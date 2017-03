INTERVIU Juriul „Uite cine dansează“ dă startul competiţiei: „Exigenţă va fi, dar nu mai mare decât cea pe care o pretind de la mine însumi“ VIDEO

Cele 12 vedete care au acceptat provocarea sunt actorii Lili Sandu, Rona Hartner, Marius Manole şi Octavian Strunilă, designerul şi stilista Dana Budeanu, prezentatoarea de ştiri Anca Serea, vedeta de televiziune Oana Zăvoranu, cântăreţii Antonia, Alex Velea şi Liviu Teodorescu, bucătarul-şef Joseph Hadad şi luptătorul de MMA Sandu Lungu. Acestea vor face pereche cu dansatori profesionişti, după cum urmează: Andrei Mangra, Dani Dobre, Ecaterina Dosan, Emil Rengle, Georgiana Căiţa, Iulian Turcanu, Marica Derdene, Nicolai Curnic, Oana Botez, Olesea Micula, Paolo Campigotto, Raluca Netca.

În prima ediţie live vom descoperi talentul nebănuit la dans al unora dintre concurenţi, dorinţa altora de a învăţa şi de a fi pe primul loc de fiecare dată, vom vedea perechi inedite şi stiluri de dans solicitante. Luni, Marius Manole ne va cuceri cu pasiunea unui tango argentinian, Oana Zăvoranu şi partenerul ei vor dansa un cha-cha, iar Liviu Teodorescu se pregăteşte intens pentru a prezenta un moment de jive.

Florin Călinescu, Andreea Marin, Mihai Petre şi Gigi Căciuleanu au vorbit pentru „Adevărul“ despre ceea ce-i aşteaptă pe cei din faţa micilor ecrane şi au împărtăşi câteva amintiri şi gânduri care îi leagă de lumea dansului.

Mihai Petre

„Adevărul“: Cum te simţi să fii din nou la masa juriului unei emisiuni de dans de la Pro TV?

Mihai Petre: În general, mă simt bine să fiu la masă, dar mai ales la masa juriului şi mai ales în contextul în care sunt acum. Sunt onorat să fac parte din juriul unei emisiuni de dans şi mai ales să lucrez împreună cu colegii mei Andreea Marin, Florin Călinescu şi Gigi Căciuleanu.

Cum ţi se pare noul juriu?

Mi se pare foarte interesant. Am avut ocazia să filmăm de câteva ori şi ce mi-a plăcut cel mai mult a fost atmosfera pe care am creat-o în mod natural prin simpla prezenţă în aceeaşi încăpere. S-a râs mult şi simt că ne vom completa foarte bine, pentru că fiecare are o experienţă diferită în ceea ce priveşte lumea artistică şi dansul. Cred că vom avea viziuni care se vor completa unele pe celelalte, în ceea ce priveşte reprezentaţiile de dans pe care le vom urmări.

Ce s-a schimbat de la perioada „Dansez pentru tine“ până acum?

Am câţiva ani în plus. Dansul evoluează, deci sper să evolueze şi în show. S-au schimbat foarte multe de la „Dansez pentru tine până acum, experienţa te îmbogăţeşte de obicei. Sunt convins că ceea ce s-a întâmplat în tot acest timp nu va face decât să contribuie la un show mai bun.

Te încânta mai mult acest tip de format, în care vom vedea pe scenă şi dansatori profesionişti?

Da, pentru că sunt convins că nivelul dansului va fi ridicat şi asta apreciez întotdeauna.

Este mai greu sau mai uşor, ca amator, să dansezi cu un profesionist?

Este mai uşor, din punctul meu de vedere. E ca şi cum ai avea un GPS mai bun, cu hărţi mai detaliate. Întotdeauna, un partener profesionist îl va ajuta pe cel neprofesionist din pereche şi-l va ghida mai bine, va fi un real sprijin.

Care sunt aşteptările tale pentru noul show?

Îmi place să nu-mi creez aşteptări, pentru că, în general, în momentul acela obiectivitatea are de suferit. Încerc, pe cât e omeneşte posibil, să nu-mi creez aşteptări, ci să reacţionez natural la ceea ce se va întâmpla pe ringul de dans.

FOTO Pro TV

Florin Călinescu

„Adevărul“: Domnule Călinescu, cum vi se par colegii de la masă juriului? Florin Călinescu: Nu cred că trebuie să-mi dau eu cu părerea cum sunt colegii, atâta timp cât eşti solicitat, cum e şi în fotbal, film sau teatru, treaba ta e să înţelegi angrenajul complet. Rostul meu la masa juriului e să apreciez ce fac concurenţii. Dar, în altă ordine de idei, dacă suntem cu toţii acolo, înseamnă că putem face parte din această ipostază a unui juriu. Ce sper, de fapt, e ca eu să fac faţă. Cum se vede dansul prin ochii dumneavoastră? După ce m-am chinuit 4 ani la facultatea de actorie să fac şi istoria şi exerciţiul dansului, e adevărat, din cele mai vechi timpuri şi până azi, şi trecând şi pe la facultatea de regie, teoretic sunt pregătit beton! Dansul dintre o femeie şi un bărbat mi se pare un domeniu fascinant! Dansul unu la unu mi se pare cel mai fascinant obiect pe care cuplul îl poate livra sie însuşi, după care publicului, dacă e cazul. Vezi scena aceea superbă din filmul „Parfum de femeie“. Ce stil de dans reuşeşte să vă stârnească emoţii? Tangoul argentinian mi se pare sublim şi o variaţie de dansuri spaniole sau portugheze, acestea mi se par aproape de sufletul meu. Cel mai interesant e să fii singur cu o femeie şi să improvizezi un dans premergător iubirii. Ce ar trebui să vedeţi pe scenă că să rămâneţi impresionat? De la cei 12 concurenţi, mă aştept să văd ce îşi doreşte publicul din România să vadă. Ceea ce văd, voi cântări, voi trece prin filtrul meu şi voi aprecia sau nu, aşa cum mă duce pe mine capul. Aveţi vreo amintire mai specială legată de dans? Da, când a trebuit de câteva ori să dansez alături de partenerele pe care mi le-am ales. Femeia vrea să danseze! Bărbatul, dacă vrea să evite, o face cu devotament. Dar femeia vrea să îşi confirme alegerea partenerului şi prin dans. Pentru o femeie, e extraordinar ca şi partenerul să danseze, ea caută ceva esenţial în acel dans. Se spune tot timpul că bărbatul e cel care conduce şi atunci ea vrea să vadă dacă bărbatul e cel care conduce dansul şi apoi şi celelalte lucruri din cuplu.

FOTO Pro TV



Gigi Căciuleanu

„Adevărul“: Cum vă simţiţi să faceţi pentru prima dată parte dintr-un astfel de proiect de televiziune?

Gigi Căciuleanu: Nu am stat să le număr, dar cred că am depăşit cu mult suta de proiecte de televiziune la care am participat în lumea întreagă. Începând cu cele din România anilor 70, încă de pe băncile Liceului de Coregrafie, şi întinzându-se din America de Sud până în Japonia.

Având în vedere experienţa dumneavoastră vastă în lumea dansului, ar trebui să ne aşteptăm la un membru al juriului extrem de exigent?

Vin în acest juriu cu mintea şi inima larg deschise. Sunt eu însumi creator de dans (coregraf) şi interpret (dansator, „performer”). Cunosc şi măsor bine dificultăţile acestei arte (şi nu le am în vedere numai pe cele fizice), o artă care nefiind numai „show” este şi meserie şi artizanat. Am, deci, tendinţa de a nu „judeca”, ci mai degrabă de a aprecia performanţa şi eforturile celorlalţi. Pe deasupra, sunt, cum se spune în franceză : „un bon public”.

Exigenţă, bineînţeles că va fi, dar nu mai mare decât cea pe care o pretind de la mine însumi.

Care este stilul de dans de care sunteţi îndrăgostit?

Dansul, cu „D“ majusculă: cel care exprimă fiinţa umană, nu numai cu a sa frumuseţe, ci şi cu teribil de interesanta sa complexitate, aşa cum o fac muzica, teatrul, artele plastice şi filmul.

Ce aşteptări aveţi de la vedetele şi de la dansatorii profesionişti din această competiţie?

Ceea ce aştept şi de la mine: să se depăşească pe ei înşişi.

Ce ar trebui să vedeţi pe scenă că să fiţi cu adevărat impresionat?

Mi-aş dori să fiu mereu surprins.

Ce ne puteţi spune despre ceilalţi membri ai juriului?

Sunt personalităţi pe care tocmai le-am cunoscut şi care mi-au plăcut din primul moment. Au în comun, spre deosebire de mine, faptul de a fi vedete recunoscute ale micului ecran, ceea ce mă impresionează şi mă stimulează în acelaşi timp.

FOTO Pro TV

Andreea Marin a vorbit într-o emisiune „Adevărul Live“ despre experienţa „Uite cine dansează“, dar şi despre trecutul său în ceea ce priveşte televiziunea. Interviul îl puteţi urmări în video-ul de mai jos.