Vladimir Putin ar putea avea o avere mai mare ca a lui Bill Gates. Premierul Dmitri Medvedev nu e mai prejos VIDEO

International Business Times a readus în atenţie diferitele estimări despre averea lui Putin. Una dintre surse a spus că este de numai 40 de miliarde de dolari, iar o alta o evaluează la aproape 70 de miliarde de dolari.

Un fost manager de fonduri din Rusia, Bill Browder, crede că averea lui Putin se ridică la 200 de miliarde de dolari.

”După 14 ani la putere în Rusia şi cu banii câştigaţi de ţară şi cei care nu au fost cheltuiţi pentru şcoli, drumuri şi spitale şi altele, toţi banii se află în proprietăţi, conturi bancare în Elveţia, acţiuni şi fonduri de hedging, administraţi de Putin şi apropiaţii săi”, a spus Browder la CNN.

John Oliver a alimentat speculaţiile în acest weekend la emisiunea ”Last Week Tonight” de la HBO, la care principalul subiect al discuţiilor a fost Putin.

Oliver a menţionat estimări conform cărora averea lui Putin ar fi de 85 de miliarde de dolari, care l-ar plasa pe Putin alături de Gates în topul milirdarilor.

O listă de extravaganţe enumerată de Oliver nu este posibilă cu salariul lui Putin de 100.000 de dolari.

De exemplu, informaţii anterioare au sugerat că Putin ar deţine 58 de avioane şi elicoptere şi 20 de palate şi reşedinţe rurale, inclusiv o proprietate de 1 miliard de dolari la Marea Neagră.

Fundaţia pentru Combaterea Corupţiei (FCC) a lui Aleksei Navalnîi a publicat o nouă anchetă anti-corupţie, dedicată prim-ministrului rus Dmitri Medvedev. Ceva timp în urmă, FCC deja ne atrăgea atenţia asupra legăturilor de corupţie şi asupra imobilelor lui Dmitri Medvedev, descoperind vila lui secretă în Plios. În investigaţia nouă „Dimon cel Modest. Palate, iahturi, podgorii – imperiul secret al lui Dmitri Medvedev” este vorba despre hobby-urile şi imobilele costisitoare din Rusia şi de peste hotarele ei ale prim-ministrului.

Autorii anchetei consideră că imaginea unui funcţionar care nu este luat de nimeni în serios este creată în mod artifical. De fapt, Dmitri Medvedev „a creat şi conduce o imensă schemă de corupţie cu mai multe nivele”. În special, conform datelor FCC, un conac în zona rezidenţială Rubliovka, care costă în jur de 5 miliarde de ruble, a fost dăruit structurilor legate de Medvedev de către oligarhul Alişer Usmanov. În FCC acest „cadou” a fost considerat „mită”.

În plus, de Medvedev este legat încă un conac, pe traseul Rubliovo-Uspenskoe, o reşedinţă din regiunea Kursk, o vilă din Sankt-Petersburg, două terenuri pe coasta mării din ţinutul Krasnodar, o vilă din suburbia oraşului Soci, podgoriile din suburbia oraşului Anapa din Italia, precum şi o vilă din regiunea Ivanovo, despre care colegii lui Navalnâi vorbeau încă anul trecut.

Navalnîi declară că volumul mijloacelor financiare ale fundaţiilor şi ale companiilor pe care le controlează şeful cabinetului de miniştri este de cel puţin 70 de miliarde de ruble (1,1 miliarde de doalri). Drept sursă a acestor bani, pe lângă Usmanov, sunt numiţi acţionarii companiei de gaze „Novatek”, Leonid Mihelson şi Leonid Simanovski, şi „Gazprombank” şi „Başneft”. Marea parte a mijloacelor financiare, conform datelor FCC, sunt scoase prin conturi offshore.

În baza acestei informaţii, Navalnîi l-a acuzat pe Medvedev de crearea „unei scheme corupţionale cu mai multe nivele” şi de „luarea mitei de la oligarhi”.

Purtătorul de cuvânt al premierului rus, Natalia Timakova, a declarat că este de părere că nu are niciun rost să comenteze „atacurile propagandistice” ale personajelor care şi-au închipuit că fac parte din campania prezidenţială. „Materialul lui Navalnîi are un caracter evident preelectoral, despre care el însuşi menţionează la sfârşitul filmului. Nu are niciun rost să comentăm atacurile propagandistice ale unui personaj din opoziţie care a fost judecat, şi care a declarat că duce o oarecare campanie preelectorală şi luptă cu puterea” – a comunicat ea agenţiei „Interfax”.

Întrebat dacă are ceva de comentat despre dezvăluirile Fondului de combatere a corupţiei despre averea premierului Medvedev, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Dmitri Peskov, a răspuns că „a văzut doar ce a dat mass-media, dar că acesta nu este primul exemplu de activitate creativă a acestui cetăţean condamnat celebru. Nu este nimic de adăugat la ceea ce a fost spus deja de secretarul de presă al primului-ministru”, a declarat Peskov.