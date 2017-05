S-a anunţat că, din această cauză, aeroportul din Bruxelles va fi închis pentru scurt timp pentru ca avionul Air Force One să poată ateriza în condiţii de absolută securitate. Brussels Orbital Road, centura Capitalei, va fi şi ea închisă pentru a asigura trecerea convoiului de maşini care-l transportă pe Trump şi foarte numeroasa sa suită (este vorba despre sute de agenţi din Secret Service care asigură protecţia). Spre deosebire de Barack Obama, Trump nu va locui la hotel. Urmează să stea la Bruxelles mai puţin de 24 de ore, în dimineaţa de 25 ajungând la NATO, acolo unde are loc Summitul, dar unde Trump va avea şi nişte întâlniri bilaterale, Va pleca în cursul după-amiezii spre Sicilia, unde va lua parte la Summitul G7. Un alt circuit de vizită este programat pentru Melania Trump, anunţându-se deja vizita la Muzeul Magritte. Iar poliţia anunţă deja perimetrele de securitate şi regulile de acces, ceea ce presupune blocări importante ale unor întregi zone din Bruxelles (aveţi aici comunicatul poliţiei federale belgiene)

Se vorbeşte despre măsuri de securitate excepţionale care să facă faţă unor proteste posibil mai extinse decât de obicei. Sigur, nu există Summit fără această ameninţare devenită uzuală pentru corespondenţii de presă care relatează evenimentele respective. Un fel de rutină care cuprinde, în mare, cam aceleaşi organizaţii, nu foarte multe, dar din ce în ce mai vocale şi, în acelaşi timp, mereu pradă tentantă deoarece la îndemână pentru toţi cei interesaţi să profite de eveniment pentru a infiltra printre manifestanţi grupuri profesioniste şi extrem de violente care, la un moment dat, să transforme ceea ce este un protest civilizat şi paşnic într-o confruntare dură cu forţele de ordine.

Am fost martor la asemenea episoade, am văzut cum activiştii blackblocks se alăturau coloanei, fie la mijlocul ei, fie la coadă, pentru ca mai apoi, în câteva minute doar, să înceapă să arunce cu pietre în vitrine, apoi să folosească lăzile de gunoi pentru a crea baricade improvizate, vandalizând magazine, bănci, formând linii succesive de atac împotriva cordoanelor de poliţie etc. Sigur, nimeni nu poate acuza că, din start, aceasta este intenţia programatică a manifestanţilor care, şi acum, au trimis informările necesare privind manifestaţiile de protest pe care doresc să le organizeze la Bruxelles în ziua de dinainte de Summit şi, evident, pe 25 mai, atunci când se va desfăşura reuniunea şefilor de state şi guverne din Alianţa Atlanticului de Nord.

Dacă e să mă iau după teancul de materiale primite, ar fi vorba despre repetarea reţetelor clasice de până acum, într-un stil propriu ce este un amestec voit şi bine dozat de Post Flower Power şi neo-activism combinat (ecologişti şi anarho-ecologişti, pacifişti, anticapitalişti şi antimondialişti, neo-anarhişti, stânga militantă, noua stângă militantă, mişcări pentru drepturile omului, mişcări antirasiste, anti-sexiste, "blocul anti-NATO". Oricum, este limpede că orientarea de acum este, din nou, atât anti-NATO în general cât şi în special antiamericană.

Totul sub sigla generală a organizaţiei-mamă, "No to War, No to NATO - Reţeaua internaţională de delegitimare a NATO" a cărei siglă, în culorile unui binecuscut curcubeu, se regăseşte pe toate documentele privitoare la mişcările de protest de pe 24-25 mai de la Bruxelles. I-am întâlnit de multe ori, în 2009 la Strasbourg, în 2010 la Lisabona, în 2012 la Chicago, în 2014 la Newport şi anul trecut la Varşovia.

Primul element important din program este Maşul de protest "Trump nu este binevenit" şi care va începe, aşa cum anunţă organizatorii, la ora 17.00 în zona blocului Proximus din apropierea Gării de Nord. Acesta este punctul de întâlnire, aici urmează să vorbească Ann Wrigt şi câţiva dintre activiştii de la Standing Rock pentru ca, de la ora 18, să înceapă marşul de protest propriu-zis. Organizatorii acestui marş sunt belgienii Nathalie Eggermont (fostă preşedintă a organizaţiei Climate Express şi Bakou Mertens, tot un activist ecologist de la Gand, ei declarând că obiectivul lor este să adune în jur de 10.000 de participanţi.





A doua zi, pe 25 mai, începând cu ora 9, debutează "Conferinţa Internaţională pentru Pace: Opriţi NATO" ce se va desfăşura la Institutul liber Marie Haps, chiar în centrul oraşului, în apropierea Parlamentului European. Tot în acest cadru, va avea loc şi o reuniune a unei sud-divizii a organizaţiei principale, una denumită "Femeile şi NATO", un fel de combinaţie între activismul feminist miltant şi revolta împotriva unei lumi militarizate în care oamenii nu se pot iubi în pace. Printre vorbitori, activişti ai diverselor mişcări participante la demonstraţia dins eara zilei precedente dar şi câţiva politicieni din Parlamentul European (Stânga nordică) şi de la Die Linke din Germania.

Asta este partea filosofică şi contemplativă a zilei. Dar, tot pe 25 mai, în faţa sediului NATO, între orele 9.30- 12.00, ar urma să se desfăşoare "Peace Rally", adică exact ceea ce, la un moment dat, în alte ocazii, a generat la un moment dat sau altul violenţe între participanţi şi forţele de securitate.

Desigur, s-a pus şi întrebarea dacă există analize asupra nivelului de risc existent privind eventuale atacuri teroriste. Ceea ce ştim deocamdată este că organismul responsabil din Belgia, OCAM (Organizaţia de coordonare pentru analiza ameninţărilor) , a comunicat că au fost realizate diverse analize asupra nivelului de risc existent, inclusiv în zona noului sediu NATO din Evere. Din parte ministerului federal de interne s-a aflat că "în momentul actual, niciuna dintre ameninţările posibile nu a fost catalogată ca fiind de nivel 4. Asta înseamnă că OCAM nu este în posesia vreunei informaţii care să indice că există un atac terorist în pregătire". Dar, aşa cum spuneau colegii de la BrusselsTimes, asta nu înseamnă că nu au fost luate măsuri sporite de securitate atât la nivelul controlului securităţii terestre sau a spaţiului aerian cât şi a perimetrelor în care vor fi organizate demonstraţii de protest.

Vor fi interesante aceste zile la Bruxelles, din toate punctele de vedere.