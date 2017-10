Ksenia Sobchak, fiica fostului mentor politic al lui Vladimir Putin, şi-a anunţat candidatura la preşedenţia Rusiei

Într-o scrisoare publicată de cotidianul Vedomosti, Ksenia Sobchak, ce a devenit cunoscută în Rusia ca prezentatoare a versiunii ruseşti a emisiunii Big Brother, a afirmat că un vot pentru campania ei reprezintă un vot „împotriva tuturor”.

„Vrei să votezi un candidat în care crezi, dar candidatul tău nu a fost admis pe listele de alegeri? Nu ai un candidat? Alege Sobchak. Nu o alegi pe ea să fie preşedinte. Un vot pentru ea este un mod legal şi paşnic de a spune 'Destul!M-am săturat! '”, a scris aceasta.

„În trecut exista opţiunea de a vota împotriva tuturor candidaţilor. Această opţiune era o garanţie că votul vostru nu va fi transferat nimănui. Dar această opţiune ne-a fost luată pentru ca voturile noastre să fie şi mai uşor de furat, pentru ca autorităţile să rămână la putere pentru cât timp doresc”, a scris aceasta.

Vladimir Putin, aflat la putere de 18 ani, este aşteptat să-şi anunţe candidatura spre sfârşitul anului. Kremlinul, care de regulă are sub control candidaţii opoziţiei, este în căutarea unei metode de a creşte participarea la vot în contextul în care participarea electorală a scăzut constant în ultimele alegeri, susţine publicaţia Financial Times