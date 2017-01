Justin Trudeau nu va participa la ceremonia de învestire a lui Donald Trump

Trudeau nu va merge pe 20 ianuarie la Washington pentru a asista la învestirea celui de-al 45-lea preşedinte al Statelor Unite întrucât are programat pentru acea zi un turneu în ţară, a transmis Biroul premierului Canadei, citat de The Globe and Mail şi EFE, potrivit Agerpres.



În schimb, Guvernul canadian va trimite, cu acest prilej, o delegaţie de înalt nivel.

Turneul din Canada îl va împiedica totodată pe Trudeau să participe la Forumul Economic de la Davos, care se desfăşoară în fiecare an în acest oraş din estul Elveţiei.