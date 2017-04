O britanică susţine că una dintre pozele de pe pachetele de ţigări din UE îl arată pe tatăl său în comă

Comisia Europeană a respins acuzaţiile că ar fi folosit imagini pe pachete de ţigări fără permisiune din partea rudelor.

Jodi Chales, în vârstă de 42 de ani, susţine că fotografia a fost făcută când tatăl său, David Ross, se afla în comă la Spitalul Universitar Basildon, din Essex, în 2014.

Potrivit ei, fiica ei în vârstă de 14 ani a făcut descoperirea şocantă pe pachetul unei prietene.

„Când am văzut acea fotografie am spus «O, Doamne!». Am ştiut fără nicio îndoială că este tata. Am fost îngrozită”, a povestit ea.

Britanica spune că tatăl ei fuma, dar a murit de limfom, fără legătură cu ţigările.

Comisia Europeană, care a selectat imaginile puse pe pachetele cu ţigări, neagă că bărbatul este Ross, care a murit de cancer în 2015, la vârsta de 66 de ani.

„Ne pare rău pentru tulburările provocate acestei doamne, care crede că tatăl ei apare în acest avertisment pentru sănătate. Însă, după ce am verificat detaliile legate de tatăl său şi identitatea persoanei prezentate, putem spune categoric că persoana din fotografie nu este David Ross. Vrem să profităm de această ocazie pentru a sublinia că toate persoanele care apar în baza de date cu avertismente vizuale au fost informate şi şi-au dat consimţământul. Orice asemănare cu alte persoane este o coincidenţă”, a subliniat un purtător de cuvânt al Executivului european.

El a explicat că CE nu poate oferi alte informaţii privind identitatea bărbatului, pentru a-i apăra drepturile.

Britanica nu este, însă, convinsă şi a cerut Executivului UE să dovedească faptul că nu este vorba de tatăl ei.

Luna trecută, trei români din Marea Britanie au acuzat Comisia de la Bruxelles că imaginea este cu tatăl lor pe patul de spital. Ei susţin că poza a fost făcută la Cluj, în timp ce bărbatul era internat.

CE afirmă că peste 60 de persoane au cerut despăgubiri pentru aceeaşi imagine, susţinând că este vorba de rude ale lor.