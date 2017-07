Criza nord-coreeană: Statele Unite confirmă că Phenianul a testat o rachetă balistică intercontinentală ce poate lovi statul Alaska

Analişti ai armatei americane au confirmat pentru CNN că testul efectual marţi de către Coreea de Nord a implicat lansarea unei rachete balistice intercontinentale în două etape, conform analizei realizate de experţii Pentagonului. Agenţia de presă Reuters a confirmat această informaţie, citând doi oficiali americani, ce au atras atenţia că o astfel de rachetă poate lovi teritoriul statului Alaska.

Confirmarea acestui fapt reprezintă un punct important marcat de programul balistic al Coreei de Nord, unul ce va îngrijora şi mai mult Washingtonul dat fiind scopul declarat al Phenianului de a dezvolta o rachetă ce poate transporta un focos nuclear capabilă de a atinge teritoriul Statelor Unite.

Preşedintele Donald Trump a promis în luna ianuarie că regimul nord-coreean nu va atinge niciodată acest scop. Oficialii americani au refuzat să speculeze asupra posibilului răspuns al administraţiei Trump. Secretarul Departamentului de Apărare, James Mattis, a subliniat recent politica militară a SUA în această situaţie de securitate. În cadrul unei audieri în Congres, Senatorul Lindsay Graham l-a întrebat direct: „Este politica administraţiei Trump aceea de a nega Coreei de Nord capacitatea de a dezvolta o rachetă intercontinentală ce poate lovi teritoriul american cu o încărcătură nucleară?”. Mattis a răspuns simplu: „Da, este.” Secretarul de Stat american, Rex Tillerson, a criticat testul balistic nord-coreean, afirmând că „regimul de la Phenian reprezintă o ameninţare globală ce necesită o acţiune globală”. Statele Unite au cerut o întrunire de urgenţă cu uşile închise a Consiliului de Securitate al ONU pe tema crizei nord-coreene, întrunire ce ar putea avea loc în ziua de miercuri după-amiaza la New York.

Coreea de Nord confirmă testul unei rachete balistice intercontinentale

Oficialii nord-coreeni au declarat că au condus un test balistic al unei rachete noi intercontinentale ce poate transporta un focos nuclear greu, şi că testul s-a desfăşurat cu succes, fiind confirmată reintrarea în atmosferă a focosului rachetei, a relatat agenţia Reuters , citând agenţia de presă oficială nord-coreeană, KCNA. Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a declarat că acest test a confirmat capabilitatea Coreei de Nord de a utiliza armament strategic ce include bombe atomice şi cu hidrogen, şi ICBMuri - şi că nu va negocia cu Statele Unite renunţarea la acest armament până când Washingtonul nu abandonează politica sa ostilă faţă de Pheninan. Oficialii de la Phenian au caracterizat acest test „drept un cadou pentru Statele Unite cu ocazia zilei lor naţionale”, conform aceleiaşi KCNA. În plus, acest test a avut loc cu doar câteva zile înainte de summitul G20, unde criza nord-coreeană reprezenta unul din punctele principale aflate pe agenda întrunirii.

Detaliile tehnice ale testului balistic şi concluziile strategice ale acestuia

Oficialii nord-coreeni au declarat că racheta a zburat pe o distanţă de 933 km, şi a atins o altitudine maximă de 2,802 m, la capătul unui zbor ce a durat 39 de minute. Unii analişti sunt de părere că aceste detalii sugerează că noua rachetă are o rază de acţiune de peste 8,000 km, fapt ce încadrează părţi semnificative ale teritoriului Statelor Unite în raza ei de acţiune. David Wright, co-director al Global Security Program, a declarat pentru Reuters că acesta informaţii indică o rază de acţiune de 6,700 km, ceea ce încadrează întreg teritoriul statului Alaska în raza ei de acţiune. Expertul american în acest tip de armament, John Schilling, colaborator al unui grup ce monitorizează Coreea de Nord, a declarat că acest test a venit mult mai devreme şi că a fost „mult mai reuşit decât era de aşteptat”. Acesta a declarat că va mai dura un an sau poate chiar doi până când o rachetă balistică intercontinentală nord-coreeană va deveni operaţională, la un nivel minim. „Cu toate acestea, această rachetă demonstrează un grad de performanţă ce depăşeşte ceea ce este necesar pentru a lovi Anchorage sau Pearl Harbor - dar nu suficient de robust pentru a atinge ţintele aflate pe Coasta de Vest a Statelor Unite”, a completat acesta. Schilling a subliniat că sistemul anti-rachetă american este „doar minim operaţional” şi că va fi nevoie de cel puţin doi ani pentru ca acesta să fie upgradat pentru a putea oferi un grad de apărare acceptabil. Oficialii nord-coreeni au declarat că rachetele lor sunt capabile acum să lovească orice punct de pe glob.

Răspuns imediat: Statele Unite şi Coreea de Sud au desfăşurat un test anti-balistic Forţele militare ale Statelor Unite şi ale Coreei de Sud au lansat o serie de rachete în apele Mării de Est, parte a unui exerciţiu anti-balistic, au declarat oficialii militari americani citaţi de Reuters , într-un exerciţiu de forţă ca răspuns la testul balistic nord-coreean. „Capacitatea de a lovi cu precizie permite forţelor alianţei Statele Unite - Coreea de Sud să răspundă într-un timp critic tuturor tipurilor de ţinte în orice condiţii meteo”, se afirmă în comunicatul armatei Statelor Unite, în care se mai precizează că a fost folosit Sistemul de Rachete Tactice al Armatei (ATACMS) şi Rachetele Hyunmoo II ale Coreei de Sud.

Acceptarea unui regim nuclear la Phenian, singura alternativă optimă a Statelor Unite

Euan Graham, directorul Programului pentru Securitate Internaţională la Institutul Lowy din Sydney, a caracterizat criza nord-coreeană ca fiind un eşec al politicii externe a Statelor Unite ce începe odată cu administraţia Clinton.

„Este un eşec ce merge dincolo de o singură administraţie. O rachetă balistică intercontinentală transpune ameninţarea nord-coreeană pe teritoriul Statelor Unite... aceasta este o dinamică periculoasă ce va determina răspunsul oficialilor americani”, a declarat acesta pentru CNN

„Statele Unite au eşuat în a preveni procesarea materialului nuclear de către Coreea de Nord, au eşuat în a preveni testele balistice nucleare iar acum se află într-un moment critic în care regimul de la Phenian nu are doar un model simplu de rachetă intercontinentală, ci şapte tipuri diferite şi toate surprinzător de sofisticate”, a completat acesta.

În ceea ce priveşte opţiunile strategice ale administraţiei Trump în a răspunde Coreei de Nord, experţii consideră că în acest moment nu se întrevede nicio alternativă pozitivă.

„Nu poţi încerca să opreşti Coreea de Nord să treacă acest prag - deja a făcut-o. Care este rolul acestor sancţiuni? Ce am obţinut prin presiunile asupra Chinei sau Coreei? Cred că este nevoie să facem un pas înapoi şi să regândim”, a afirmat Adam Mount, expert în cadrul think tankului Center for American Progress.

Alternativa preferată de către noul preşedinte sud-coreean, aceea de reluare a negocierilor diplomatice, este puţin probabilă de a fi acceptată „pentru moment”, iar o acţiune militară rămâne „de neconceput”, consideră specialistul american.

„Ar fi devastatoare şi împotriva intereselor Statelor Unite”, a afirmat acesta referindu-se la uriaşul număr de victime în capitala Seul în eventualitatea unui posibil conflict militar.

Acesta este de părere că cel mai probabil rezultat este acceptarea ideii şi convieţuirea cu o Coree de Nord agresivă, cu capabilităţi militare nucleare.

„Concluzia inevitabilă va fi că vom învăţa să convieţuim, într-o formă sau alta, cu o Coree de Nord nucleară, ce deţine rachete balistice cu rază lungă de acţiune, şi este doar o chestiune de timp până când această pastilă amară este înghiţită de Washington. Oricum, nu avem niciun dubiu că vom avea o perioadă extrem de tensionată în perioada următoare”, a concluzionat Euan Graham.