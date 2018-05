Primele 18 BMW i8 Roadster au fost predate la BMW Welt

O plăcuţă din interior confirmă că aceste 18 BMW i8 Roadster au ieşit de pe linia de asamblare a uzinei BMW Group din Leipzig unul după altul şi sunt printre primele predate clienţilor. La BMW Welt din München, Clubul BMW i8 a primit cheile ediţiei limitate exclusive a acestui roadster plug-in hybrid special din partea lui Peter van Binsbergen, director de vânzări şi marketing BMW Germania.

Prima lor evoluţie a fost parcurgerea traseului spre Lacul Como, în Italia, pentru Concorso d'Eleganza, unde automobilele au fost expuse în acest week-end la Villa Erba.

Exclusivistul BMW i8 Roadster First Edition, care a fost disponibil pentru comandă pentru o foarte scurtă perioadă de timp, este limitat la doar 200 de exemplare în lumea întreagă. O plăcuţă exclusivă din interior, dispusă pe consola centrală pe partea conducătorului, identifică First Edition ca un obiect de colecţie veritabil, fiind înscrise cuvintele "First Edition" şi numerotarea ediţiei limitate "1 of 200". Cele 18 automobil primite de Clubul BMW i8 sunt printre primele dintre aceste 200 de exemplare şi, ca surpriză specială pentru membri, poartă inscripţia "1 of 18". Opţiuni speciale de interior, precum aplicaţii ceramice pentru butoanele de control al operării, decoraţiunile interioare din carbon uscat, sistemul de boxe Harman Kardon hi-fi şi logo-ul BMW i8 proiectat în zona picioarelor şi atunci când uşile se deschid, sunt disponibile pentru această ediţie exclusivistă.





Prezentarea a fost o ocazie ce nu trebuia ratată - pentru că, chiar şi pentru angajaţii BMW Group, BMW i8 Roadster este un model foarte atractiv şi plin de emoţie: Christian Ach (director de vânzări şi afaceri directe BMW Germania), Dr. Robert Irlinger (director al linie de produse BMW i), Rainer Rump (project manager) şi Robert Forrest (designerul BMW i8 Roadster) i s-au alăturat lui van Binsbergen în întâmpinarea membrilor Clubului BMW i8 din Germania, Elveţia, Singapore şi Belgia care au călătorit la München special pentru această prezentare. Membrii clubului sunt fani încă de la început şi nu au ezitat deloc atunci când au auzit de noul BMW i8 Roadster. Pe lângă predarea oficială, pasionaţii de mobilitate electrică s-au bucurat şi de i prezentare a produsului din partea project managerului Rainer Rump şi de un tur al expoziţiei temporare "BMW i. Mobilitate Vizionară" ce are loc la Muzeul BMW.

"Am aşteptat cu nerăbdare acest moment de luni de zile - de fapt, de când am văzut primele imagini ale acestui superb automobil. Şansa de a ne bucura de experienţa de condus uimitoare a Coupé-ului într-un Roadster este un vis devenit realitate pentru noi toţi", a explicat Claus-Dieter Bachmann, preşedintele Clubului BMW i8. "Eu şi ceilalţi membri ai clubului am fost extrem de impresionaţi de primirea caldă şi entuziastă de care ne-am bucurat aici la BMW Welt. A fost un moment emoţionant pe care nu-l vom uita niciodată."

"BMW i8 Roadster reprezintă multe lucruri care sunt unice pentru BMW: design fascinant, tehnologie vizionară şi mobilitate durabilă, dar, în special, emoţie şi plăcere de a conduce", a declarat Peter van Binsbergen. "Acest automobil sport a fost construit pentru oameni precum membrii Clubului BMW i8: pasionaţii de automobile care iubesc maşinile şi îndrăznesc să sfideze convenţiile şi să încerce lucruri noi. Prin urmare, este o mare plăcere personală de a înmâna cheile celor 18 BMW i8 Roadster membrilor Clubului BMW i8."

Spre deosebire de cele mai multe cluburi auto, care tind să se formeze la sfârşitul ciclului de viaţă al unui model, Clubul BMW i8 a fost creat la lansarea pe piaţă a BMW i8 Coupé, încă din 2014. Acest lucru subliniază fascinaţia acestui automobil sport plug-in hybrid, care captează pasionaţii de automobile prin arhitectură LifeDrive unică şi un limbaj de design BMW i estetic. De la lansarea sa pe piaţă, BMW i8 a devenit cel mai vândut automobil sport hibrid din lume şi a câştigat nenumărate premii pentru designul său vizionar şi conceptul revoluţionar de automobil. Noul BMW i8 Roadster adaugă experienţa condusului decapotabil la combinaţia de mobilitate fără emisii locale şi performanţe de top.

Adevarul Auto va testa în acestă săptămână BMW i8 Roadster, prin urmare... cât de curând testul aici.