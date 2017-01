Susţinătorii lui Trump, şocaţi să descopere unde au fost făcute şepcile cu mesajul „Make America Great Again“

Unii dintre susţinătorii săi au fost îngroziţi când au aflat că şepcile lui Trump au fost făcute în străinătate.



Rob Walker, în vârstă de 44 de ani, care a venit cu maşina, din Georgia şi până la Washington, împreună cu soţia sa Abby, în vârstă de 36 de ani, a oprit la un popas, pe drum, şi a cumpărat o şapcă inscripţionată cu mesajul „Make America Great Again“. „Oh, Doamne, sper că nu e făcută în China“, a spus Abby, întorcând şapca pentru a verifica. S-a uitat la etichetă. „China! Să nu spui nimănui!“.

Şepcile lui Trump care pot fi cumpărate pe site-ul oficial al campaniei lui Trump sunt produse în Statele Unite şi costă între 25 şi 30 de dolari, potrivit etichetelor din interiorul lor.

Însă ele sunt mai scumpe decât cele vândute cu 20 de dolari de vânzători stradali vineri, la Washington.

Joshua Rojas, în vârstă de 25 de ani, şi Alyssa Young, în vârstă de 28 de ani, au venit din Texas să vadă învestirea. Young purta o şapcă roz cu mesajul „Make America Great Again“.

„Mi-a plăcut imediat ce am văzut-o. Am cumpărat-o pe loc, de la un vânzător, cu 20 de dolari“, a declarat ea.

Aşadar e produsă în America?

„De fapt, nu ştiu unde a fost făcută“, a spus Young. „Să verific“. Ea şi-a scos şapca şi a verificat eticheta. „O, nu“, a strigat tânăra. „Este făcută în Vietnam!“.

Austin Araco, în vârstă de 22 de ani, din Arkansas, participa la prima sa ceremonie de învestire şi purta o şapcă Trump. „Am cumpărat şapca asta în ziua în care a câştigat alegerile“, a declarat el. „De pe site-ul său, bineînţeles. Am vrut să mă asigur că-l susţin. Nu am vrut să cumpăr un fals. Am cumpărat-o cu 30 de dolari, inclusiv transportul.“

Victoria Scott, în vârstă de 13 ani, şi fratele ei Andrew Scott, în vârstă de 12 ani, şi-au cumpărat fiecare câte o şapcă „Make America Great Again“ înainte de învestire. A Victoriei a costat 25 de dolari şi a fost fabricată în China. A părut să nu o deranjeze.

Andrew a verificat-o şi el pe a sa. „Banglakesh?“, a spus el după ce a verificat eticheta. „Vrei să spui Bangladesh“, l-a corectat tatăl său.

Robert Morrison din Queens, în New York, avea cu el o şapcă „Make America Great Again“ pe care a cumpărat-o de la un vânzător stradal cu 20 de dolari, dar purta o şapcă New York Yankees. Amândouă fabricate în China.

În discursul său, Trump a pledat pătimaş în favoarea protecţionismului. „Din acest moment înainte, America va fi pe primul plan“, a spus el. „Noi vom urma două reguli simple: (vom) cumpăra (produse) americane şi vom angaja americani.“