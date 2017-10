Se caută mecanicul auto al anului în România

Este al şaptelea an la rând când AD Auto Total aruncă mănuşa celor ce-şi fac din dragostea pentru maşini o profesiune de credinţă! Singura condiţie pentru participare: pasiune nemărginită pentru motoare (un drum deschis către afirmare şi celor pur şi simplu pasionaţi de domeniu) şi vârsta minimă de 18 ani.

Concursul este structurat pe două categorii: Diagnoză şi Mecanică auto. Primul pas este o probă online pe site-ul oficial, www.mecaniculanului.ro, în care, timp de o oră, aspiranţii la titlu rezolvă un test preliminar. Înscrierile sunt deschise până pe 31 octombrie, iar concurenţii pot participa la o singură probă din cele două (doar diagnoză sau doar mecanică).

Primii 50 clasaţi la ambele categorii pleacă la Braşov, la etapa a doua, care are loc pe 10 noiembrie, la Lux Divina. La Braşov, maratonul debutează cu un test scris care reduce numărul concurenţilor rămaşi în cursă la doar 10 la secţiunea Diagnoză, şi la doar 2 la secţiunea Mecanică auto. La Mecanică auto, cei doi finalişti au de executat, succesiv, o operaţiune mecanică pe un motor instalat pe un stand, în maxim 20 de minute. Cel care reuşeşte s-o facă cel mai rapid câştigă. La Diagnoză, pacursul spre trofeu trece printr-o întrecere spectaculoasă, tensionată, sub lumina reflectoarelor, după modelul “Ştii şi Câştigi” (proba pupitrelor): cel care are are cel mai rapid răspuns corect merge mai departe. Primii doi clasaţi trec la proba practică, pariul suprem. Două maşini identice pe scenă, cu aceeaşi defecţiune, pe care cei doi finalişti trebuie s-o identifice şi s-o repare în 30 de minute! Este o cursă contra cronometru şi contra propriilor limite. Cel care reuşeşte să pornească primul motorul câştigă titlul de Mecanicul Anului şi marele premiu, o maşină.

Competiţia MECANICUL ANULUI premiază, începând de anul trecut, şi SERVICE-UL ANULUI (service-ul care reuşeşte să aibă trei angajaţi calificaţi în etapa probelor scrise, în orice secţiune).

Juriul competiţiei este format din trainerii Academiei AD Auto Total, profesionişti care au la activ mii de ore de formare furnizate mecanicilor şi diagnosticienilor din toată România, şi care specializează traineri din întreaga Europă. În echipa de arbitraj sunt selectaţi şi câştigătorii ediţiilor precedente ale concursului Mecanicul Anului.

Pentru mai multe detalii, intră pe site-ul competiţiei, www.mecaniculanului.ro.