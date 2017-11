Dana Grecu renunţă la emisiunea din prime time-ul Antenei 3: În viaţă trebuie să iei decizii dincolo de ce îţi doreşti neapărat

În ediţia de vineri a emisiunii „La ordinea zilei“, Dana Grecu a anunţat că este ultima pe care o prezintă „în acest format“ şi că nu va mai apărea în fiecare seară, însă va reveni curând cu alte proiecte.

„E ultima emisiune în acest format. Au trecut totuşi 12 ani de când intrăm aşa în casele dumneavoastră. Sunt un pic emoţionată, un pic agitată din cauza asta, pentru că este emoţionant şi pentru mine. Nu o să ne mai vedem în fiecare seară, dar o să ne vedem în continuare cu nişte surprize, cu nişte emisiuni altfel. E foarte greu să mă desprind de ritmul ăsta şi îmi dau seama că în viaţă trebuie să faci nişte lucruri pe care chiar trebuie să le faci, trebuie să iei nişte decizii dincolo de ce îţi doreşti neapărat, dar este musai să le iei“, a spus Dana Grecu.

Ulterior, realizatoarea a revenit cu precizări şi a subliniat că nu se desparte de Antena 3, ci doar simte că poate realiza mai mult decât un talk-show politic: „Nu m-a dat nimeni afară de la Antena 3, rămân în continuare la Antena 3, vor fi nişte proiecte spectaculoase. Simt că în acest momentul al carierei mele pot mai mult decât un talk-show politic, în sensul că aş aborda subiecte care ţin de vieţile dumneavoastră, de vieţile noastre, ale tuturor. Lucruri care ţin mai mult de suflet, care ne împlinesc şi care ne fac să înţelegem mai bine ce se întâmplă cu noi în viaţa asta.“

De asemenea, Dana Grecu a menţionat şi problemele întâmpinate de-a lungul timpului de postul la care lucrează: „Au fost momente când am crezut că se duce proiectul Antena 3, dispare pur şi simplu, au fost momente foarte, foarte grele pentru trustul ăsta. Emisiunea asta, ca toate de la Antena 3, a vibrat cu momentele dificile prin care am trecut. M-am bucurat teribil de o încredere a unor oameni cu care n-am prea vorbit. Îmi pare atât de rău că n-am prea vorbit în toţi anii ăştia nici cu domnul Voiculescu, nici cu doamna Camelia Voiculescu. La un moment dat mă enervam că nu-mi sună şi mie telefonul cum suna la alte trusturi. N-am primit niciodată niciun mesaj cu «ia-o mai încet, vorbeşte mai nu ştiu cum, vezi că ăsta e al nostru» şi cred că s-a văzut asta. Am căutat un loc de mijloc în tot timpul ăsta.“

În final, Dana Grecu a anunţat că îşi aşteaptă telespectatorii sâmbăta, de la ora 18.45, la emisiunea

„Adevăruri ascunse“, dar nu a oferit mai multe detalii despre noile proiecte pe care le pregăteşte.

„Pentru că i-am fost Danei coleg timp de zece ani în emisiunea «La ordinea zilei», care a pornit în 2007 sub numele «Prima ediţie», vreau să-i mulţumesc pentru tot ce am făcut împreună, pentru toate premiile, oboseala, clipele majore şi eforturile ca această emisiune să fie una bună şi vizibilă“, a reacţionat Radu Tudor, invitatul permanent al emisiunii „La ordinea zilei“.

Citeşte şi