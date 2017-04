Românii au talent: care au fost cele mai impresionante momente. Cerere inedita în căsătorie din partea unui concurent revenit a 7-a oară

Ediţia şapte din sezonul #7epic Românii au talent a început cu aşteptări foarte mari din partea juraţilor! „Ţinând cont că am mai rămas de câteva ori cu gura căscată, astăzi aş vrea să rămân mut.”, a spus Andi Moisescu la începutul ediţiei, iar Mihaela a completat că „mi-aş dori foarte tare să fiu surprinsă! Ador să mă aştept la ceva şi să mi se întâmple total altceva.”. „Aştept să râd, să plâng, să mă ridic în picioare, să dansez, să trăiesc tot felul de emoţii”, a continuat Andra, iar Florin Călinescu a încheiat cu: „A fost o zi extenuantă, care nici măcar nu a început. Dar când va fi să înceapă, sper să ne extenueze!”.

Iar aşteptările celor patru juraţi au fost atinse: Andi a rămas mut de uimire la momentul de acrobaţie pe scaune, pe Mihaela Rădulescu a surprins-o un tango desăvârşit, Andra a cântat şi a dansat cu multă energie alături de unul dintre cei mai fideli concurenţi din show, dar a fost şi emoţionată de un dans contemporan fabulos, iar Florin Călinescu are întotdeauna dreptate.

A şaptea ediţie Românii au talent a fost lider absolut de audienţă pe toate segmentele de public! Pe segmentul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani, show-ul Românii au talent a înregistrat 17.4 puncte de rating şi 48.4% share, de peste patru ori mai mult decât postul de televiziune clasat pe locul doi, care a obţinut numai 3.9 puncte de rating şi 10.9% share.

Pe întreaga durată de difuzare, la nivel naţional, aproximativ 3 milioane de telespectatori au urmărit spectacolul Românii au talent, iar în minutul de maximă audienţă de la 22:13, peste 3.6 milioane de români au fost cu ochii pe cel mai iubit show de divertisment.

Concurenţi spectaculoşi au uimit cu talentul lor!

Vineri seară, cea de-a şaptea ediţie Românii au talent #7epic a adus pe cea mai iubită scenă a unui show de divertisment din România acrobaţi, muzicieni, dansatori şi comedianţi care au cucerit juraţii. Smiley şi Pavel Bartoş au făcut atmosferă atât în culise, cât şi pe scenă, atunci când s-au alăturat unui concurent şi au pregătit o coregrafie în stilul lor specific.

22 de monstruleţi au deschis seara la Românii au talent! Bucharest Sport Club a adus pe scenă un moment plin de energie, într-o coregrafie în care sincronizarea şi plăcerea cu care au dansat cele 22 de fetiţe i-au cucerit pe juraţi. „Eu am văzut sute de ore de repetiţii în spatele acestui moment şi nu pot să nu recunosc că am fost impresionat de tot efortul pe care l-aţi făcut!”, le-a spus Andi. Bucharest Sport Club merge în etapa următoare cu 4 DA.

Trupa The rock a adus un tribut pentru ACDC, cu piesa Highway to hell, iar publicul, juraţii, Smiley şi Pavel Bartoş au intrat în spiritul rock alături de cei cinci membri ai trupei. Mihaela şi Florin i-au sfătuit să îşi lanseze şi propriile piese: „Sunaţi foarte bine aşa şi ar fi păcat să rămâneţi doar tributari. Fiţi voi înşivă! Bravo pentru astăzi, sunteţi faini!”, le-a spus Mihaela. Trupa The rock trece mai departe cu 4 DA.

Lipovenii au talent! A demonstrat-o Georgiana Chiriţă, care a adus pe scena Românii au talent o frântură din cultura sa. Cu o voce de aur, tânăra a impresionat juraţii cu melodie tradiţională, cântată în limba rusă. „Bravo!”, a spus Andra convinsă de talentul concurentei, iar juraţii, după ce au cântat împreună melodia Batistuţa, au invitat-o pe Georgiana în etapa următoare, cu 4 DA.

Duo Vital-X, doi acrobaţi care formează un cuplu şi în viaţa reală, au ţinut juraţii şi pe Smiley şi Pavel Bartoş cu sufletul la gură în timpul momentului pregătit pentru scena Românii au talent! Au prezentat un număr de acrobaţie şi tir cu arcul la înălţime, cu elemente spectaculoase! „Bărbatul este baza, femeia se sprijină pe el în toate felurile! Ea ţinteşte, ea ocheşte, ea trage cu arcul, ea alege, ea decide, deci! Noi doar ne închipuim că noi alegem, ţintim şi tragem!”, a spus Florin la finalul momentului. Cei doi au primit 4 DA.

Ioana Frenţescu este infirmieră şi a pregătit un moment parcă scos dintr-un musical, în care a cântat şi a dansat cu un contrabas. Privirile au fost aţintite asupra ei şi a adus zâmbete pe chipurile tuturor juraţilor. “Nu are în spate o pregătire muzicală. Nu e profesionist, face cu totul altceva! Pentru mine, a fost o surpriză uriaşă să văd că ea s-a apropiat de Kate Bush un artist nu tocmai popular, iar pe mine m-a fermecat.”, a spus Andi. Toţi juraţii au apreciat-o şi Ioana a trecut mai departe cu 4 DA.

Alexandru Raicu este un economist care a urcat pe scena talentului cu un număr de rap care a impresionat publicul. Plin de patos, a atacat marile probleme ale ţării în versuri şi în puternicul mesaj pe care l-a transmis, iar modul în care a făcut-o a ridicat publicul în picioare. “Din ce am văzut eu până acum, eşti cel mai aproape de ceea ce ar trebui să fie! Cred că a fost OK!”, au fost vorbele lui Florin. Toţi cei patru juraţi au fost de acord ca îl vor direct în etapa următoare cu 4 DA.

Cu un accent de bihorean get-beget şi 1,95 metri înălţime, Aurel Tomele a pregătit un moment în care i-a cucerit din start atât pe juraţi, cât şi pe Smiley şi Pavel Bartoş. Cu un simt al umorului autentic, a dovedit că stand-up comedy-ul s-a născut tot la sat. Fără să pară că are emoţii, acesta a făcut publicul să râdă cu lacrimi.“Eu sunt încântat de ce am văzut! Prefer şi genul ăsta de, cum spun cei de la oraş, stand-up comedy, dar stand-up rural.”, a mărturisit Florin Călinescu. Glumă după glumă, Aurel a cucerit juriul şi a primit 4 DA.

Condrat Marachovschi a venit tocmai din Tiraspol şi a uimit cu echilibrul său inimaginabil, iar peste întreaga sală s-a lăsat o linişte profundă în timpul momentul prezentat de el! Condrat aproape că a sfidat gravitaţia şi a realizat o construcţie realizată din scaune, pe care şi-a făcut spectaculosul număr de acrobaţie. „Trebuia să vii la noi, la Românii au talent, ca să-ţi fie aplaudat talentul. Bravo!”, a spus Mihaela impresionată. Condrat merge mai departe cu 4 DA.

„Are carte de muncă la Românii au talent!”, l-au întâmpinat Smiley şi Pavel Bartoş pe Sebastian Ciobanu! Şapte sezoane, şapte încercări de a trece mai departe cu acelaşi moment! De data aceasta, buna dispoziţie şi spiritul pe care le-a adus pe scenă i-au convins pe juraţi să îl trimită pe Sebastian în etapa următoare, cu 4 DA. “Domnul Sebi, voiam să spun că nu pot să te las să pleci nefericit după ce am dansat aşa. DA!”, i-a spus Mihaela.

Robert Dumbravă şi Beatrice Smit au umplut scena cu tangoul lor senzual, plin de pasiune şi coordonat perfect. “Vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, sunteţi dansatori profesionişti, dansatori minunaţi! Nu aţi făcut pe scena asta decât spectacol de dans profesionist! Mi-nu-nat!”, a spus Mihaela. Cei doi au trecut în etapa următoare cu 4 DA.

La numai 15 ani, Ana Munteanu a dat impresia că Patricia Kaas a urcat pe scena Românii au talent. Cu o voce demnă de #pieledegăină, tânăra a cucerit întregul public. Extrem de relaxată, Ana a făcut spectacol, a transmis emoţia dincolo de ecranele televizoarelor şi trece în etapa următoare cu 4 DA. “A avut timbru, a avut atitudine şi totuşi e un copil care reuşeşte să ne aducă aminte cu adevărat de Patricia Kaas!”, a spus Andra.

Bogdan Branc a adus un moment de beatbox ce a adus o explozie de energie, talent şi, mai ales, ritm. Cele câteva minute de pe scenă au fost acompaniate de uimirea şi aplauzele tuturor celor prezenţi, iar Andi l-a întrebat: “Suntem în al şaptelea an de când stăm la masa asta. Unde ai fost până acum? Ce ţi-a luat aşa de mult?”. Bogdan merge mai departe cu 4 DA.

Sasha Bognibov s-a reîntors la Românii au talent cu o melodie proprie. Profesorul de engleză a reuşit să arate că a evoluat faţă de prestaţia din sezonul cinci. “Apreciez faptul că ţi-ai compus această piesă, dacă eram la Vocea României, ţi-ar fi zis Chirilă: Bravo, nu mai cantaţi cover-uri!”, i-a spus Andra. Sasha merge mai departe cu un NU de la Andra, dar 3 DA de la Mihaela, Florin şi Andi.

Nicoleta Tudorache, a cântat vineri seară la ţambal! Cu o experienţă de 40 de ani, i-a uimit pe juraţi şi a demonstrat că stăpâneşte pe deplin acest instrument. “Sunteţi un talent! Iar faptul că o femeie cântă la ţambal cred că aduce un plus de sensibilitate şi poezie unui instrument lăutăresc pe care l-aţi înnobilat!”, a spus Mihaela. Nicoleta tece mai departe cu 4 DA.

Mihail Calcavura venit tocmai din Tiraspol şi a adus bucuria pe scenă cu un dans care a inspirat multă bucurie şi iubire. “Eu trebuie să mărturisesc că de mult nu m-am mai bucurat la un moment de B-Boy, downrock, uprock şi un pic de dans contemporan. Eşti pentru mine bucuria acestei zile. Bravo!”, a spus Mihaela fermecată de momentul lui Mihail. Andra, Andi si Florin i-au dat cate un DA, iar dansatorul a trecut direct în etapa următoare.

Anabelle Parrilla, venită din Filipine pentru a asigura familiei un trai mai bun, a încântat publicul cu o piesă care a inspirat-o – Radiohead, Creep. A uimit cu vocea ei, iar Andi i-a spus: “Bravo, Bella! Excepţională alegere! Vreau să îţi spun că emisiunea asta este şi pentru tine, e o sărbătoare a talentului şi ne bucurăm foarte mult că ai venit!”, i-a spus Andi, iar Bella merge mai departe cu 4 DA.

Ultimul moment din ediţia Românii au talent de vineri seara a fost unul de dans contemporan care a ridicat juraţii şi spectatorii în picioare! Hera Alexandra Zăuleţ şi Marius Moldovan au reuşit să facă artă, să spună o poveste puternică prin dans, iar Andra le-a spus: “Sunteţi momentul meu preferat de dans contemporan. Asta vreau să văd la Românii au talent! Aţi avut un dans demn de semifinală!”. Cei doi merg mai departe cu 4 DA.

O nouă ediţie Românii au talent s-a încheiat, iar talentul, pasiunea şi momentele spectaculoase au fost acasă pe scena celui mai iubit show de divertisment din ţară!