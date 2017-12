Cine sunt primii semifinalişti „X Factor“ şi cele mai bune momente din prima gală live VIDEO

Astfel, Teodora Sava (grupa Delia), Jeremy Ragsdale (grupa Horia Brenciu) Flashback (grupa Carla’s Dreams) şi Anton Banaghan (grupa Ştefan Bănică Jr.) sunt cei care vor lupta pentru marele trofeu şi în gala de duminică.

Surpriza serii a fost Francesca Nicolescu, cea care a primit cele mai multe voturi din partea publicului pe parcursul audiţiilor, astfel că tânăra de 14 ani a trecut printr-un carusel de emoţii. Iniţial, Francesca şi-a câştigat un loc în echipa Deliei, însă, în urma duelurilor, doar Alina Mocanu şi Teodora Sava au trecut mai departe.

Aşadar, Ad Libitum, Pierluca Salvatore, Francesca Nicolescu Katerina Biehu şi Alina Mocanu au intrat la votul publicului şi vor afla duminică dacă se alătură sau nu celor patru semifinalişti aleşi de juraţi.





Spectacolul „X Factor“ continuă cu cea de-a doua gală live duminică, 17 decembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, când telespectatorii vor avea ocazia să îşi aleagă preferaţii şi să îi voteze pentru a-i ajuta să se califice în marea finală de pe 22 decembrie.

Trupele lui Carla’s Dreams au oferit o nouă surpriză a serii, nu doar una muzicală, ci şi un gest de onoare.

Cei patru clujeni de la Ad Libitum au pus în scenă un moment sensibil, diferit de ce au arătat până acum la „X Factor“. Adevărata surpriză pentru Carla’s Dreams a fost abia în momentul greu al deciziei, când cei patru băieţi de la Ad Libitum au luat o decizie fără precedent: aceea de intra de bunăvoie la vot!

„Noi suntem echipa Carla’s Dreams şi am vrea să mergem înainte împreună. Dar cum nu se poate, noi am decis ca Ad Libitum să meargă la duel. Ei sunt de mai puţin timp împreună, când am intrat în casă am zis că ei sunt adversarii noştri, dar s-a dovedit că am devenit prieteni, aşa că am decis să intrăm noi la vot şi să rugăm publicul să ne susţină“, a anunţat Tibi, unul dintre cei patru membri ai trupei Ad Libitum.