Pro TV a anunţat oficial cine este Moş Fouras de la „Fort Boyard“: „Nici mamei nu i-am spus că eu sunt, dar m-a recunoscut după voce“ VIDEO

Sub masca şi hainele stăpânului fortăreţei se află nimeni altul decât actorul Marius Manole, care a recunoscut că acest personaj a reprezentat o adevărată provocare. Deşi mulţi au ghicit încă de la debutul emisiunii cine este bătrânul care le pune beţe în roate concurenţilor, Pro TV a confirmat oficial zvonurile în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruţă.

„A fost unul dintre cele mai grele lucruri pe care le-am făcut vreodată. Stăteam opt ore împreună cu producătoarea şi doi cameramani într-o cămăruţă mică. Iar timp de opt ore trebuia să improvizăm, vorbeam non-stop, spuneam tot ce-mi trecea prin cap. Niciodată nu am făcut aşa ceva. A fost o super experienţă! Mi-e foarte drag acest personaj şi mi-ar plăcea să fac un film în care să joc machiat aşa. S-a muncit foarte mult pentru a arăta aşa, iar eu şi domnişoara make-up artist ne trezeam cel mai devreme. Mergeam cu trei ore înainte de filmare. Am stat opt sau zece ore cu machiajul pe faţă, timp de trei zile. A fost improvizat totul. Nu am avut niciun fel de text. A fost destul de stresant, într-un fel, pentru că trebuia să terminăm totul la timp“, a spus Marius Manole despre experienţa de a-l interpreta pe bătrânul Fouras.

Marius Manole: „Mama m-a recunoscut după voce!“

Pere Fouras este personaj legendar în emisiunea „Fort Boyard“, iar în fiecare ediţie concurenţii încearcă să fure cât mai mulţi bani din averea lui. Pentru a ţine secretul cât mai bine, Marius Manole a mărturisit că nici mamei lui nu i-a spus că el interpretează acest personaj, desi vocea l-a dat de gol. „Mă simt uşurat că nu mai trebuie să ţin acest secret. Multă lume m-a întrebat dacă eu sunt Pere Fouras, nici măcar mamei nu i-am spus, dar ea m-a recunoscut după voce“, a declarat actorul.





„Fort Boyard“, care a debutat la Pro TV în luna septembrie, este filmat integral în Franţa, în strâmtoarea Pertuis d'Antioche, chiar în fortul original, construit de Napoleon Bonaparte între anii 1801-1857.







În fiecare ediţie a emisiunii, câte o echipă formată din cinci vedete din România intră în celebrul fort de pe coasta de vest a Franţei şi încearcă să ducă la capăt nişte probe dificile, pentru a deschide comoara şi a câştiga cât mai mulţi bani. Jumătate din suma strânsă este donată în scopuri caritabile.





Printre vedetele participante se numără Mihaela Rădulescu, Sandra Izbaşa, Ionuţ Iftimoaie, Răzvan Fodor, Claudia Pavel, Kamara, Cornel Ilie, Cosmina Păsărin, George Vintilă, Anna Lesko, Vasile Calofir, Ruby, Cătălin Moroşanu, Giani Kiriţă, Andreea Antonescu şi Mihai Rait.