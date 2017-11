Hyundai Kona a debutat pe piaţa românească în cadrul Salonului Auto Bucuresti & Accesorii

Gamă Hyundai se extinde la nivel local cu noul Kona. Modelul se alătura Tucson, Santa Fe şi Grand Santa Fe, devenind cel de-al patrulea membru al familiei Sport Utility Vehicle.

„Cu peste 1,4 milioane de unităţi Hyundai de clasă SUV vândute în Europa încă de la lansarea primei generaţii Santa Fe, Kona vine să întregească acesta gamă, oferind acum clienţilor posibilitatea de a alege, în funcţie de preferinţe. Noul model dispune de cele mai recente tehnologii de siguranţă şi confort, propulsoare eficiente, în jurul cărora se conturează un design distinctiv, cu versiuni variate de culori ale caroseriei şi ale tapiţeriei", a declarat Teodor Brusalis, director executiv Hyundai Auto România.

Kona are o lungime de 4.165 mm şi un ampatament de 2.600 mm. În plus, beneficiază de spaţiu extins pentru pasageri şi bagaje, dar şi de compartimente suplimentare de depozitare. Zonă disponibilă pentru picioare este generoasă, atât în partea din faţă (1.054 mm), cât şi în spate (880 mm). Portbagajul, care are un volum de 361 litri), poate fi extins până la 1.143 litri.





Kona este disponibil în două versiuni de motoare turbo pe benzină, de cilindree redusă, caracterizate printr-un cuplu mare la turaţii mici şi un consum redus de combustibil: T-GDi 1,0 litri şi 120 CP , cu o cutie de viteze manuală în şase trepte (consum de combustibil în regim combinat: 5,2 – 5,4 l/100 km; emisii de CO2 în regim combinat: 117-125 g/km) şi T-GDi 1,6 litri şi 177 CP (130 kw), cu transmisie automată în şapte trepte şi dublu ambreiaj (7DCT) dezvoltată de Hyundai, plus tracţiune integrală (consum de combustibil în regim combinat: 6,7 l/100 km; emisii de CO2 în regim combinat: 153 g/km). Tracţiunea integrală transfera până la 50% din cuplu către roţile din spate, în situaţii speciale (aderenţă scăzută), beneficiind totodată de suspensie spate mulţi-link, pentru mai multă stabilitate în viraje. Gamă va fi extinsă ulterior cu un nou motor turbodiesel cu patru cilindri, de 1,6 litri, cuplat la o cutie de viteze manuală cu şase trepte sau automată 7DCT. În plus, în anul 2018 va fi introdusă şi o versiune electrică a modelului.

Pachetul Hyundai SmartSense încorporează sisteme de siguranţă precum: asistentă la coliziune frontala (FCA) cu detectare pietoni; asistentă la menţinerea benzii de rulare (LKA) – standard; asistentă pentru fază lungă (HBA); sistem de atenţionare a conducătorului auto (DAW) – standard; sistem de monitorizare a unghiului mort (BCW); sistemul de avertizare pentru evitarea unei coliziuni la deplasarea în marşarier (RCCW).





Modelul oferă funcţii de conectivitate variate, precum: sistemul audio standard, cu ecran tactil LCD de 5 închi, care include radio, conectivitate prin Bluetooth şi USB; sistemul audio cu ecran tactil LCD de 7 închi, care include cameră video pentru marşarier cu linii de ghidare dinamică, conectivitate prin Bluetooth, Apple Căr Play şi Android Auto; sistemul de navigaţie cu ecran de 8 închi, care include cameră video pentru marşarier cu linii de ghidare dinamică, conectivitate prin Bluetooth, Apple Căr Play, Android Auto, abonament pe şapte ani la serviciile LIVE, hărţi 3D şi Lifetime MapcareTM. Mai mult, Kona dispune şi de un suport pentru încărcare wireless prin inducţie (standard Qi) pentru telefoane smartphone. Noul afişaj Head-Up Display (HUD) reprezintă o premieră pentru Hyundai, prin intermediul ecranului de 8 închi fiind proiectate detalii relevante în câmpul vizual al conducătorului auto. HUD asigură lizibilitate excelentă şi procesare rapidă a informaţiilor.

Sistemul audio realizat de Krell, o premieră pentru Hyundai, este dotat cu opt difuzoare: două cu diametrul de 20 mm, patru cu diametrul de 160 mm, unul central de 100 mm şi altul de 200 mm. Krell dispune de 45 W per canal, asigurând îmbunătăţirea calităţii sunetului în habitaclu.