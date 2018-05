Vladimir Drăghia e câştigătorul Exatlon: ce va face cu premiul de 100.000 de euro şi promisiunea emoţionantă pe care i-a făcut-o adversarului său FOTO

Vladimir Drăghia, fost înotător de performanţă, a fost desemnat de telespectatori câştigătorul primului sezon al reality show-ului „Exatlon“.

„Nimeni nu te poate pregăti pentru momentul acesta. Vreau să le mulţumesc celor care au crezut în mine şi celor care încă mai cred în mine. Nu am câştigat eu, ci a câştigat cauza pentru care am luptat. Toţi ieşim din experienţa asta foarte câştigaţi!“, a declarat câştigătorul „Exatlon“.

Ultimul rămas în competiţie din echipa „Faimoşilor“, Drăghia a luptat în marea finală din Republica Dominicană cu „războinicul“ Ionuţ Sugacevschi, care a fost extrem de dezamăgit că a pierdut. „Îmi pare rău dacă am dezamăgit echipa Războinicilor. În sufletul meu voi rămâne în continuare un războinic“, a declarat concurentul printre lacrimi.

Câştigătorul „Exatlon“ şi-a ţinut promisiunea făcută de nenumărate ori în timpul show-ului: va dona în întregime cei 100.000 de euro primiţi în urma victoriei. Mai mult decât atât, Vladimir Drăghia a reuşit să emoţioneze încă o dată telespectatorii în momentul în care i-a spus lui Ionuţ că va suporta toate cheltuielile legate de nunta lui. „Războinicul“ a mărturisit înainte de anunţarea câştigătorului că dacă va reuşi să intre în posesia premiului îşi doreşte o nuntă ca în poveşti. „Eu mă ocup de toate cheltuielile de nuntă. Îţi promit că o să mă ocup de tot. Vorbesc foarte serios. (…) Este o promisiune“, i-a spus Vladimir.

În ceea ce priveşte restul banilor, Vladimir Drăghia a precizat că vor ajunge la MagiCamp, organizaţie care ajută copiii bolnavi de cancer. Câştigătorul „Exatlon“ a recunoscut că la începutul concursului s-a gândit să doneze doar jumătate din sumă, în cazul în care ar fi câştigat, însă ulterior s-a răzgândit şi a decis să ofere toţi banii.

„Mă simt câştigat! Simt că nu ar fi cinstit să păstrez eu banii. Cel mai important lucru pe care îl poţi face cu banii este să îi oferi!“, a declarat Vladimir, explicând că nu a dorit să anunţe de la începutul competiţiei decizia de a dona banii, pentru a nu se interpreta că ar vrea să ajungă, prin această declaraţie, la inimile celor de acasă, câştigându-le voturile.

De asemenea, concurentul a încurajat şi telespectatorii emisiunii să facă acte de caritate în viitor, menţionând că dacă el, care a trecut prin probe dure şi soliciante, a putut face asta, sigur pot dona şi cei de acasă: „Dacă am putut eu să fac asta după cinci luni de suferinţă, sigur pot face acest lucru şi cei de acasă.“

Născut în Galaţi, Vladimir Drăghia a devenit cunoscut datorită interpretării din serialul „Narcisa Sălbatică“, difuzat de Antena 1, dar şi participărilor în diverse emisiuni de televiziune, printre care „Sunt celebru, scoate-mă de aici!“ (Pro TV), „Şerifi de România“ şi „Splash! Vedete la apă“, pe care le-a şi câştigat la Antena 1.

Vladimir Drăghia a fost înotător de performanţă timp de 12 ani, dintre care 7 ani a făcut parte din lotul olimpic. În 2014, a lansat primul volum de poezie, „Dragoste n-are plural“, iar descrierea cărţii a fost făcută de actorul Florin Piersic Jr.: „Omul ăsta cu pătrăţele pe burtică are încă forţa unui copil neşlefuit. Aia pe care noi toţi am pierdut-o acum multă vreme. Sper ca placheta asta de versuri să încapă pe mâinile unui editor de treabă. S-o facă mică-mică, să-ncapă în buzunarul de la piept. Acolo, în dreptul inimii. Whatever. Poţi s-o bagi şi-n buzunarul de la blugi. Pe buca stângă. S-o mai scoţi din când în când şi să-ţi speli ochii de praf cu o lacrima stupidă.“





Vladimir Drăghia este căsătorit cu Alice Cavaleru şi au o fetiţă.