Trump neagă acuzaţiile despre legătura sa cu Rusia şi spune că adevăratul inamic îl reprezintă instituţiile media

După patru săptămâni de când a preluat ştafeta de la Biroul Oval din Washington, Donald Trump a organizat o conferinţă de presă spontană în care s-a apărat de criticile care i s-au adus în ce privesc deciziile sale precum şi scandalul asupra legăturilor sale cu Rusia. Deşi conferinţa a durat o oră şi un sfert, instituţiile media americane au spus că preşedintele a avut o atitudine furioasă şi că în majoritatea timpului, acesta i-a atacat pe reporterii prezenţi. Întrebat despre scurgerile de informaţii care au demonstrat că echipa din campania sa electorală a comunicat cu oficiali ruşi, Trump a descalificat ştirile apărute şi le-a numit „fake news” (n.red.: ştiri false). „De câte ori trebuie să mai răspund la întrebarae asta? N-am nimic de a face cu Rusia. N-am mai dat un telefon acolo de ani buni; N-am niciun împrumut în Rusia, n-am nicio afacere în Rusia. Russia e «fake news»”. „ Scurgerile sunt reale. Scurgerile sunt absolut reale. Însă, ştirile sunt false” a declarat preşedintele american citat de CNN. Un alt subiect pe care Trump a vrut să-l dezmintă a fost haosul pe care presa americană spune că acesta l-a creat în administraţia ţării. Preşedintele a precizat că a „moştenit o dezordine” pe care acesta a reuşit să o transforme într-un „progres incredibil” şi că în prezent administraţia „funcţionează precum o maşinărie precis reglată”.

Trump, în conflict cu presa americană

În timpul conferinţei, preşedintele a avut mai multe răbufniri asupra jurnaliştilor, care mai târziu au spus despre aceste momente că vor rămâne probabil în istorie.

Donald Trump îi atacă pe jurnalişti în repetate rânduri VIDEO The Guardian

„Impresia generală a fost cea a unui preşedinte care este profund frustrat asupra modului în care e portretizată Casa Albă, aşa că acesta s-a decis să ia problema în propriile mâini prin intermediul unei intervenţii dramatice” relatează CNN.

Reacţiile au venit după ce Trump a acuzat de mai multe ori că presa nu spune adevărul subliniind că „nivelul de minciună e ieşit din control” şi a criticat instituţii precum Wall Street Journal, The New York Times sau CNN. „Mulţi dintre reporterii naţiunii noastre nu spun adevărul şi nu-i tratează pe oamenii minunaţi din ţara asta cu respectul care ni se cuvine”. „Din măcate multe din instituţiile media din Washington, New York sau Los Angeles nu vorbesc în slujba oamenilor ci o fac pentru interesele celor care profită pe spatele unui sistem defect” a declarat preşedintele citat de VOX.

Preşedintele Statelor Unite a avut numeroase reacţii furioase asupra jurnaliştilor prezenţi la conferinţa de presă, printre care şi un reporter evreu care a întrebat despre creşterea de incidente antisemite. Trump i-a reproşat că a pus „o întrebare foarte insultătoare”, după care i-a cerut să se aşeze înapoi pe scaun, luând apoi o altă întrebare.

Mai târziu, Trump a avut o altă ieşire faţă de un reporter de culoare care l-a întrebat dacă plănuieşte să se întâlnească cu oficialii din Black Caucus (n.red.: organizaţie care reprezintă membrii de culoare ai Congresului Statelor Unite). Acesta s-a enervat şi a răspuns că i-a sunat pe reprezentanţi de mai multe ori însă nu i-au răspuns, întrebând mai apoi reporterul dacă are legătură cu organizaţia. „Ia zi-mi, vrei tu să organizezi această întâlnire? Sunt prieteni de-ai tăi? Hai s-o facem. Organizează o întîlnire” a mai adăugat preşedintele citat de VOX.

O imagine falsă a succesului

Acum când Hillary nu mai este adversarul său politic, jurnaliştii americani spun că Trump şi-a căutat un alt oponent cu care să se lupte, întrucât acesta „pare că e cel mai convingător şi cel mai eficient atunci când se află într-o luptă cu cineva” scrie The New York Times.

O altă critică care i s-a adus preşedintelui la finalul conferinţei este că acesta încearcă să construiască o imagine falsă a succesului. „Am făcut un progres încredibil. Nu cred că a existat vreodată un preşedinte care să fi realizat atât de multe lucruri precum am făcut noi într-o perioadă atât de scurtă de timp” a declarat Donald Trump citat de CNN.

În mod ironic, Trump a fost prins şi confruntat de către jurnaliştii prezenţi la conferinţă în privinţa unor afirmaţii false. Preşedintele a precizat că de la Ronald Reagan, el a avut cele mai multe voturi ale Colegiului Electoral (306). Însă, rezultatele sale au fost egale cu cele ale lui George Bush, Bill Clinton şi Barack Obama. Un reporter i-a atras atenţia asupra acestui fapt, moment în care Trump a spus că el de fapt se referea la Republicani. Chiar şi aşa, afirmaţia sa nu este corectă, întrucât George Bush a candidat din partea Republicanilor. Într-un final preşedintele a revenit şi a admis că „am primit această informaţie din altă parte, n-am ştiut”.