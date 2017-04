Maia Mălăncuş este câştigătoarea trofeului „Vocea României Junior“. Primele declaraţii ale micuţei şi ce spune Marius Moga VIDEO

Maia cântă de la vârsta de 6 ani. A participat la mai multe festivaluri de profil din ţară şi a fost susţinută întotdeauna de părinţi şi bunici. Pe lângă canto, Maia a obţinut de-a lungul timpului foarte multe premii la vioară, balet şi teatru şi îşi doreşte să devină un artist internaţional apreciat.

În etapă audiţiilor pe nevăzute, Maia a cântat melodia „Bang, bang“, făcându-i pe Andra, Moga şi INNA să lupte minute în şir pentru ea, însă alegerea a fost foarte simplă deoarece îşi dorea să ajungă în echipa Moga.





Câştigătoarea a fost desemnată prin votul prin SMS al publicului prezent în platou, format din elevi ai Colegiului Naţional de Arte „Dinu Lipatti“, Corul Forte, membri ai Atelierului de voce, fanii emisiunii – clubul Bum Bum şi elevi ai Şcolii superioare comerciale „Nicolae Kretzulescu“.

Karina Ştefan, Maia Mălăncuş şi Andrei Ciurez au urcat pentru ultima dată în acest sezon pe scenă Vocea României Junior şi au luptat pentru premiul în valoare de 50.000 de euro şi marele trofeu.

În finală, Maia a prezentat trei momente: împreună cu What’s Up, a cântat piesă „K la meteo“, iar alături de antrenorul ei, Marius Moga, a interpretat melodia „Pe barbă mea“. Câştigătoarea primului sezon Vocea României Junior a încheiat competiţia în forţă şi a cântat melodia „Girl on fire“.

Maia a spus că pentru ea Vocea României Junior a însemnat: „prieteni noi, am cunoscut mulţi artişti, am lucrat cu cel mai bun profesor şi antrenor de muzică, Marius Moga, am lucrat cu cei mai mari producători TV, am avut şansa să cunosc echipa minunată din spatele camerelor, am întâlnit oameni care au avut încredere în mine şi în talentul meu.“

În continuare, Maia plănuieşte să îşi continue studiile la şcoală, să colaboreze în continuare cu Marius Moga, să dubleze voci, să joace în filme, în special musical-uri, şi să aibă succes cu noua ei trupă, „RockFire“. Întrebată cum a fost să lucreze cu Marius Moga şi ce-l enervează pe antrenor, câştigătoarea a declarat: „E genial, îi vin idei geniale pe moment! Începi să cânţi şi când nici nu te aştepţi te opreşte şi îţi spune: «Ce spui dacă am încerca aşa…?!» Şi, dintr-o dată, melodia capătă altă formă şi culoare! Îi plac spaghetele cu carne, dar cred că cel mai mult îi place să îl surprinzi plăcut cu ceva nou în timp ce cânţi, ce nu ai mai făcut la repetiţiile cu el. Îl enervează neatenţia. Am învăţat tehnici vocale şi de respiraţie noi. Am învăţat că dacă vrei cu adevărat să reuşeşti în tot ceea ce îţi propui, este bine să fii perseverent şi muncitor.“ Maia spune că nu se gândeşte să participe la Vocea României „senior“ pentru că are credinţă că va reuşi să-şi îndeplinească visul începând de acum. Bucuros şi încântat de evoluţia Maiei, Marius Moga a declarat: „Sunt foarte bucuros că Maia este câştigătoarea primului sezon «Vocea României Junior» şi sunt mândru că m-a ales să îi fiu antrenor. Are o putere incredibilă şi pe cât de talentată şi carismatică e, pe atât e de muncitoare. Am avut o echipa extraordinară şi cred că e timpul că mai mulţi copii să lanseze piese originale, adaptate vârstei lor, dar îndrăzneţe. Mulţumesc Andra şi INNA, a fost un prim sezon «Vocea României Junior»a minunat alături de voi!“.





Andrei Ciurez a cântat piesa „Beat it“, a lui Michael Jackson. Pentru duetul antrenor-concurent, Inna i-a propus piesă Bop Bop. Chiar dacă nu se potrivea cu stilul pe care îşi doreşte să-l cânte, Andrei a ştiut să se adapteze şi s-a descurcat foarte bine. A venit apoi momentul ca Andrei Ciurez să arate cât de bine poate colabora cu artişti consacraţi. Inna a ales ca reprezentantul echipei ei să cânte alături de Vunk piesă „Pleacă“.