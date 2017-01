Sky renunţă la difuzarea unei emisiuni de satiră în care era parodiat Michael Jackson, după controversele iscate

Acel episod, ce face parte dintr-un serial de satiră intitulat „Urban Myths“, ar fi trebuit să fie difuzat de postul de televiziune Sky Arts.

Vineri, grupul media Sky a dat publicităţii o declaraţie de presă în care a anunţat că a luat decizia de a renunţa la difuzarea acelui episod, în urma îngrijorările exprimate de Paris Jackson.

Reprezentanţii postului TV britanic au transmis că nu au avut niciodată intenţia de a ofensa pe cineva.

„Am luat decizia de a nu difuza «Elizabeth, Michael and Marlon», un episod de o jumătate de oră din serialul «Urban Myths», produs de Sky Arts, în urma îngrijorărilor exprimate de familia lui Michael Jackson. Noi am vrut să prezentăm o versiune mai «voioasă» a unor presupuse evenimente adevărate şi nu am avut niciodată intenţia de a jigni pe cineva. Joseph Fiennes sprijină pe deplin decizia noastră“, se afirmă în comunicatul transmis de Sky.

Paris Jackson, fiica megastarului american, a criticat în termeni duri, joi, pe Twitter, distribuirea actorului britanic Joseph Fiennes în rolul tatălui ei, Michael Jackson, într-un serial TV de satiră şi a spus că se simte „incredibil de jignită“ de acea „portretizare ruşinoasă“.

„Sincer, m-a făcut să îmi doresc să vomit. Mă simt incredibil de jignită şi sunt sigură că foarte mulţi oameni simt la fel“, a spus Paris Jackson, după ce a vizionat acel trailer.

