Apariţia Melaniei Trump pe coperta revistei Vanity Fair Mexic a stârnit un val de nemulţumiri

Vanity Fair Mexic, care a prezentat noua copertă a revistei imediat după ce preşedintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv de iniţiere a construirii zidului la graniţa dintre Statele Unite şi Mexic, a fost criticată dur în mediul online.

În fotografia folosită de publicaţia mexicană, reluată din numărul din aprilie 2016 al revistei GQ, Melania Trump apare ţinând o furculiţă deasupra unui bol plin cu bijuterii - o imagine discordantă cu ţara în care aproape jumătate din populaţie se confruntă cu sărăcia.





Foto:EPA

„Melania Trump, pe coperta numărului de februarie. Un articol care dezvăluie trecutul primei doamne“, a fost anunţul făcut pe Twitter.





Foto: EPA

„Este o lipsă de sensibilitate din partea editorului“, a spus Guadalupe Loaeza, autoare mexicană, potrivit The Guardian. „Am început să citesc asta şi nu am reuşit să termin. Nu am vrut să ştiu nimic despre soţia principalului inamic al ţării noastre“, a adăugat ea.



Postarea Vanity Fair Mexic a stârnit, pe Twitter, numeroase comentarii. „Cea mai proastă coordonare din istoria editorială“ şi „totală lipsă de fineţe“ au fost doar câteva dintre aprecierile primite de publicaţie, notează News.ro.

În replică, Vanity Fair Mexic a transmis un comunicat în care a precizat că se distanţează de „mesajele ofensatoare“ apărute în social media.

„Înţelegem momentul complicat ce a coincis cu apariţia copertei noastre, dar intenţia noastră a fost să contribuim, ca întotdeauna, cu un punct de vedere independent şi critic asupra problemelor curente şi a oamenilor implicaţi.“

Pe Twitter, Vanity Fair Mexic a revenit: „Nu, aceasta nu este o poveste linguşitoare. Vă invităm să citiţi avanpremiera reportajului despre Melania Trump“.

La finalul lunii decembrie 2016, Donald Trump a lansat un atac la adresa revistei Vanity Fair, care îl criticase, spunând despre această publicaţie că este „moartă“ şi că editorul ei, Graydon Carter, „nu are talent“.