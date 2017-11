Test Drive Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé

Nu prea ştiu de unde să ”apuc” acest model, aşa cum ai nevoie de curaj la volan pentru a descoperi că sub o caroserie cu parfum de coupe se ascunde o maşină ce poate livra destulă adrenalină. Mercedes-Benz şi BMW au multe meciuri, iar acum putem spune că sunt la egalitate la capitolul Sport Activity/ Utility Coupe. Da, la unii este SAC, la ceilalţi SUC. GLC Coupe este un GLC cu o linie mai extravagantă, una care îţi poate lăsa impresia unui abandon al valorilor pragmatice, dar cu un portbagaj de 550 litri, care se transformă în 1.600 litri prin rabatarea banchetei... descoperi că este o maşină primitoare.

Mercedes şi-a schimbat puţin politica în gama de modele şi a decis să ofere sub umbrela AMG şi modele ceva mai accesibile atât din punct de vedere al preţului cât şi al performanţelor. Şi aşa a apărut şi Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé, ceva care stă la aproximativ 150 CP în spatele istericului AMG GLC 63 4MATIC+ Coupé.

Partea interesantă este că un GLC 43 este o maşină care într-o mare proporţie este aleasă de client în cunoştinţă de cauză. Un GLC 63 oricând poate fi considerat un trofeu... şi atât.

Estetic, GLC Coupe are mai mult şarm decât GLE Coupe, liniile fluide ale caroseriei comunică mai bine pe o caroserie mai compactă decât în cazul fratelui mai mare. Un interior care aduce o planşă de bord la altitudine de la C Class. Despre finisări şi materiale nu e cazul să vorbim, sunt tot acolo sus.

Performanţe? Sub capotă avem un V6 turbo de 2.996 cmc care dezvoltă 367 CP între 5.500 şi 6.000 rpm. Cuplu motor este de 520 Nm disponibil între 2.500 şi 4.500 rpm. Puterea ajunge la sistemul 4Matic via o cutie automată cu 9 trepte. Rezultatele sunt impresionante pentru un model de 1.855 kg. GLC ajunge la 100 km/h în 4,9 secunde, iar viteza maximă este de 250 km/h. Da, are arsenalul unui 4x4, garda la sol poate fi mărită graţie sistemului Air Body Control. Un propulsor plin de caracter care livrează putere oricând, nu prea îl prinzi cu garda jos. Cutia satisface în proporţie de 90%, sunt momente când poţi spune că ţi-ai dori să fie ceva mai ageră, dar totuşi vorbim despre un SUC.

GLC 43 impresionează plăcut din spatele volanului prin reprize, prin sunetul motorului, prin încăpăţânarea sistemului 4Matic de a ţine cele aproape 2 tone pe trasă. Trebuie să-ţi trimiţi instinctul de conservare la plimbare pentru a descoperi limitele dinamice ale maşinii. Şi uite aşa te întrebi... oare ce poţi cere de la un GLC 63...

FOTO - Mihai Dăscălescu

Fişă tehnică – Mercedes-AMG 43 4Matic Coupe

Motor – turbo, V6, 2.996 cmc, 367 CP@5.500-6.000 rpm, 520 Nm@2.500-4.500 rpm. / Transmisie – cutie automată 9 trepte, tracţiune integrală permanentă / Performanţe – 250 km/h v. max, 0-100 km/h în 4,9 secunde / Portbagaj – 550 litri / Rezervor – 66 litri / Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.727/ 1.930/ 1.586, ampatament – 2.873 / Consum mediu declarat – 8,4 litri/ 100 km / Consum în test – 11,2 litri/ 100 km / Preţ de bază – 66.937,50 euro