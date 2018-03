Povestea incredibilă a primei femei asiatice care a defilat pentru Victoria's Secret

Liu Wen, primul model din Asia de Est care lucrează pentru Victoria's Secret şi prima femeie asiatică ce face parte din topul celor mai bine plătite manechine, s-a născut în Yongzhou, un oraş din sudul Chinei şi nu a planuit niciodată să fie model.

Prima sa incursiune în industrie a fost când a câştigat un concurs de modeling în 2008, pe când avea doar 17 ani. „Nu am avut un scop clar la acea dată, am vrut doar ceva care să-mi permită să călătoresc în jurul lumii“, a declarat tânăra pentru Business Insider.

Părinţii ei au fost cei care au încurajat-o să se înscrie. „Ei au crezut că m-ar ajuta să-mi cresc încrederea în mine şi postura“, a declarat ea, povestind că din cauza înălţimii, în şcoală, avea tendinţa de a sta cocoşată.



Prietenii ei au fost cu toţii surprinşi când aceasta a câştigat competiţia. Mai mult, tânăra nu a fost niciodatăn considerată o femeie frumoasă din cauza ochilor foarte mici, departe de ceea ce vedeau la cele mai iubite actriţe ce apăreau la televizor.





Imediat după, s-a mutat la Beijing în încercarea se a-şi face o carieră în modeling. În acelaşi an, a fost recrutată pentru primul ei show de modă internaţional, defilând pentru Burberry la Săptămâna Modei din Milano, din 2008. „Nu am înţeles nimic pentru că nu ştiam engleză. Mi-am urmat sentimentele“, a povestit Liu Wen.



Un an mai tarziu, ea a devenit primul model asiatic care a avut ocazia să prezinte pentru Victoria's Secret, defilând alături de Miranda Kerr, Heidi Klum şi Rosie Huntington-Whiteley.

În 2017 a devenit primul model asiatic care a apărut pe coperta revistei „Vogue“, alături de vedete ale industriei, printre care Kendall Jenner, Gigi Hadid şi Ashley Graham.



Liu a fost inclusă de Forbs în topul celor mai bine plătite modele ale anului 2013, când a câştigat 4,3 milioane de dolari, fiind primul model asiatic care apare pe această listă.





„Dacă există oportunitatea, sunt întotdeauna deschisă să încerc ceva nou, fie că este vorba de actorie sau de altceva, scopul este să-mi diversific experienţele de viaţă“, a răspuns modelul atunci când a fost întrebată de perspective, adăugând că nu va părăsi curând lumea modei, fiind o industrie care o atrage foarte mult.