de ciclism.

Prezentarea Louis Vuitton de la Paris le-a rezervat celor prezenţi şi o premieră absolută în istoria de 163 de ani a casei de modă. Tânăra Janaye Furman a devenit primul model de culoare care a deschis o prezentare a renumitului brand francez. „Este un moment incredibil! Nu numai că prima prezentare pe care am deschis-o vreodată este a casei Louis Vuitton, dar am reuşit să fac istorie ca prima fată de culoare care a defilat în deschiderea LV!”, scris entuziasmat modelul pe contul său de Instagram.

Eleganţă în PVC

Colecţia Chanel a confirmat pentru primăvara-vara lui 2018 câteva repere vestimentare observate şi în alte prezentări, şi anume piesele realizate din plastic transparent. Directorul creativ Karl Lagerfeld a imaginat o întreagă garderobă pentru o primăvară ploioasă. Costumele clasice Chanel, din tweed, multe gândite în stilul retro al anilor ’20, au fost protejate de pelerine de ploaie din PVC, alături de pălării, mânuşi, genţi şi chiar cizme lungi peste genunchi din plastic transparent, purtate direct pe piciorul gol, pentru un plus de eleganţă. Pentru a sublinia şi mai bine tema colecţiei, Karl Lagerfeld a transpus defilarea într-un decor grandios, cu cascade care şi-au prăvălit şuvoaiele peste bucăţi de stânci.

O altă premieră văzută în cadrul Săptămânii de la Paris a fost o primă colecţie L’Oreal, organizată pe emblematicul bulevard Champs-Élysées. Venerabilele actriţe Helen Mirren şi Jane Fonda au fost piesele de rezistenţă ale prezentării.

În timp ce Helen Mirren a uimit la 72 de ani prin atitudinea încrezătoare, seniorială chiar, conferită şi de costumul cu pantaloni largi de tweed, la care a asortat un baston mânuit cu eleganţă, Jane Fonda şi-a etalat silueta adolescentină într-o rochie lungă şi imposibil de mulată, cu imprimeu animal, la cei 80 de ani pe care îi va împlini în decembrie.

Cert este că cele două modele în etate le-au eclipsat pe tinerele supermodele Doutzen Kroes, Irina Shayk, Cheryl Cole.

Pantofi sport cu vârf à la Aladin

Săptămânile Modei nu au fost lipsite de surprize vestimentare care rămâne de văzut dacă vor fi preluate în moda străzii. Un exemplu sunt pantofii sport propuşi de Loewe, cu vârful ascuţit şi încovoiat, după modelul condurilor lui Aladin. Deşi astfel de încălţări se duc spre zona de pantofi sport luxury, nu puţini au fost criticii de modă care i-au privit cu rezerve. Un alt model de încălţăminte propus de Loewe sunt botinele din piele întoarsă cu creastă reptiliană pe mijloc.

Inedită ca de obicei a fost şi colecţia Moschino, prezentată la Milano, unde linia dintre kitsch şi fantezie este extrem de subţire. „Nu vreau decât să aduc zâmbetul pe chipurile oamenilor. Hainele nu sunt făcute pentru a fi venerate în vreun alatar. Am o abordare diferită de cea a majorităţii designerilor”, a explicat designerul Jeremy Scott exagerările de ordin vestimentar pe care le aduce în colecţiile sale. Laitmotivul unicornului a fost reluat de directorul creativ Jeremy Scott, iar colaborarea cu firma de jucării My Little Pony a însemnat tricouri imprimate cu simpaticele personaje, dar şi genţi, coliere, rochii roz-bombon mixate cu piese rock în stilul anilor ’80, de la jachete la bocanci şi cizme peste genunchi. Interesante au fost şi genţile-fantezie de mână sub formă de jachetă cu ţinte, dar şi botinele din plastic, regăsite aşa cum aminteam şi la Chanel.

Încălţămintea din plastic transparent a fost prezentă şi în colecţia Balmain, o colecţie în care au fost cooptate mai multe modele din echipa Victoria’s Secret, printre care Alessandra Ambrosio, Elsa Hosk şi Josephine Skriver, ţinând cont că cele două branduri au anunţat deja că vor colabora îndeaproape pentru show-ul anual al brandului american de lenjerie intimă, care se va desfăşura la Shanghai, în China. Colecţia a fost una foarte sexy, care a transformat modelele în adevărate amazoane, datorită rochiilor de tip plasă, a cizmelor lungi din piele şi jachetelor brodate bogat, asemănătoare unor haine ofiţereşti de gală.

Contraste vestimentare: jachete din piele şi rochii diafane

Senzuală şi îndrăzneaţă a fost şi colecţia Ralph Lauren, prezentată într-un spaţiu neconvenţional. Mai exact garajul de lux din Bedford, New York, unde sunt adăpostite maşinile colecţionate de designerul în vârstă de 77 de ani. Bustierele din piele roşie sau jachete de piele, continuate de fuste ample din straturi de tul roşu sau negru, alături de costumele şi paltoanele din tweed, au conturat o colecţie dedicată femeii conştiente de puterea feminităţii sale.

Ultra-sexy a fost catalogată de editorii de modă ai revistei „Harper’s Bazaar” şi colecţia semnată Tom Ford. Jachetele din satin metalizat, rochiile lungi şi mulate, cu mâneci din lamé strălucitor, dar şi body-urile purtate cu pantaloni cu talie foarte joasă, care lasă la vedere o fâşie de piele, abordare vestimentară prezentă şi în colecţia Fenty Puma, au contribuit la succesul prezentării. Pantofii franjuraţi pe margini, cu tocuri şi vârf în nuanţe diferite, au reprezentat un alt detaliu interesant al colecţiei.

Nu în ultimul rând, colecţia Phillip Plein a dus doza de erotism un pas mai departe, amintind pe alocuri de piesele vestimentare sado-masochiste, de la rochii compuse din curele de piele neagră purtate peste rochii lungi şi albe, rochii-cămaşă în stil army şi scurte de sub care s-au iţit portjartiere din piele, până la jachetele supradimensionate din denim purtate cu jeanşi extrem de scurţi.