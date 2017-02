Dispută la Eurovision România: Lora s-a retras, dar Iuliana Marciuc susţine că nu a fost reziliat contractul şi o aşteaptă în semifinală. Ce spune managerul artistei

Mai mult, producătorul evenimentului, Iuliana Marciuc a declarat: „M-a bucurat foarte mult înscrierea ei în concurs, ca şi a celorlalţi tineri aflaţi în topurile muzicale. Regret retragerea unei piese bune, care avea cu siguranţă şanse să acceadă în finală, cu atât mai mult cu cât ea s-a calificat în semifinală printre primele locuri.“

Iuliana Marciuc, producătorul Eurovision România 2017: „Cred că e o dovadă de respect ca artiştii să-şi onoreze obligaţiile prevăzute în contract“

Astăzi, cu doar câteva zile înainte de semifinala Eurovision 2017, care va avea loc duminică, Iuliana Marciuc a declarat, la postul Antena Stars, că nu există o reziliere oficială din ambele părţi şi că Lora este aşteptată pe scena semifinalei. Contactată de reporterii „Adevărul“, Iuliana Marciuc a subliniat încă o dată că nu a fost reziliat în mod oficial contractul dintre TVR şi Lora.

„Eu am spus şi repet că amănunte de ordin juridic le vor stabili juriştii, ceea ce vreau eu să spun este că Televiziunea Română a investit o mulţime de resurse în acest proiect, că noi ne-am respectat toate angajamentele pe care le-am avut faţă de toţi artiştii şi cred că este o dovadă de respect şi de profesionalism ca şi artiştii la rândul lor să-şi onoreze şi să-şi îndeplinească obligaţiile prevăzute în contract“, a clarificat Iuliana Marciuc pentru „Adevărul“.

Managerul Lorei: „Am respectat regulamentul. Lora nu a fost anunţată vreodată, în mod oficial, că este în semifinala Eurovision România“

Producătorul Eurovision România 2016 a mai precizat şi că regulamentul concursului prevede că artistul îşi rezervă dreptul de a se retrage din motive obiective în termen de 24 de ore de la anunţarea ca semifinalist. Totuşi, Lora s-a retras înainte de anunţarea semifinaliştilor, care s-a produs pe 12 februarie, iar managerul artistei, Ionuţ Ghenu, susţine că, în realitate, acesteia nu i-a fost comunicat niciodată în mod oficial faptul că a ajuns în semifinala Eurovision 2017.

În plus, Ghenu spune că TVR a confirmat retragerea cântăreţei din concurs. „Nu e nicio neînţelegere la mijloc. Noi am respectat regulamentul şi am urmat toţi paşii necesari. Conform contractului, am trimis acea notificare de retragere pe 1 februarie, imediat după audiţii, iar TVR a confirmat retragerea, ne-a dat OK-ul că retragerea a fost acceptată, ba chiar ne-a urat şi succes pe viitor. În momentul în care am decis să renunţăm nici măcar nu i se comunicase Lorei că este în semifinală şi nici nu a fost anunţată vreodată în mod oficial că este în semifinală. Eu sunt foarte calm şi liniştit. Noi nu mai vrem ca Lora să participe la Eurovision, iar prezenţa ei în semifinala Eurovision România 217 cu siguranţă nu va avea loc“, a explicat Ionuţ Ghenu pentru „Adevărul“.

Managerul Lorei: „Din respect pentru participanţi, semifinalişti şi fanii concursului, motivele retragerii nu vor fi făcute publice“

concursul de Selecţie Naţională Eurovision 2017, din semifinala sau din finala Eurovision 2017 din Ucraina, din perioada 09, 11 şi 13 mai 2017, din orice motiv, cu excepţia situaţiei de forţă majoră, acesta se angajează să despăgubească imediat şi fără vreo altă formalitate SRTv fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, cu suma de 100.000 de euro.“ Întrebată ce se va întâmpla dacă Lora nu se va prezenta în semifinala Eurovision 2017, Iuliana Marciuc nu a oferit un răspuns concret, însă a subliniat că îşi doreşte ca această problemă să se rezolve pe cale amiabilă. Precizăm că în anexa 2 a regulamentului concursului Eurovision 2017 , la punctul 6 se arată că: „În cazul în care autorul va retrage piesa muzicală din, din semifinala sau din finala Eurovision 2017 din Ucraina, din perioada 09, 11 şi 13 mai 2017,, cu excepţia situaţiei de forţă majoră, acesta se angajează să despăgubească imediat şi fără vreo altă formalitate SRTv fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, cu suma de 100.000 de euro.“

„Nu pot eu în calitate de producător să fac o supoziţie cu privire la ce se întâmplă. Eu îmi doresc doar să se rezolve pe cale amiabilă această problemă apărută, de care îmi pare rău. Regret dispariţia ei din concurs, cu atât mai mult cu cât a avut o prestaţie extraordinară, are o voce foarte bună şi o piesă, de asemenea, bună“, a declarat Marciuc.

Şi managerul Lorei speră să rezolve această problemă fără a apela la avocaţi: „Eu nu cred că se va ajunge la un proces pentru că nu există un temei legal, dar dacă ei insistă să se mai folosească de numele Lorei, eu o să găsesc un temei legal din acest punct de vedere.“

Pe de altă parte, Iuliana Marciuc a mai evidenţiat că echipa Lorei a fost notificată imediat după anunţarea semifinaliştilor cu privire la faptul că socotelile nu sunt complet încheiate, însă şi această informaţie este contrazisă de managerul artistei.

„Este foarte ciudat ce se întâmplă, nu mă aşteptam la aşa ceva din partea TVR. În trei săptămâni, singurul lor răspuns oficial a fost cel prin care confirmau retragerea Lorei din concurs. Abia vineri, pe 17 februarie, am fost invitaţi la o discuţie amiabilă, dar eu ştiu ce se vrea şi nu voi da apă la moară acestui demers. Eu o să fac lucrurile aşa cum trebuie făcute“, a mai spus Ghenu.

„Din respect pentru participanţi, semifinalişti şi fanii concursului Eurovision, motivele retragerii noastre din concurs nu vor fi făcute publice şi nici nu ne dorim să intrăm într-un scandal mediatic. Vă pot confirma că motivele retragerii noastre au fost discutate cu organizatorii concursului Eurovision. Înţeleg că acest tip de abordare în comunicarea Eurovision aduce un gen de expunere care atrage după sine o creştere a rateingurilor, însă consider că în acest proces imaginea artiştilor nu trebuie lezată. Presiunea mediatică care se încearcă în acest moment nu ne face să ne schimbăm decizia de retragere din concurs. Noi ne-am retras într-un mod civilizat din concursul Eurovision şi aş prefera ca TVR să păstreze aceeaşi notă. Aş sugera TVR să acorde mai mult respect artiştilor înscrişi în concursul pe care îl organizează“, se arată într-un comunicat al echipei Lorei.

Acesta a negat totodată zvonurile apărute în presă potrivit cărora Lora a renunţat la Eurovision România 2017 pentru că a semnat un contract cu Pro TV pentru noua emisiune de dans a postului.

Lora a fost înlocuită în semifinala Eurovision România 2017

Între timp, organizatorii Selecţiei Naţionale Eurovision 2017 au înlocuit-o pe Lora în semifinală cu Zanga, pe numele real Alexandra Penciu, care concurează pentru un loc în finală cu piesa „Două sticle“.

Întrebată ce se va întâmpla cu Zanga în cazul în care Lora acceptă totuşi să revină în concurs, Iuliana Marciuc a clarificat: „Bineînţeles că Zanga rămâne în concurs, regulamentul nostru ne permite să facem modificări atâta timp cât sunt anunţate din timp. În momentul în care Lora ne anunţă în timp util că participă la semifinala de duminică, ea va fi invitată în cel mai scurt timp la o întâlnire cu echipa TVR pentru a recupera din programul pe care l-au făcut până acum artiştii, adică întâlnirea cu regizorii, cu directorul de imagine, cu directorul de sunet, astfel încât să fie pus la punct show-ul de duminică.“