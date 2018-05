Pentagonul a retras invitaţia trimisă Chinei de a participa la exerciţiile militare RIMPAC

„Ca prim răspuns la continua militarizare a Mării Chinei de Sud, am retras invitaţia Marinei Republicii Populare Chineze la exerciţiul <<Rim of the Pacific>> (RIMPAC),” a declarat locotenent-colonel Christopher Logan, un purtător de cuvânt al Pentagonului.





Logan nu a specificat ce alte reacţii ar putea veni din partea Guvernului SUA, dar a subliniat că există „dovezi clare” că Beijingul a folosit rachete anti-navă şi rachete sol-aer, precum şi aparate de bruiaj în insulele Spratly, disputate în Marea Chinei de Sud.





„Credem că această decizie nu este deloc constructivă” le-a declarat Wang Yi, şeful diplomaţiei chineze, reporterilor de la Washington, după întâlnirea cu secretarul de stat Mike Pompeo.





Wang a spus că activitatea Chinei în Marea Chinei de Sud este un act de autoapărare şi că se desfăşoară pe o scară mult mai mică comparativ cu ceea ce au întreprins americanii în Hawaii sau Guam.





În weekend, China a debarcat bombardiere într-un exerciţiu militar în insulele disputate din Marea Chinei de Sud, stârnind îngrijorare pentru Vietnam şi Filipine.





La începutul lunii mai, Casa Albă a avertizat Beijingul că se expune unor ”consecinţe” în legătură cu ”militarizarea” Mării Chinei de Sud.





”Suntem la curent cu militarizarea Mării Chinei de Sud de către China”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Executivului american, Sarah Sanders. ”Am evocat îngrijorările noastre cu privire la acest subiect în mod direct cu chinezii şi vor exista consecinţe pe termen scurt şi pe termen lung”, a adăugat ea.





Beijingul îşi susţine pretenţiile de suveranitate şi le consolidează prin rambleierea unor insuliţe şi recife asupra cărora deţine controlul. Chinezii au construit pe ele instalaţii civile, dar şi piste de aterizare capabile să primească avioane militare.





Washingtonul şi alte ţări occidentale au insistat asupra faptului că este necesar ca diferendele din această vastă regiune maritimă să fie soluţionate în mod legal şi că libertatea navigaţiei trebuie să fie respectată.