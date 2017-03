HBO a dezvăluit data premierei sezonului 7 „Game of Thrones“ într-o manieră inedită, dar chinuitoare. A fost lansat şi teaserul oficial: „Marele Război este aici!“

În sfârşit am aflat când vine iarna!

După luni de speculaţii, HBO a anunţat oficial că sezonul şapte „Game of Thrones“ va avea premiera pe data de 16 iulie.

Aşa cum era de aşteptat, televiziunea a făcut dezvăluirea în stil mare, prin intermediul Facebook Live.

Data premierei se afla într-un bloc de gheaţă, iar pentru a-l topi cu ajutorul flăcărilor, fanii show-ului au fost îndemnaţi să scrie în secţiunea de comentarii cuvintele „fire (foc)“ sau „Dracarys“.

Aşteptarea a fost chinuitoare pentru sutele de mii de fani ai serialului, mai ales că HBO a întâmpinat probleme tehnice şi abia după mai multe minute blocul de gheaţă a început să se topească. Chiar şi aşa, filmarea a adunat peste trei milioane de vizualizări, lucru ironizat în mediul virtual.

This torture @HBO is making us go through to discover #GameOfThrones premiere date is worse than Ramsay's death scene #firemeltice pic.twitter.com/NA7Xucmux0 — Leigh B. Z. (@leighblickley) March 9, 2017

Is it me or did millions of people just spend ten minutes watching a block of ice NOT melt to reveal the #GameofThrones S7 premiere date pic.twitter.com/TN6drn0zJA — Kat Rosenfield (@katrosenfield) March 9, 2017

a million people literally watched ice melt today just to find out when #gameofthrones is coming back. k. pic.twitter.com/2MXt8UGKmV — Katey Psencik (@psencikk) March 9, 2017

Totodată, HBO a lansat şi primul teaser oficial care conţine mai multe replici din sezoanele trecute şi se încheie cu Jon Snow zicând: „Un singur război contează, Marele Război, şi acesta a sosit“.

Potrivit producătorilor „Game of Thrones“, principalul motiv pentru care data de debut a fost modificată este faptul că noul sezon are nevoie de o climă mai rece, care să reflecte unul dintre motto-urile serialului, „Winter is here/ Iarna e aici“.

Totuşi, chiar dacă noul sezon va avea doar şapte episoade, spre deosebire de sezoanele precedente, care au avut câte zece, fiecare va fi mai extins, iar imaginile vor fi de-a dreptul spectaculoase, dispunând de un buget mai mare ca niciodată, scrie The Independent.

Înainte de marele anunţ, HBO i-a intrigat pe fanii „Game of Thrones“ cu un teaser video care avertiza că: „Fear is for the Winter/ Frica se simte iarna“, dar şi prin publicarea primului poster al sezonului 7, care prezintă numai gheaţă şi foc, ceea ce a iscat o avalanşă de teorii. Dacă posterul oferă într-adevăr un indiciu, se pare că forţele focului vor face un pas înapoi, având în vedere că imaginea este dominată de gheaţă. Fotografia pare să arate o zonă montană, sugerând că acţiunea se va muta decisiv în Nord şi probabil chiar dincolo de Zid.

Mai mult, actorul Jim Broadbent (67 de ani), cunoscut pentru rolul Profesorului Slughorn din „Harry Potter“, a vorbit pentru Screen Crush despre personajul pe care îl va interpreta în cinci episoade din sezonul 7 „Game of Thrones“: „Sunt un Archmaester (n.r. - Cel mai înalt rang al Ordinului Maestrilor). Am jucat în cinci episoade. Am avut câte o scenă majoră în fiecare episod“, arată Huffington Post.

Sigur că, în ciuda măsurilor sporite de precauţie, echipa HBO nu a putut împiedica scurgerea unor informaţii şi imagini preţioase de pe platourile de filmare. Astfel, întâlnirea dintre Daenerys Targaryen şi Jon Snow este certă, după ce actorii britanici Emilia Clarke şi Kit Harington au fost surprinşi de paparazzi în timp ce filmau împreună o scenă. Totodată, a apărut şi o înregistrare video în care este surprinsă o scenă ce îi are în prim-plan pe Tyrion, Davos şi Gendry.

Pe de altă parte, doi dintre protagonişti - Kit Harington (Jon Snow) şi Maisie Williams (Arya Stark) - au oferit fanilor seriei fantasy un teaser, după ce au descris foarte criptic ce urmează să se întâmple în sezonul şapte. „Cred că o să devină foarte sumbru înainte de a exista un final fericit, asta în cazul în care va exista un final fericit. Cred că ceea ce vom vedea în acest sezon sunt Umblătorii Albi (White Walkers) şi Armata celor Morţi, care vor fi foarte puternice. Un lucru extrem de interesant de privit. Nu ştiu ce înseamnă. Cred că toată povestea cu «iarna este în sfârşit aici» înseamnă că pe toţi ne aşteaptă vremuri grele“, a dezvăluit Harington, în timp ce „surioara“ lui s-a limitat la a dezvălui că „lucrurile o iau razna. Nu cred că veţi fi pregătiţi pentru ce urmează“.

Bazat pe seria de romane fantasy „Cântec de gheaţă şi foc/ A Song of Ice and Fire“, semnată de americanul George R. R. Martin, „Urzeala tronurilor“ dezvăluie intrigile, conspiraţiile şi lupta pentru putere asupra tărâmului mitic Westeros, dusă de câteva familii nobile medievale. Serialul, care a avut premiera în 2011, are în distribuţie actori precum Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Lena Headey (Cersei Lannister), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Kit Harington (Jon Snow) şi Maisie Williams (Arya Stark).

„Urzeala tronurilor“ a câştigat rapid fani datorită personajelor complexe, intrigilor, plăcerea morbidă a lui Martin de a-şi ucide personajele într-o manieră grotească şi scenelor controversate. Iar atunci când nu apar în episoade cu lupte sângeroase şi când nu „ţes“ noi urzeli, protagoniştii fac sex - sălbatic, incestuos, cu prostituate - iar legăturile homosexuale şi orgiile nu lipsesc.